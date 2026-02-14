Slovenskí jachtári ostávajú verní Jadranu: Dovolenku plánujú skôr a peniaze míňajú rozumne

Slovenskí dovolenkári na mori prechádzajú zásadnou zmenou. Hoci ostávajú konzervatívni pri výbere destinácie, pri nákupe sa stávajú jednými z najsofistikovanejších klientov v Európe.
Dáta z tisícok rezervácií ukazujú, že Slováci prestávajú čakať na last-minute zľavy, investujú do komfortu a na mori sa spoliehajú takmer výlučne na vlastné schopnosti.
Analýza správania slovenských zákazníkov najväčšieho vyhľadávača lodí Boataround odhalila kľúčové trendy, ktoré definujú nadchádzajúcu sezónu: koniec spontánnosti, nástup „plávajúcich SUV“ a dominantnú pozíciu Chorvátska.
Mýtus o Slovákoch čakajúcich na výpredaje sa rúca
Kým v roku 2024 rezervovali slovenskí jachtári lode v priemere 108 dní pred príchodom do maríny, pre sezónu 2025 sa toto číslo zvýšilo na 158 dní. „Ide o skok o takmer dva mesiace. Slováci si uvedomili, že čakať sa neoplatí. Ak chcú kvalitnú a novú loď, rezervujú ju pol roka vopred. Týmto zodpovedným prístupom prvýkrát predbehli aj celosvetový priemer,“ vysvetľuje Pavel Pribiš, CEO Boataroundu.
Sme národom kapitánov
Kým vo svete je oveľa bežnejšie najať si profesionálneho kapitána, Slováci túto službu využívajú len v 0,8 % prípadov. Slovenská posádka si kormidluje sama. Ušetrené peniaze za kapitána (cca 1 200 € za týždeň) však nešetria, ale investujú do vyššieho štandardu lode. Priemerná cena slovenskej objednávky (2 908 €) tak paradoxne prevyšuje celosvetový medián.
Nástup katamaránov
Slováci milujú priestor. Hoci klasické plachetnice stále vedú, slovenskí klienti si objednávajú drahšie a priestrannejšie katamarány o 25 % častejšie, než je bežné vo svete V rebríčku značiek dominuje nemecká Bavaria, no výrazne rastie dopyt po francúzskych „plávajúcich SUV“. Značky Lagoon a Bali sú u Slovákov extrémne populárne. Najmä katamarány Bali sa na Slovensku tešia takmer dvojnásobnej popularite oproti zvyšku sveta.
Na dovolenku jedine s partiou
Slováci vnímajú jachting ako spoločenskú udalosť. Priemerná posádka má 7 členov, čo je výrazne viac než je svetový priemer. Tretinu všetkých plavieb tvoria veľké skupiny nad 8 ľudí. Práve potreba pohodlne ubytovať širokú rodinu či partiu priateľov je hlavným dôvodom, prečo Slováci výrazne častejšie siahajú po priestranných katamaránoch.
Jadran dominuje
Kým svet objavuje Karibik či Turecko, pre 83,3 % Slovákov existuje len jedna destinácia a tou je Chorvátsko. S obrovským odstupom nasleduje Grécko a Taliansko. Zaujímavosťou je posun sezóny. Slováci sa vyhýbajú najväčším horúčavám a cenám v júli. Najsilnejším mesiacom pre slovenský jachting sa stáva jún.