dnes 6. marca 2026 o 13:20
Čas čítania 1:45
Zdenka Hvolková

Budapešť v mene protidrogovej vojny natvrdo zatvára ikonické kluby. Hrozí tento scenár aj u nás?

Budapešť v mene protidrogovej vojny natvrdo zatvára ikonické kluby. Hrozí tento scenár aj u nás?
Zdroj: drogriporter.hu/Péter Sárosi
Tamojšie úrady v maďarskej metropole začali zo dňa na deň zatvárať najväčšie kultúrne a techno inštitúcie. Dôvodom je nekompromisná protidrogová ofenzíva, ktorá v mnohom pripomína hon na čarodejnice.

Kým v Budapešti sa rušia koncerty, personál prichádza o prácu a mládež tancuje v uliciach na znak protestu, vo vzduchu visí zásadná otázka: môžu sa touto prísnou kampaňou inšpirovať aj úrady na Slovensku či v Česku?

Útok na budapeštiansku nezávislú kultúru neprichádza v tichosti, ale s majákmi a policajnými páskami. Od decembra minulého roka sa maďarská vláda vyzbrojila novými legislatívnymi kompetenciami, ktoré polícii umožňujú zatvoriť podniky až na tri mesiace, ak existuje podozrenie, že „uľahčujú výrobu drog alebo páchanie trestnej činnosti s látkami meniacimi myseľ“.

Ako upozorňuje britský Mixmag, tento krok plynulo nadväzuje na aprílové zmeny z roku 2025, ktoré zaviedli najprísnejšie protidrogové zákony v histórii krajiny. Motivácia je podľa mnohých komentátorov zrejmá – blížia sa parlamentné voľby a sľub premiéra Viktora Orbána o „zatočení s dílermi“ naberá reálne kontúry. Podľa portálu XpatLoop bolo takto od decembra zatvorených už osem podnikov.

Klub Arzenál, jeden z ôsmich priestorov, ktoré už boli na základe protidrogovej politiky zatvorené.
Klub Arzenál, jeden z ôsmich priestorov, ktoré už boli na základe protidrogovej politiky zatvorené. Zdroj: Google/Night Projection
Pád giganta

Symbolom tejto krízy sa stal Arzenál, najväčší krytý techno klub v Maďarsku, situovaný v bývalej továrni na zbrane. Úrady ho zatvorili s okamžitou platnosťou v deň, keď mal klub hostiť ďalšiu vypredanú noc. Zákaz činnosti platí na dva mesiace.

„Arzenál bol vybudovaný od základov, bez väčšej finančnej podpory. Nútené dvojmesačné odstavenie vážne ohrozuje 6 – 7 rokov tvrdej práce a živobytie takmer 50 členov tímu,“ uvádza klub vo vyhlásení a vyzýva miestnu komunitu, aby prispela k zbierke finančných prostriedkov, ktorá by pomohla nahradiť stratené príjmy.

Interiér klubu Arzenál.
Interiér klubu Arzenál. Zdroj: Google/Szombathy Tibor

Podobný osud čakal aj Kultúrne centrum Turbina, známy undergroundový a umelecký priestor, ktorý dostal mesačnú stopku. Zástupcovia Turbiny na Instagrame zverejnili, že klub bol týždne monitorovaný políciou v utajení, po ktorom veliteľ zásahu dokonca vedeniu klubu osobne zložil poklonu za profesionalitu a ukážkové fungovanie, aké sa v Budapešti len tak nevidí.

A predsa museli zavrieť brány. Dôvodom bolo údajne svedectvo zatknutého občana, ktorý tvrdil, že drogy predal práve v priestoroch Turbiny. Stačilo teda slovo tretej strany mimo klubu a inštitúcia musela zo dňa na deň zrušiť celý program.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa TURBINA (@turbinabudapest)

Domino efekt

Ako píšu naši kolegovia z Maďarska, zatváranie klubov Arzenál, Turbina, ale aj nedávno zavretého klubu Symbol, či razia v podniku Pécsi Est, má zničujúci ekonomický dopad. Pre podniky, ktoré fungujú s obrovskými fixnými nákladmi, je takýto výpadok doslova likvidačný. Mládež sa búri, čo dokázala aj masívna demonštrácia „Dance for freedom“ pred budovou parlamentu, no vládna mašinéria zatiaľ nejaví známky spomalenia.

budapest dance for freedom budapest dance for freedom budapest dance for freedom budapest dance for freedom
Zobraziť galériu
(4)

Z domáceho, česko-slovenského pohľadu sa na tieto udalosti nedá pozerať inak než so zdvihnutým obočím a miernymi obavami. Hoci v Bratislave momentálne nemáme kluby s podobne gigantickou infraštruktúrou, akou disponuje Arzenál, v pražskom kontexte by ekvivalentný zásah znamenal okamžité zapečatenie inštitúcií formátu Ankali či Fuchs2.

Zbaviť sa zodpovednosti za komplexný spoločenský problém tým, že štát natvrdo zavrie kultúrne priestory, je podľa mnohých alibistické a nebezpečne jednoduché.

