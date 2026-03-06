Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
dnes 6. marca 2026 o 10:20
Sofia Angušová

Ryan Gosling zapojil svoje dcéry do natáčania nového filmu. Nahovorili mu repliky mimozemšťana

Ryan Gosling zapojil svoje dcéry do natáčania nového filmu. Nahovorili mu repliky mimozemšťana
Herec prezradil, že pri práci na novom sci-fi filme Project Hail Mary mu pomáhali aj jeho dve dcéry. Počas nakrúcania dokonca nahovorili dialógy mimozemšťana, aby boli jeho reakcie prirodzenejšie.

Pri nakrúcaní nového filmu Project Hail Mary (v slovenčine Posledná šanca) sa herec Ryan Gosling nespoliehal len na filmový štáb. Do procesu totiž zapojil aj svoje dve dcéry, ktoré mu pomáhali pri scénach s postavou mimozemšťana menom Rocky, píše web Unilad.

Herec prezradil, že počas natáčania mal v uchu slúchadlo a jeho dve dcéry: jedenásťročná Esmeralda a deväťročná Amada, mu občas čítali repliky, ktoré mal vo filme hovoriť Rocky. „Niekedy, keď som pracoval a potreboval som niečo zmeniť, prišli moje deti a ja som mal v uchu slúchadlo a oni hovorili za Rockyho, aby som s nimi mohol hovoriť ako Rocky,“ prezradil herec.

Ryan podľa jeho slov mohol reagovať prirodzenejšie, akoby skutočne viedol rozhovor s partnerom na scéne. Finálny hlas mimozemšťana síce patrí hercovi Jamesovi Ortizovi, no niektoré reakcie, ktoré diváci vo filme uvidia, vznikli práve vďaka jeho dvom dcéram, informuje People.

Herec zároveň prezradil, že dievčatá dokonca dali viackrát aj spätnú väzbu k scénam vo filme, pretože videli viacero verzií filmu. Dcéra mu raz pri skúšaní kostýmov povedala, že v okuliaroch vyzerá múdrejšie, čo sa nakoniec do filmu aj dostalo. „Keď som si skúšal oblečenie pre postavu a prišla moja dcéra, povedala mi: ‚V okuliaroch vyzeráš inteligentne.‘“ Herec jej na to odpovedal: „Musím v tom vyzerať inteligentne, takže ti za to ďakujem.“

Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
