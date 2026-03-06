Hlavné témy
dnes 6. marca 2026 o 11:00
Čas čítania 4:49

REFRESHNI SI PLAYLIST: Silné vystúpenie Rosalíe na BRIT Awards, disco album od Harryho Stylesa aj nový guapanova či LevakBob

REFRESHNI SI PLAYLIST: Silné vystúpenie Rosalíe na BRIT Awards, disco album od Harryho Stylesa aj nový guapanova či LevakBob
Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP
Richard Balog
Richard Balog
Vybrali sme novinky, ktoré by určite nemali uniknúť tvojej pozornosti.

Hudobný svet ani v posledných 7 dňoch nespomalil a fanúšikovia dostali poriadnu nálož noviniek naprieč žánrami – od veľkého popového návratu Harryho Stylesa cez emotívny rap od Juice WRLDa až po energické klubové tracky. Ide o releasy, ktoré stoja za pozornosť, ale aj opakované vypočutie.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať ani náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy nižšie.


P. S. Ak máš chuť na kúsok nostalgie, pozri si zoznam najlepších releasov z roku 2016, ktorý obsahuje hity ako One Dance, Panda alebo Cheap Thrills aj úspešné albumy s rukopisom Franka Oceana či Beyoncé. 

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la HOT tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých, ale aj zahraničných interpretov.
HUDBA REFRESHNI SI PLAYLIST
