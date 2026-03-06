Monika Szabó pred časom šokovala fanúšikov zábermi z nemocničného lôžka. Až teraz prelomila mlčanie a odhalila detaily svojej hospitalizácie.
Kým na televíznych obrazovkách jej postava Magdy v seriáli Dunaj, k vašim službám, už povedala svoje posledné zbohom, predstaviteľka role Monika Szabó prežívala vlastnú drámu ďaleko od svetiel reflektorov.
Keď na svojom Instagrame zdieľala znepokojivé fotografie z nemocnice s popisom o potrebe oddychu, málokto tušil, aký vážny je jej skutočný stav. Záhada, ktorá dlhé dni trápila nielen jej fanúšikov, ale predovšetkým bezradných lekárov, je však dnes už vyriešená. A odpoveď prekvapila všetkých zúčastnených.
Vinníkom herečkinho zdravotného kolapsu nebol totiž prepracovaný organizmus, ale populárny esteticko-medicínsky zákrok. Monika sa rozhodla absolvovať aplikáciu botulotoxínu do podpazušia - osvedčenú a bežne využívanú metódu v boji proti nadmernému poteniu.
Zákrok, ktorý už v minulosti podstúpila bez akýchkoľvek komplikácií, však tentoraz ukázal svoju odvrátenú tvár. Už o tri dni neskôr nastúpili symptómy pripomínajúce ťažké neurologické ochorenie: dvojité videnie, rapídna svalová slabosť a problémy s artikuláciou a dýchaním.
„Po šiestich dňoch v nemocnici som si spomenula, že som bola na zákroku, o ktorom som lekárom nepovedala, a ktorý predsa môže mať s mojím stavom spojitosť,“ opisuje v príspevku. Nasledovná diagnóza znela jasne: iatrogénny botulizmus, teda zriedkavý systémový efekt, pri ktorom sa toxín nebezpečne rozšíri do celého organizmu nad rámec lokálnej aplikácie.
Samotná herečka však k celému incidentu pristupuje mimoriadne triezvo. Svojím priznaním nechce vyvolávať masovú hystériu ani démonizovať botox, ktorý pre drvivú väčšinu pacientov zostáva úplne bezpečným riešením. Jej cieľom je rýdza osveta a pripomienka, že aj rutinné „zákroky počas obednej pauzy“ nesú svoje riziká a lekárom treba priznať absolútne všetko.