Stačí pridať len pár minút pohybu denne a môžeš výrazne znížiť riziko predčasného úmrtia.
Najnovšie výskumy ukazujú, že aj nenápadný pohyb, ako je chôdza či iná ľahká fyzická aktivita, môže mať prekvapivo veľký vplyv na dĺžku a kvalitu života. Problémom totiž nie je nedostatok extrémneho športu, ale priveľa sedenia, píše Dailymail.
Výskumníci, ktorí analyzovali údaje od viac ako 135 000 dospelých z Nórska, Švédska, USA a Spojeného kráľovstva, zistili, že pridanie iba piatich minút miernej fyzickej aktivity denne môže znížiť riziko úmrtia približne o 10 %. Dokonca aj ľudia, ktorí vedú prevažne sedavý životný štýl, môžu zaznamenať zdravotné výhody: len dve minúty miernej aktivity denne znižujú riziko úmrtia o 6 %.
Štúdia, publikovaná v časopise The Lancet, tiež upozorňuje, že obmedzenie času stráveného sedením má veľký prínos. Zníženie sedenia o 30 minút denne by mohlo globálne predísť približne 7 % úmrtí. Vedci poukazujú na to, že takéto malé zmeny sú ľahko dosiahnuteľné a dokážu mať veľký vplyv na naše celkové zdravie.
Účastníci štúdie mali priemerne 63 rokov a nemali žiadne vážne zdravotné problémy. Počas ôsmich rokov sledovali vedci ich aktivitu pomocou špeciálnych zariadení a zisťovali, ako pohyb ovplyvňuje riziko úmrtia.
Viac ako 70 % ľudí sedelo denne viac ako osem hodín. Ukázalo sa, že aj malé pridanie pohybu má zmysel. Tí, ktorí sedeli viac ako 11 hodín denne a začali sa hýbať aspoň pol hodiny denne, znížili riziko úmrtia približne o 10 %. Ak zvýšili aktivitu na hodinu denne, riziko kleslo až o 25 %.
Vedci však zdôrazňujú, že ich štúdia reflektuje reálne životné situácie, kedy nie všetci ľudia dokážu dosiahnuť odporúčaných 150 minút fyzickej aktivity týždenne. Zdravotné problémy, ako obezita alebo kardiovaskulárne ochorenia, môžu schopnosť pohybu obmedziť, preto je dôležité oceňovať aj malé kroky smerom k aktívnejšiemu životu.