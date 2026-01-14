Násilie v sexe nie je len fyzické. Často prináša strach, pocit viny a narúša psychickú pohodu partnera.
Každý vo vzťahu má svoje sexuálne preferencie, ktoré sa nemusia vždy zhodovať. Niekto má rád sex tvrdý, iní zas preferujú viac nehy a romantiky. Respondenti Kristína a Patrik ukazujú, že rozdielne túžby sa vo vzťahu dajú zvládnuť bezpečne, a to s komunikáciou a rešpektovaním hraníc.
Psychologička Barbora Brzáková Krelová z platformy Ksebe upozorňuje, že sexuálne násilie často neprebieha otvorene a agresívne. V skutočnosti je často nenápadné – ukryté v tlaku, očakávaniach alebo v pocite, že jeden z partnerov už nemôže povedať „nie“.
S partnerkou sa kvôli rozdielnym túžbam takmer rozišli
Patrik, ktorého totožnosť sme zatajili pre zachovanie anonymity v súvislosti s citlivosťou témy, je so svojou partnerkou už šesť rokov, ale na začiatku si prechádzali náročným obdobím. Obaja mali rozdielne sexuálne túžby, ktoré medzi nimi začali vytvárať napätie. On mal chuť na tvrdší sex, ona sa mu vyhýbala. „Bolo to frustrujúce pre oboch, pretože ja som nechcel, aby sa cítila nepríjemne, a ona nechcela urobiť niečo, s čím nesúhlasí. Vedel som, že ju do toho nemôžem nútiť.“