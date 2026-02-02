Hlavné témy
dnes 2. februára 2026 o 18:30
Čas čítania 9:37

Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu

Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
Zdroj: Diana Hvolková
Adriana Královičová
Adriana Královičová
Diana 4 roky netušila, čo jej vlastne je. Keď sa to konečne dozvedela, zľakla sa, no zároveň jej odľahlo.

Diana od roku 2020 nevedela, čo sa s ňou deje. Nepopisateľná únava, ktorá neustúpila ani po siedmich kávach denne. Spontánne odpadávanie, závraty, bolesti kĺbov, tráviace problémy. Nakoniec sa stav zhoršil tak, že začala strácať pamäť. Zabúdala slová, plietla jednoduché vety, zabúdala, čo robila pred pár hodinami.

To, čo jej v skutočnosti je, sa dozvedela až po štyroch rokoch, keď lekárka urobila špeciálne testy krvi. Diana však vedela, že antibiotikami sa nevylieči a choroba za tie roky prešla do chronického stavu.

„Namiesto ‚mobil‘ som povedala napríklad ‚práčka‘. Mala som problém zostaviť vetu a pri meetingoch som si začala všetko zapisovať preto, lebo som svojej pamäti vôbec neverila a bála som sa, že na niečo zabudnem. Jedného dňa som sa rozprávala s priateľom a na druhý deň som si vôbec nespomenula, o čom to bolo. Bolo to desivé a vedela som, že musím konať,“ hovorí v rozhovore pre Refresher. 

Rozhodla sa pre komplexnú liečbu na špecializovanej klinike v Nemecku. Vedľa na izbe dokonca ležala aj Bella Hadid, ktorá má taktiež lymskú boreliózu. 

Diana 4 roky netušila, čo jej vlastne je. Keď sa to konečne dozvedela, zľakla sa, no zároveň jej odľahlo. Dia na klinike v Nemecku. Diana po liečbe. Dia na klinike v Nemecku.
Zobraziť galériu
(10)

Niekoľko dní či týždňov po prisatí infikovaného kliešťa sa u väčšiny ľudí môže aj nemusí objaviť typický červený fľak na koži, ktorý sa rozširuje. Mala si ho tiež?.Bohužiaľ, u mňa to bolo inak. Ja si vôbec nepamätám, kedy som mala kliešťa. Rozprávala som sa s viacerými ľuďmi na klinike aj s tými, čo mi písali, že oni taktiež nevedeli, kedy ho vôbec mali. 

Ak si ho človek včas všimne, dokážu mu práve pomôcť antibiotiká, ktoré spomalia infekciu a zabránia, aby sa z nej stala chronická borelióza.

Je to tak, ak sa infekcia zachytí včas, väčšinou to pomôže. Poznám aj ľudí, ktorí mali kliešťa napríklad v troch rokoch, nemali žiadne príznaky, a potom sa im choroba naplno prejavila až okolo 21. roku života. Na klinike nám vysvetľovali, že infekcia môže v tele celé tie roky „spať“. Dodnes vlastne nikto nevie presne určiť, kedy sa to u mňa stalo.

 To, že s tebou niečo nie je v poriadku, si začala riešiť v roku 2020. Diagnózu si spoznala až o 4 roky. Ako a kedy sa vlastne prejavovali prvé príznaky?

Prišli úplne z ničoho nič. Mala som už predtým nejaké zdravotné problémy, ale nebolo to nič zásadné. Začala mi histamínová intolerancia a pár ďalších drobností. Nebolo to však nič, čo by mi výrazne komplikovalo život.

Potom však prišlo niečo, čo ma úplne položilo. Mala som však v tomto období veľký stres, myslím si, že infekcia v mojom tele to presne využila. Príznaky sa u mňa zrazu dramaticky zhoršili, doslova zo dňa na deň.

Mala som pocit, že ani nie som vo vlastnom tele, že som sa zrazu úplne rozpadla.

ROZHOVORY FYZICKÉ ZDRAVIE ZDRAVIE
