dnes 14. augusta 2025 o 19:30
Čas čítania 0:21
Petra Nižnanská

Prečo ľudia nadávajú na Ryanair a sú Emirates overrated? Milan Bez Mapy hodnotí letecké spoločnosti

Autá za státisíce eur aj výnimočné kúsky postavené na mieru. Toto skrývajú vo vozovom parku známi Slováci
Profesionálna tatérka zhodnotila Separove tetovania na tvári či chrbát ženícha Rasťa. Poradila aj, na čo pred tetovaním pamätať Profesionálna tatérka zhodnotila Separove tetovania na tvári či chrbát ženícha Rasťa. Poradila aj, na čo pred tetovaním pamätať 3. 4. 2025 18:00
Profíčka reaguje na premeny slovenských aj zahraničných celebrít. Toto si myslí o Cibulkovej, Jasmine Alagič či Nicole Kidman Profíčka reaguje na premeny slovenských aj zahraničných celebrít. Toto si myslí o Cibulkovej, Jasmine Alagič či Nicole Kidman 13. 3. 2025 18:33
Profi módny dizajnér zhodnotil štýl Luca Brassiho, Just Klaudy, Simy, Rytmusa, Jána Koleníka, či Táni Pauhofovej Profi módny dizajnér zhodnotil štýl Luca Brassiho, Just Klaudy, Simy, Rytmusa, Jána Koleníka, či Táni Pauhofovej 13. 2. 2025 18:00
Vedia sa naši politici obliekať do parlamentu? Profi stylista hodnotí outfity slovenských aj zahraničných osobností Vedia sa naši politici obliekať do parlamentu? Profi stylista hodnotí outfity slovenských aj zahraničných osobností 6. 2. 2025 18:00
Profi kaderníčka hodnotí účesy Dary Rolins, Luca Brassiho, Kristíny Víglaskej či Bianky Rumanovej Profi kaderníčka hodnotí účesy Dary Rolins, Luca Brassiho, Kristíny Víglaskej či Bianky Rumanovej 30. 1. 2025 18:00
Odborníčka na vizáž Lucid zhodnotila make-up influenceriek. Úprimne prezradila, koho líčenie patrí do minulosti Odborníčka na vizáž Lucid zhodnotila make-up influenceriek. Úprimne prezradila, koho líčenie patrí do minulosti 23. 1. 2025 18:00
Kam na lyžovačku? Bývalá profi snowboardistka zhodnotila lyžiarske strediská a odporučila aj nezvyčajné miesta Kam na lyžovačku? Bývalá profi snowboardistka zhodnotila lyžiarske strediská a odporučila aj nezvyčajné miesta 9. 1. 2025 18:00
Ako rýchlo schudnúť? Odborník zhodnotil carnivore diétu, prerušovaný pôst, Ozempic, či detox. Prezradil, čo naozaj funguje Ako rýchlo schudnúť? Odborník zhodnotil carnivore diétu, prerušovaný pôst, Ozempic, či detox. Prezradil, čo naozaj funguje 3. 1. 2025 8:30
Si fanúšikom*čkou vtipných videí? Katežinka, Bandurko, či virálne Funfrky pre nás reagoval na iných slovenských tvorcov a tvorkyne Si fanúšikom*čkou vtipných videí? Katežinka, Bandurko, či virálne Funfrky pre nás reagoval na iných slovenských tvorcov a tvorkyne 27. 12. 2024 18:00

Milan bez mapy opäť zavítal do štúdia Refresheru, aby sa pozrel na jedlo, meškania, či kvalitu služieb a lietadiel. Ktorá spoločnosť ťa dopraví na miesto bez problémov?

Wizz Air, Ryanair Lufthansa či American Airlines. Nielen tieto spoločnosti nájdeš v rebríčku, ktorý sme spolu s úspešným a obľúbeným travel blogerom zostavili.

Milan ti prezradí, o ktorej spoločnosti kolujú nepravdivé chýry, ale aj ktorú si vždy vyberie, pokiaľ má tú možnosť. 

Pozreli sme sa na spoločnosti, ktoré lietajú v Európe, Ázii, ale aj Afrike, či Južnej Amerike. Nevynechali sme ani stálice a dali shoutout Turkom či Číňanom. 

S ktorou spoločnosťou má Milan nepríjemné skúsenosti a kde zas nalievajú dobrý alkohol? To a ešte oveľa viac sa dozvieš, keď klikneš na video.

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Petra Nižnanská
Petra Nižnanská
Production Manager
Všetky články
Náhľadový obrázok: refresher sk
