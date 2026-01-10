Od Avatara, cez drsné gangsterské akčné filmy a Peaky Blinders až po animované drámy, oscarovky a Narniu.
Keď sme predstavovali najočakávanejšie filmy a seriály na tento rok, Netflix ani v jednom z článkov veľmi nefiguroval. Najväčší streamingový gigant však na tento rok chystá mnohé zaujímavé počiny, akurát nedosiahli takú úroveň ako prestížne drámy od HBO či hollywoodske blockbustery. Na čo sa teda treba (opatrne, predsa len je to produkcia Netflixu) tešiť?
1. People We Meet on Vacation – 9. 1.
V romantickej komédii uvidíme dvoch najlepších priateľov, ktorí sú si povahovo úplne odlišní, no desať rokov spolu trávia každý rok týždeň letnej dovolenky. Po období odlúčenia sa Poppy rozhodne znovu pozvať Alexa na dovolenku, aby napravila, čo sa naposledy pokazilo, a možno aj priznala svoje city, ktoré presahujú priateľstvo.
2. The Rip – 16. 1.
Bostonskí chlapci Matt Damon a Ben Affleck sa znova ocitli spoločne pred kamerou. Tentoraz ako kolegovia-policajti, ktorí nájdu milióny dolárov. Ak si ich nechajú, je im jasné, že ich životy môžu skončiť, ale pokušenie je príliš veľké. V akčnom filme hrajú aj Steven Yeun (Beef), Teyana Taylor (One Battle After Another) a Kyle Chandler (Godzilla, Argo). Snímku režíruje Joe Carnahan (A-Team, Boss Level).
3. Peaky Blinders: The Immortal Man – 20. 3. 2026
Posledná séria Peaky Blinders bola zlá. Netreba sa báť povedať to nahlas. Jedným dychom však treba dodať, že atmosféra tohto seriálu je neprekonateľná a pokiaľ nás tvorcovia dokážu navnadiť na nové časti, asi podľahneme. Namiesto seriálového pokračovania si však nachystali filmové.
Štyri roky po poslednej sérii sa Cillian Murphy opäť vžije do kože Tommyho Shelbyho, ktorý svoj gang posunie do novej historickej éry. Scenár k filmu napísal tvorca seriálu Steven Knight a réžiu má na starosti Tom Harper, ktorý režíroval aj viaceré epizódy seriálu.
Dej filmu sa odohráva v Birminghame v roku 1940, uprostred chaosu druhej svetovej vojny. Tommy Shelby je vytiahnutý zo svojho vlastného exilu, aby čelil najzničujúcejšiemu konfliktu svojho života. Okrem Cilliana Murphyho sa vo filme predstavia aj herci ako Rebecca Ferguson, Tim Roth, Stephen Graham či Barry Keoghan.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aký animák natočil 16 rokov po svojom poslednom filme režisér skvelého Na vlásku.
- O čom bude špeciálny neo-noir film režiséra Brada Birda, pre ktorý sa vzdal réžie Rodinky úžasných 3.
- O čom bude pokračovanie Once Upon a Time in Hollywood a či sa okrem Brada Pitta vráti aj Leonardo DiCaprio.
- Aká bude nová Narnia a kto ju natočí.
- Aké ďalšie pecky chystá Netflix na tento rok a či sa oplatí aj naďalej si ho platiť.