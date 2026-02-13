Hlavné témy
dnes 13. februára 2026 o 18:00
Čas čítania 0:20
Petra Nižnanská

Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody

Štartujeme novú sériu obľúbenej šou o bývaní. Predstaví sa aj nová talentovaná moderátorka.

Ak aspoň občas zapneš Instagram a poscrolluješ reelska, určite ti nemusím predstavovať charizmatického komika Chrisa. 
Privítal nás v svojom príjemne, ale aj farebne zariadenom byte v Sky Parku. Ikonické budovy blízko Dunaja skrývajú aj nečakané klenoty. 

Pýtala sa na ne nová moderátorka Otvor, som dole - Natália Okáliová. Úspešná profesionálka v oblasti architektúry a dizajnu bola aj hostkou v relácii a jej diel si môžeš pozrieť na YouTube kanáli Refresheru. 

Nenechaj si ujsť svieži a zaujímavý diel relácie, ktorá ti dovolí nahliadnuť do domovov tvojich obľúbených osobností. 

Zdieľať
Diskusia