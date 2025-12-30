Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?

Známemu odborníkovi sme položili viac ako 30 otázok, ktoré zaujímajú všetkých, no nie každý má odvahu sa ich opýtať
V druhej epizóde relácie (ne)vhodné otázky sme navštívili ambulanciu urológa Švihru. Položili sme mu otázky o preventívke, platoch ale aj to, aké problémy vlastne na urológii rieši najčastejšie.
Rýchlo sme sa dostali k bizarnostiam z praxe – čo najčudnejšie už „tam dole“ našiel, či si ktoré pacientské príbehy si nosí domov v hlave? A musí sa pred vyšetrením ešte premáhať?
Nevyhli sme sa ani sexuálnym témam: od problémov s erekciou, mužským egom v ambulancii až po otázku, či si môže muž zlomiť penis. Výsledkom je uvoľnený, vtipný, ale hlavne otvorený rozhovor, ktorý búra tabu a možno presvedčí nejedeného človeka, že preventívka u urológa naozaj nie je strašiak.