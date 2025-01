Odborníčka na vizáž Lucid zhodnotila make-up influenceriek. Úprimne prezradila, koho líčenie patrí do minulosti

Pred Luciu Sládečkovú sme položili fotografie a videá Momy, Jany Hrmovej, Kristíny Svarinskej, Teri Pallovej či Zuzany Plačkovej.

Každý človek má vlastnú predstavu dokonalej krásy a mnoho nielen známych osobností si k tejto predstave pomáha produktmi z beauty sveta. Preto sme sa spoločne s profesionálkou pozreli na looky influenceriek, ale aj hercov, či iných známych osobností.

Lucid je známa svojou úprimnosťou, a tak prezradila, ktorý make-up sa jej páčil najviac a komu by naopak poradila zbaviť sa old schoolovej vizáže. Vyjadrila sa aj k neladiacej pleťovke či očnom make-upe na mužoch.



