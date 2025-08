Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget

Na dokonalý výlet nepotrebuješ mať veľa peňazí.

Ak je vonku krásne, škoda sedieť len tak doma. Hovoríš si, že by to aj chcelo niekam vypadnúť, no nechceš minúť „majland?“ Trochu sme pogooglili a našli sme 8 skvelých miest na Slovensku, kde zažiješ nezabudnuteľný výlet.

1. Súľovské skaly

Tento turistický klenot sa nachádza v horách Veľký Manín, približne 10 kilometrov na juh od mesta Bytča.

Jedinečnosť tohto miesta robia skalnaté vežičky v niekedy až bizarných útvaroch, s ktorými sa „pohrala“ príroda pred miliónmi rokmi. Odporúčame nasledovať náučný chodník (po zelenej značke), ktorý ťa dovedie ku Gotickej bráne, zrúcanine Súľovského hradu a ku vyhliadkam do okolitých dolín.

Musíme ťa upozorniť, že bez turistických topánok na Súľovské skaly ani nechoď, niektoré zákutia sú dosť strmé a čakajú ťa aj rebríky. Dávaj si pozor aj na útesy.

2. Čertova skala

Vieš o tom, že v Starej Ľubovni sa nachádza živé bludisko, ktoré je najväčšie v strednej Európe? Toto bludisko sa volá Čertova skala (súčasťou Viktóriiných záhrad) a jeho veľkosť je 6 400 m², pričom je rozdelené na 9 zón s hádankami.

Ak sa ti podarí uniknúť z bludiska v rekordnom čase, tvoje meno môže byť zaradené v tabuľke MazeMasters. Inak povedané, toto miesto je nielen skvelé na otestovanie tvojich mozgových závitov, ale aj ako fun aktivita pre dvojice či skupinu.

Bludisko je otvorené denne od 10:00 do 20:00, aj cez víkendy a sviatky. Vstup do areálu Viktóriiných záhrad je bezplatný – platíš sa len za vstup do bludiska (9 €).





3. Kaďa Liptovský Ján

Wellness v termálnych kúpeľoch je zvyčajne drahý. No ak vieš, kam máš ísť, môžeš ho mať aj zadarmo. Hovoríme o kadi v obci Liptovský Ján, ktorej liečivý prameň je plný síranov, vápnika, horčíka a železa – priaznivo pôsobia na kĺby, pohybové ústrojenstvo, pokožku a ženské problémy. Voda dosahuje príjemnú teplotu 20 stupňov Celzia, takže je akurát. Okrem iného, že kúpanie v kadi je zadarmo aj pre verejnosť, v jej liečivých vodách sa môžeš okúpať cez akékoľvek ročné obdobie.

Potom, keď sa okúpeš, nenechaj si ujsť ani prechádzku cez Liptovský Ján, ktorý sa nachádza v Jánskej doline bohatej na prírodné krásy, jaskyne, flóru a faunu.

4. Haluzická tiesňava

Musíme povedať, že toto je asi jedno z najkrajších miest v okolí Trenčína a Nového Mesta nad Váhom – budeš sa tu cítiť ako v nejakom exotickom pralese. Prírodná pamiatka Haluzická tiesňava je v podstate kaňon, ktorý má dĺžku 1 km a hĺbku 50 m, pričom sa stále zväčšuje. Keď sa tu budeš prechádzať, všimneš si malé vodopády, kaskády a lavičky na insta-worthy miestach.

Súčasťou miesta je aj románsky kostolík z roku 1240, resp. jeho pozostatky. Okrem iného na kopci nad kostolíkom je menšia rozhľadňa, z ktorej je krásny výhľad na celú okolitú krajinu.

5. Šútovo (vodopád a kameňolom)

Ďalší náš tip je návšteva najsevernejšej obce na Slovensku, Šútovo. V jej blízkom okolí sa nachádza najdlhší vodopád v Malej Fatre, ktorý má až 38 metrov. Vodopád je napájaný vodou zo Šútovského potoka, ktorý má svoj prameň v netradičnom skalnom útvare – Mojžišove pramene.

Dostaneš sa sem z obce Šútovo po modrej turistickej značke, ktoré sa tiahnu po dlhej kamenistej ceste v tieni stromov. Turistika má ľahkú náročnosť, takže je ideálna ako prechádzka.

Ďalší dôvod, prečo ľudia navštevujú Šútovo, je zatopený kameňolom, z ktorého sa stalo obľúbené prírodné kúpalisko s hĺbkou až 15 metrov. Okolo jazera máš viacero pláží – dve väčšie s ľahkým prístupom k vode a niekoľko menších pláží s ťažším prístupom k vode. Na pláži sa nachádzajú aj bufety, takže budeš mať postarané aj o hlad. Jazero je vzdialené od obce dve minúty autom.

6. Muránska planina – areál Sysľovisko

Toto miesto je najmä pre milovníkov zvieratiek. V Muránskej planine sa nachádza areál Sysľovisko, kde žije najväčšia kolónia priateľských sysľov na Slovensku. Tieto rozkošné tvory sú bežne plaché, no na tejto lúke si zvykli na ľudí – zoberú si maškrtu z tvojich rúk a niekedy sa nechajú aj pohladkať.

Sysle sú najviac aktívne počas slnečných dní, od úsvitu do zotmenia, od jari na prelome mesiacov marec/apríl až do jesene na prelome septembra/októbra. Dostaneš sa sem z obce Muráň pešo (približne 30 minút), autom, špeciálnym Sysľobusom alebo bicyklom. Vstupné neplatíš, platíš len za parkovné (7,50 €).

7. Botanická záhrada Košice

Každý milovník rastliniek si tu príde na svoje, je to najväčšia botanická záhrada na Slovensku. Má rozlohu 30 hektárov, je domovom pre viac ako 4000 druhov rastlín a ohrozené druhy živočíchov, ako napríklad tropické motýle, exotické papagáje, hlodavce, plazy a iné. Okrem iného sa tu nachádza najväčšia zbierka kaktusov a cykasov na Slovensku; veľmi vzácne orchidey, wolémia, ginko či sekvojovec.

Botanická záhrada je otvorená pre verejnosť a za vstup zaplatíš 5 eur.

8. Hrad Červený kameň

Hrad Červený kameň musíš navštíviť hneď z niekoľkých dôvodov. Niektorí ho nazývajú aj „skrytá perla Malých Karpát,“ pretože tu sa budeš cítiť ako v nejakom historickom filme o kráľoch. Môžeš sa poprechádzať v záhradách hradu, navštíviť krásne zachovalé izby či obdivovať podzemné vinárske pivnice, v ktorých prebývajú aj netopiere.

Okrem iného bývajú pravidelne na hrade podujatia, ako burzy starožitností či divadelné predstavenia. Za vstupenku do hradu zaplatíš od 8 eur.

