Mladý pár priniesol na severovýchod Slovenska kúsok Škandinávie. Okrem estetiky a funkčnosti im takýto život prináša aj zdravotné benefity.
Anna Mária s partnerom žijú vo fínskom zrube na severovýchode Slovenska, záhradu im namiesto bazéna skrášľuje prírodné jazierko s dĺžkou 13 metrov. Počas teplých mesiacov sa v ňom kúpu, cez zimu sa na ňom korčuľujú.
Pri pohľade na ich pozemok sa premiestniš do oázy pokoja alebo do exteriérového wellness. Bývanie pri lese a jazero na záhrade im priniesli predovšetkým veľký pocit psychickej pohody. Po náročnej práci či hektickom dni tu nachádzajú miesto, kde môžu spomaliť a oddýchnuť si.
„Máme relatívne stresujúcu prácu a život je rušný, ako u väčšiny ľudí. Keď však prídeme domov, je to ako vstúpiť do oázy pokoja. Možno je to tým, že bývame pod lesom, a možno aj tým, že jazero nám pritiahlo prírodu až na záhradu. Je to pre nás extrémny relax. Úplne vypneme, zresetujeme hlavu, dáme si saunu alebo sa ideme okúpať. Prinieslo nám to veľa pohody a cítime sa oveľa lepšie,“ hovorí Anna Mária pre Refresher.
Ich prírodné jazierko je najväčšou raritou na pozemku. Púta pozornosť aj na sociálnych sieťach, kde sa ľudia často pýtajú, ako vzniklo, ako robia údržbu a niektorí dokonca pochybujú, či môže vyzerať dobre po celý rok. Anna však priznáva, že hoci jazierko esteticky fascinuje mnohých, nie je pre každého. „Musí to zapadať do vášho životného štýlu.“
Fínsky zrub hotový za pár týždňov
„Predtým sme s partnerom bývali v byte. Začínali sme, ako väčšina ľudí, v prenájme. Potom sme mali veľké šťastie, že sa nám podarilo kúpiť pozemok. Žijeme na severovýchode Slovenska, kde je v okolí množstvo kopcov a hôr, takže na takéto prostredie sme boli vždy zvyknutí. Teraz však bývame doslova pod lesom, čo je pre nás splnený sen,“ vravia.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čím je fínsky zrub z lepeného hranola špeciálny a aké má výhody oproti klasickým zrubom.
- Ako sa k fínskemu zrubu dostali
- Prečo sa rozhodli pre prírodné jazierko namiesto bazéna.
- Ako sa o jazierko starajú.
-
Aké mýty o prírodných jazerách nie sú pravdivé a čo je realita.
- Ako jazierko zmenilo ich životný štýl.