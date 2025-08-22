Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 22. augusta 2025 o 7:00
Čas čítania 6:39
Adriana Královičová

Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko

Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
Zdroj: archív respondentov
ZAUJÍMAVOSTI ARCHITEKTÚRA ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY BÝVANIE DIZAJN INTERIÉROVÝ DIZAJN
Mladý pár priniesol na severovýchod Slovenska kúsok Škandinávie. Okrem estetiky a funkčnosti im takýto život prináša aj zdravotné benefity.

Anna Mária s partnerom žijú vo fínskom zrube na severovýchode Slovenska, záhradu im namiesto bazéna skrášľuje prírodné jazierko s dĺžkou 13 metrov. Počas teplých mesiacov sa v ňom kúpu, cez zimu sa na ňom korčuľujú.

Pri pohľade na ich pozemok sa premiestniš do oázy pokoja alebo do exteriérového wellness. Bývanie pri lese a jazero na záhrade im priniesli predovšetkým veľký pocit psychickej pohody. Po náročnej práci či hektickom dni tu nachádzajú miesto, kde môžu spomaliť a oddýchnuť si.

„Máme relatívne stresujúcu prácu a život je rušný, ako u väčšiny ľudí. Keď však prídeme domov, je to ako vstúpiť do oázy pokoja. Možno je to tým, že bývame pod lesom, a možno aj tým, že jazero nám pritiahlo prírodu až na záhradu. Je to pre nás extrémny relax. Úplne vypneme, zresetujeme hlavu, dáme si saunu alebo sa ideme okúpať. Prinieslo nám to veľa pohody a cítime sa oveľa lepšie,“ hovorí Anna Mária pre Refresher.

Ich prírodné jazierko je najväčšou raritou na pozemku. Púta pozornosť aj na sociálnych sieťach, kde sa ľudia často pýtajú, ako vzniklo, ako robia údržbu a niektorí dokonca pochybujú, či môže vyzerať dobre po celý rok. Anna však priznáva, že hoci jazierko esteticky fascinuje mnohých, nie je pre každého. „Musí to zapadať do vášho životného štýlu.“

Bavia ťa naše články? Máme množstvo zaujímavých tém o bývaní, architektúre či dizajne.Daj témam odber a nič ti neunikne. 

bývanie, architektúra, Slovensko, dizajn bývanie, architektúra, Slovensko, dizajn bývanie, architektúra, Slovensko, dizajn bývanie, architektúra, Slovensko, dizajn
Zobraziť galériu
(20)

Fínsky zrub hotový za pár týždňov

„Predtým sme s partnerom bývali v byte. Začínali sme, ako väčšina ľudí, v prenájme. Potom sme mali veľké šťastie, že sa nám podarilo kúpiť pozemok. Žijeme na severovýchode Slovenska, kde je v okolí množstvo kopcov a hôr, takže na takéto prostredie sme boli vždy zvyknutí. Teraz však bývame doslova pod lesom, čo je pre nás splnený sen,“ vravia.

Súvisiace témy
ARCHITEKTÚRA ZO SLOVENSKEJ A Z ČESKEJ REPUBLIKY BÝVANIE DIZAJN INTERIÉROVÝ DIZAJN
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Adriana Královičová
Adriana Královičová
Reporter
Všetky články
V Refresheri sa venujem lifestylovým témam v rubrike umenie/dizajn. Občas píšem aj témy zo sveta módy, ktorá ma veľmi baví. Tipy na článok posielaj na [email protected]
Náhľadový obrázok: archív respondentov
Domov
Zdieľať
Diskusia