Športoví rozhodcovia by už čoskoro mohli získať rovnakú právnu ochranu, akú dnes požívajú verejní činitelia. Zmena má posilniť ich bezpečnosť a obmedziť agresívne správanie na športových podujatiach.
Začiatok roka 2026 by mohol priniesť dôležitú zmenu do prostredia poľského športu. Do platnosti by mala totiž vstúpiť novela zákona o športe, ktorá by rozhodcom priznala právnu ochranu porovnateľnú s ochranou verejných činiteľov. Zmyslom tejto úpravy je predovšetkým zvýšiť ich bezpečnosť a obmedziť rastúci počet konfliktov počas zápasov, píše poľský portál Polsatnews.
Návrh, ktorý pripravilo ministerstvo športu a cestovného ruchu, počíta s tým, že fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví či hrubé urážky rozhodcov by sa riešili z úradnej moci. Takéto konanie by bolo trestané prísnejšie než doteraz, čo má podľa rezortu pôsobiť preventívne a odradiť ľudí od agresívneho správania.
Skúsený športový rozhodca Marcin Polański hovorí, že fyzické útoky sa síce občas objavia, no nejde o bežný jav. Podľa neho už dnes existujú disciplinárne tresty, avšak sprísnenie zákona by mohlo ešte viac znížiť riziko podobných incidentov. Polański však upozorňuje na to, že v dave je často veľmi ťažké určiť konkrétneho vinníka. Podľa neho je preto riešenie hlavne prevencia a osveta o tom, že rozhodcovia sú neoddeliteľnou súčasťou športu.
Voči pripravovanej novele má výhrady aj Jacek Masiota, odborník na športové právo. Upozorňuje, že postavenie verejného činiteľa neprináša len vyššiu mieru ochrany, ale zároveň aj zvýšenú trestnoprávnu zodpovednosť a povinnosť nahlasovať trestné činy.
Podľa neho neexistuje dostatočná paralela medzi rozhodcami a verejnými činiteľmi. „Nevidím žiadne podobnosti ani špecifické charakteristiky medzi športovými rozhodcami a verejnými činiteľmi. Nemôžeme donekonečna rozširovať zoznam verejných činiteľov, pretože to prestane fungovať.“