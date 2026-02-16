Streetwear ustupuje. Týchto 6 trendov definuje mužskú módu na jar 2026

Nadchádzajúca sezóna bude patriť výrazným farbám, elegancii a odvážnym siluetám.
Po tom, ako sme v januári predstavili 8 najzaujímavejších módnych trendov pre rok 2026 a TOP kolekcie Fall/Winter 2026 z PFW, tentoraz sa pozrieme na 6 najlepších mužských jarných trendov.
Nepochybujeme o tom, že pri pohľade z okna už dúfaš v rýchly príchod jari, podobne ako my v redakcii, kedy konečne budeš môcť odložiť hrubé vrstvy naspäť do šatníka a svojím každodenným outfitom dodáš po dlhých mesiacoch ľahkosť a farby.
Jarné mužské trendy sú všetko, len nie nudné a obyčajné – vládne pohodlie s jednoduchými strihmi a voľnými siluetami, avšak s príjemným nádychom minulosti a luxusu. Elegancia vytláča streetwear do úzadia.
Kolekcie Spring/Summer 2026 od renomovaných módnych návrhárov aj cenovo dostupných značiek postupne prichádzajú na pulty obchodov a v prípade, že chceš vedieť, po ktorých kúskoch máš siahnuť, pokračuj v čítaní.