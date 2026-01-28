Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 28. januára 2026 o 15:00
Čas čítania 4:55

Toto sú TOP momenty z Paris Fashion Week: Od filmovej scény Willyho Chavarriu po aristokratický luxus od Diora

Toto sú TOP momenty z Paris Fashion Week: Od filmovej scény Willyho Chavarriu po aristokratický luxus od Diora
Zdroj: Gorunway
Richard Balog
Richard Balog
Paríž opäť udáva tempo pre celý odevný priemysel.

Móda má v spoločnosti veľký význam a ponúka silný mix emócií, príbehov aj kultúrnych odkazov, ktoré nás inšpirujú v každodennom živote.

Najnovšie nás ohromili kolekcie Fall/Winter 2026 s rukopisom skúsených návrhárskych matadorov, ale tiež (zatiaľ) menej známych značiek na Paris Fashion Week, ktorý prebiehal od 20. do 25. januára.

Jednotlivé prehliadky balansovali medzi veľkolepou filmovou produkciou, precíznou remeselnosťou, odvážnymi, až experimentálnymi prístupmi, minimalizmom, streetwearom a eleganciou, vďaka čomu priniesli nový pohľad na módu v najbližších mesiacoch. Willy Chavarria, Jonathan Anderson či Guillermo Andrade ťa presvedčia o svojom talente.

Vybrali sme TOP momenty zo 67 prehliadok na PFW, ktoré pritiahli do francúzskej metropoly pohľady módnych nadšencov aj celebrít vrátane Rihanny, Travisa Scotta, Dua Lipy, Josha O'Connora alebo Zendaye. 

Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, fresh celebritných outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Prehliadka kolekcie Willyho Chavarriu ako veľká filmová scéna

O jeden z najlepších momentov na PFW sa postaral Willy Chavarria, ktorý predstavil kolekciu s názvom ETERNO vo veľkom štýle. Prehliadkové mólo pripomínalo rušnú mestskú scénu, kde umenie a móda splývali do úžasného zážitku.

Pozvaní hostia sledovali živé vystúpenia Feida, Mon Laferte a ďalších, ktorí spoločne s modelmi a modelkami vytvorili filmový príbeh o komunite, láske aj konflikte v charakteristickej estetike návrhára s latino koreňmi.

Návrhár Willy Chavarria predstavil v Paríži kolekciu Fall/Winter 2026 s podtitulom ETERNO.
Návrhár Willy Chavarria predstavil v Paríži kolekciu Fall/Winter 2026 s podtitulom ETERNO. Zdroj: Gorunway

Kolekcia Fall/Winter 2026 čerpala z identity Chavarriu – od elegantného tailoringu a výrazných oversized siluet cez západnú workwear estetiku až po streetwear v spolupráci s Adidas Originals. Jeden z najsledovanejších návrhárov v súčasnosti v Paríži znovu posunul hranice módy s jasným dôrazom na kultúrnu hrdosť.

Pozri si záznam z prehliadky, ktorá nás ohromila svojou veľkolepou filmovou produkciou aj fresh modelmi oblečenia spod rúk 57-ročného Willyho Chavarriu.

Nová generácia módneho domu Dior

Keď high fashion potrebuje reštart a nový smer, prichádza na scénu Dior. Známy fakt najnovšie potvrdil Jonathan Anderson, ktorý v Paríži odhalil kolekciu pre mladú generáciu.

Aristokratická mládež novej generácie je vedená radosťou zo života a spontánnosťou, čo sa odráža v odvážnych detailoch, eklektickom luxuse či nečakaných kombináciách.

Dior
Zdroj: Gorunway

Formálne kódy a ikonické poznávacie znaky francúzskeho módneho domu sú v harmonickom vzťahu s moderným denimom, technickými prvkami aj haute couture estetikou, ktorá vychádza z tvorby legendárneho návrhára Paula Poireta.

Anderson vsadil na precízne krajčírstvo, keď pracuje so štíhlymi siluetami, skrátenými sakami, predĺženými kabátmi a dramatickým, noblesným stylingom, ktorý zvýraznili účesy modelov. 41-ročný rodák zo Severného Írska vedome stiera hranice medzi mužskou a ženskou módou či tradíciou a súčasnosťou.

Pozri si záznam z parížskej prehliadky kolekcie Fall/Winter 2026, ktorá podčiarkla prínos Jonathana Andersona pre Dior aj celý odevný priemysel.

Dior
Zdroj: Gorunway

Junya Watanabe predstavil collab so Stüssy aj New Balance

Návrhár Junya Watanabe má za sebou množstvo prehliadok na parížskej pôde, pričom svojej rebelskej povesti nezostal nič dlžný ani tentoraz, keď predstavil kolekciu Fall/Winter 2026 vrátane modelov zo spolupráce so značkami Stüssy a New Balance.

Skúsený 64-ročný Japonec s ľahkosťou skombinoval typickú eleganciu s charakterom ulice a výsledok nás oslovil.

Junya Watanabe predstavil modely v spolupráci so značkou Stüssy.
Junya Watanabe predstavil modely v spolupráci so značkou Stüssy. Zdroj: Gorunway

Watanabe v rámci spolupráce so Stüssy predstavuje ikonické motívy značky vrátane loga s obrátenými písmenami „S“, ktoré umiestnil na formálne strihané saká či nohavice, vďaka čomu vznikol zaujímavý kontrast medzi akademickou tradíciou a klasickou streetwear estetikou.

Druhý výrazný collab, so značkou New Balance, ponúka hybridnú obuv v čiernom vyhotovení, ktorá spája technologickú silu bežeckých modelov s eleganciou topánok v štýle Oxford.

Junya Watanabe, New Balance
Zdroj: Gorunway

Surový luxus od Guillerma Andradeho

Na Paris Fashion Weeku zažiaril tiež Guillermo Andrade, ktorý potvrdil pozíciu návrhára s vlastnou víziou.

Mužská kolekcia Fall/Winter 2026 s logom značky 424 stojí na koncepte „dokonalej nedokonalosti“ – surovom luxuse, ktorý sa úmyselne vyhýba stereotypom uhladenej estetiky high fashion. Andrade sa osobne podieľa na každom detaile, aby si jeho tvorba zachovala drsný, autentický vibe Los Angeles.

Luxusná kolekcia Fall/Winter 2026 od návrhára Guillerma Andradeho.
Luxusná kolekcia Fall/Winter 2026 od návrhára Guillerma Andradeho. Zdroj: 424

Nová kolekcia 424 predstavuje rebelský luxus, ale tiež zaujímavý collab so štúdiom Azuki, ktorý prináša energiu anime a TCG kultúry priamo na prehliadkové mólo.

Medzi najvýraznejšie modely patrili dlhé kabáty s kožušinovými prvkami či denimom, detailne prepracované bundy, kožené nohavice či distressed džínsy. Inovácie sú ukryté v materiáloch a ich spracovaní. Andrade buduje veľmi silnú identitu značky 424, ktorá má charakter a myšlienku.

424, Guillermo Andrade
Zdroj: 424
JUUN.J ukázal novú architektúru formálneho oblečenia

Návrhár Jung Wook-Jun, ktorý od roku 2007 stojí za avantgardnou značkou JUUN.J, ukázal na parížskej prehliadke novú architektúru formálneho oblečenia s rebelskými prvkami inšpirovanými ulicami Soulu.

Klasické siluety, ktoré poznáš z kancelárie alebo biznis konferencií, Wook-Jun zmenil do podoby moderného sveta, pričom sú rovnako elegantné aj svieže pre mladého diváka.

JUUN.J
Zdroj: JUUN.J

JUUN.J si zachoval typické prehnané proporcie a dramatický objem, čo odráža rodovo neutrálnu estetiku. Kolekcia Fall/Winter 2026 s podtitulom NEWSTALGIA redefinuje pojem formálnej módy ako niečo flexibilné, súčasné a sebavedomé – určené pre moderných ľudí, ktorí sa neboja porušovať pravidlá.

Len si predstav, že vstúpiš do officu v motorkárskej koženej bunde s mäkkým límcom v kombinácii s košeľou, kravatou a širokými sivými džínsami s vyšúchaným efektom. Budeš hlavnou hviezdou v kolektíve.

JUUN.J
Zdroj: JUUN.J

Kolekcia Jacquemus, ktorá mieša prvky z minulého storočia

Výrazný dojem zanechal v Paríži tiež Simon Porte Jacquemus s prehliadkou kolekcie s názvom LE PALMIER, ktorá mala príjemnú atmosféru a veľmi hravo kombinovala prvky z rôznych období minulého storočia.

Jacquemus predstavil modely určené na sezónu Fall/Winter 2026 v elegantných priestoroch Musée Picasso – siluety spájali couture charakteristický pre 50. roky, humor 80. rokov a zmyselnosť, ktorá dominovala 90. rokom, a to všetko s jasným rukopisom.

Simon Porte Jacquemus predstavil na PFW novú kolekciu s názvom LE PALMIER.
Simon Porte Jacquemus predstavil na PFW novú kolekciu s názvom LE PALMIER. Zdroj: Gorunway

Kolekcia stavia na sile geometrie a precíznych konštrukciách, ktoré formujú výrazné, ale ľahko nositeľné siluety. Zaoblené ramená, tulipánové pásy, veľké kruhové klobúky a sukne strihané po šikmej línii vytvárajú sochársky efekt s dôrazom na ženskú aj mužskú formu.

Ženskú líniu charakterizujú taftové kostýmy a kokteilové šaty z hodvábnych tkanín s výšivkami z pierok, zatiaľ čo mužské modely pracujú s uvoľnenou eleganciou kožených kabátov a smokingov.

Pozri si záznam z prehliadky Jacquemus.

Maison MIHARA YASUHIRO si získal Paríž

Pochvalu si zaslúži tiež Maison MIHARA YASUHIRO za poetický pohľad na starnutie v kolekcii Fall/Winter 2026, ktorá si získala Paríž.

Yasuhiro, ktorý rovnomennú značku známu vďaka avantgardným dizajnom založil v roku 1997, tentoraz čerpal inšpiráciu z osobných úvah o plynutí času a z momentu vo vlaku, keď sa svet jemne rozplýva a stráca ostré kontúry.

Maison MIHARA YASUHIRO
Zdroj: Gorunway

Siluety kolekcie, ktorá nesie názov ETERNAL NOW, definuje nesúlad – oversized kabáty, úplety aj úmyselne „chybné“ konštrukcie jednotlivých vrstiev pôsobia zároveň známo aj surrealisticky. Maison MIHARA YASUHIRO pracuje s hrou kontrastov a na svoje si prídu rovnako muži aj ženy s citom pre jedinečnú módnu estetiku.

Pozri si záznam z prehliadky.

Maison MIHARA YASUHIRO
Zdroj: Gorunway

Debut značky FFFPOSTALSERVICE na PFW

Návrhár Jonathan Choe, ktorý založil značku FFFPOSTALSERVICE, predstavil novú kolekciu Fall/Winter 2026 s podtitulom PILOT pred náročným parížskym publikom a nesklamal.

Choe v kolekcii skúma oblečenie ako systém pohybu, štruktúry a každodennej vytrvalosti, pričom predstavuje mestskú uniformu pre dnešný svet.

Jonathan Choe predstavil debutovú kolekciu na parížskej pôde.
Jonathan Choe predstavil debutovú kolekciu na parížskej pôde. Zdroj: FFFPOSTALSERVICE

Debutová prehliadka značky so sídlom v Soule na globálnej módnej scéne nesie silný význam aj zodpovednosť autora. FFFPOSTALSERVICE zdokonaľuje vizuálny jazyk, vďaka ktorému postupne zbiera úspechy na ázijskom trhu.

V hlavnej úlohe sú kvalitné materiály – prírodné a syntetické tkaniny vytvárajú hru proporcií a siluet. Kolekcia kombinuje dizajn otvorený budúcnosti s prirodzeným vzhľadom použitých materiálov, pričom každý model je výsledkom štúdia tvarov, konštrukcie a remeselnej precíznosti.

FFFPOSTALSERVICE
Zdroj: FFFPOSTALSERVICE
Paris Fashion Week priniesol aj ďalšie nezabudnuteľné momenty – Pharrell Williams zasadil prehliadku novej kolekcie Louis Vuitton do domu budúcnosti, čo sme rozobrali v samostatnom článku, Julian Klausner odhalil atraktívne modely pod hlavičkou módneho domu Dries Van Noten a zo stoličiek nás zodvihli tiež posledné návrhy Véronique Nichanian pre Hermès či oslava 15. výročia značky AMI.
