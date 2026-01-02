10 žien s vyladeným vkusom, ktorými sa môžeš inšpirovať.
V decembri sme v uliciach Bratislavy, Prahy a ďalších miest videli množstvo inšpiratívnych zimných outfitov, ktoré perfektne spájajú pohodlie, eleganciu a trendy v podaní Sloveniek a Češiek s vycibreným vkusom.
Obdivovali sme siluety v podaní návrhárky Ivany Mentlovej s koženou bundou, influencerky Hany Drozdovej, ktorá zvolila trendy kabát z umelej kožušiny z vlastného ateliéru, alebo Sisu Križanovú, ktorá sa stala synonymom pre sofistikovaný a zároveň praktický vzhľad v elegantnom sivom kabáte od slovenskej značky Ozeta.
Tieto ženy a ich outfity dokazujú, že aj v zime môžeš vyzerať štýlovo bez toho, aby si musela obetovať pohodlie.
Ivana Mentlová
