Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 2. januára 2026 o 16:00
Čas čítania 3:39

OUTFIT CHECK: Štýl, ktorý hreje. Tieto zimné vzhľady od Sloveniek a Češiek chceme nosiť hneď

OUTFIT CHECK: Štýl, ktorý hreje. Tieto zimné vzhľady od Sloveniek a Češiek chceme nosiť hneď
Zdroj: Instagram/@pepamack, @fashioninspobyhana
Richard Balog
Richard Balog
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

10 žien s vyladeným vkusom, ktorými sa môžeš inšpirovať.

V decembri sme v uliciach Bratislavy, Prahy a ďalších miest videli množstvo inšpiratívnych zimných outfitov, ktoré perfektne spájajú pohodlie, eleganciu a trendy v podaní Sloveniek a Češiek s vycibreným vkusom.

Obdivovali sme siluety v podaní návrhárky Ivany Mentlovej s koženou bundou, influencerky Hany Drozdovej, ktorá zvolila trendy kabát z umelej kožušiny z vlastného ateliéru, alebo Sisu Križanovú, ktorá sa stala synonymom pre sofistikovaný a zároveň praktický vzhľad v elegantnom sivom kabáte od slovenskej značky Ozeta.

Tieto ženy a ich outfity dokazujú, že aj v zime môžeš vyzerať štýlovo bez toho, aby si musela obetovať pohodlie.

Ak ťa zaujíma móda a rád/rada sleduješ módne trendy, respektíve outfity domácich a zahraničných hviezd, ale tiež stylingy z ulice a eventov, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/postrehla FRESH kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať.
Odporúčané
OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek s TOP módnym vkusom. Inšpiruj sa fresh lookmi ako z magazínov OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek s TOP módnym vkusom. Inšpiruj sa fresh lookmi ako z magazínov 28. novembra 2025 o 16:00

Ivana Mentlová

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
MÓDA MÓDA REFRESHER MÓDNE TRENDY OUTFIT CHECK
Odporúčame
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
Sponzorovaný obsah
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slovensko
22. 12. 2025 11:00
Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí
refresher+
Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí
včera o 19:00
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
Sponzorovaný obsah
Stand-Up komička Simona o príprave na šou Tichá noc: „S mužom sa niekedy aj naschvál pohádame, sú z toho najlepšie vtipy“
22. 12. 2025 12:00
Na posedenie vypil 100 pív a zjedol 8 steakov. Zápasník André The Giant prezývaný „8. div sveta“ meral cez 2 metre a vážil 235 kíl
refresher+
Na posedenie vypil 100 pív a zjedol 8 steakov. Zápasník André The Giant prezývaný „8. div sveta“ meral cez 2 metre a vážil 235 kíl
včera o 12:00
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
Sponzorovaný obsah
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj ty
20. 12. 2025 12:00
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
pred 2 hodinami
Storky
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle: Nový tím, odvážny dizajn
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovan...
Tomáš Tatar má dôvod na radosť. S manželkou privítali na svet dcérku
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
Zvarči a Yaksha sa stretnú v klietke. Celebrity Series v OKTAGONE pokračuje
NobodyListen sa na Instagrame pochválil novým autom
Parcels mieri na Grape festival: Kapela spolupracovala aj s Daft Punkom
Blížia sa Majstrovstvá sveta v hokeji do 20 rokov. Pozri si, s kým bude hrať Slo...
Sponzorovaný obsah
Ronaldo ukázal vo svojich 40 rokoch extrémnu formu. Fotku komentoval aj Musk
Značka Lenovo v roku 2025 prekvapila. Tieto inovatívne novinky budeš chcieť aj t...
Sponzorovaný obsah
Ed Sheeran schudol 14 kg. Jeho fotenie pre Men's Health sa stalo virálnym
Popcorn inšpirovaný bryndzovými haluškami? V Bratislave vznikol nový food koncep...
Boli sme na predstavení vianočnej kolekcie Tezenis. Spája kvalitné materiály a š...
V spolupráci
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ...
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air For...
Máš na to posledných 24 hodín: Legendárne RPG zo sveta Harryho Pottera je na Epi...
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Lifestyle news
Kim Kardashian diagnostikovali vážne mozgové ochorenie. Viní za to stres z rozvodu s Kanyem Westom
24. 10. 2025 18:41
O čom bude spin-off Stranger Things? Tvorcovia to naznačili v poslednej časti
pred 3 hodinami
BTS sa oficiálne vracajú: K-pop fenomén ohlásil veľký comeback na marec 2026
pred 3 hodinami
Dannyho jedenástka sa vracia: V pokračovaní legendárnej krimi komédie uvidíme Brada Pitta, Matta Damona aj Juliu Roberts
dnes o 14:43
Tieto európske mestá ti v roku 2026 zaplatia, ak sa tam presťahuješ. Na výber máš z krajín ako Taliansko či Írsko
dnes o 13:57
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle. Pozri si prvý náhľad nového monopostu
dnes o 13:01
Will Smith čelí žalobe za sexuálne obťažovanie. Huslista z jeho turné opisuje znepokojujúce udalosti
dnes o 11:42
Rasťo nie je jediný, kto po šou našiel lásku. Ružičky sa rozhodli ukázať svojich partnerov
dnes o 10:59
Stranger Things má za sebou finále. Zisti viac o emotívnom zákulisí nakrúcania aj vysvetlení od tvorcov
dnes o 10:07
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovanie
dnes o 09:27
Spravodajstvo
Švajčiarsko Európska únia Počasie Politika
Viac
Štát od roku 2026 zavádza nové daňové pásma. Budú sa pohybovať od 19 % do 35 %
pred 20 minútami
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
pred hodinou
Nešťastie na zamrznutom rybníku v Poľsku: Matka a 7-ročný syn zahynuli po preborení sa cez ľad
pred hodinou

Viac z Móda

Všetko
Steal the Style: Millie Bobby Brown dokazuje, že Y2K stále funguje. Napodobni jej štýl za zlomok ceny
Steal the Style: Millie Bobby Brown dokazuje, že Y2K stále funguje. Napodobni jej štýl za zlomok ceny
29. 12. 2025 14:00
Koľko stoja outfity Emily v Paríži? Z cenoviek jej kúskov sa ti zatočí hlava
Koľko stoja outfity Emily v Paríži? Z cenoviek jej kúskov sa ti zatočí hlava
včera o 18:40
Tenisky, ktoré pod stromčekom potešia všetkých fashion nadšencov. Od trendy modelov po klasiky
V spolupráci
Tenisky, ktoré pod stromčekom potešia všetkých fashion nadšencov. Od trendy modelov po klasiky
17. 12. 2025 17:30
Zabudni na mainstream. Vybrali sme TOP české niche parfumy, ktoré ťa odlíšia
Zabudni na mainstream. Vybrali sme TOP české niche parfumy, ktoré ťa odlíšia
29. 12. 2025 11:00
H&M rozdáva Spotify Premium zadarmo. Členovia získajú 3 mesiace bez platenia
H&M rozdáva Spotify Premium zadarmo. Členovia získajú 3 mesiace bez platenia
18. 12. 2025 14:36
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air Force 1
Nike prichádza s kuframi. Ich dizajn je inšpirovaný ikonickými teniskami Air Force 1
18. 12. 2025 14:46
Viac z Tech Všetko
10 najlepších hier roka 2025
Hry
29. 12. 2025 12:00
refresher+
10 najlepších hier roka 2025
29. 12. 2025 12:00
Najdesivejšia hra všetkých čias mieri na filmové plátna. Ikonické monštrá znovu ožijú
18. 12. 2025 16:32
O2 oznámilo veľkú zmenu: Preberá UPC a rozširuje svoju ponuku
18. 12. 2025 11:28
Viac z Zaujímavosti Všetko
Tieto európske mestá ti v roku 2026 zaplatia, ak sa tam presťahuješ. Na výber máš z krajín ako Taliansko či Írsko
Tieto európske mestá ti v roku 2026 zaplatia, ak sa tam presťahuješ. Na výber máš z krajín ako Taliansko či Írsko
dnes o 13:57
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
pred 2 dňami
Zisťovala som, ako fungujú testosterónové kliniky: Ak do 5 minút nedostane klient erekciu, nič neplatí
včera o 19:00
Viac z Gastro Všetko
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
Testy
19. 12. 2025 8:00
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Gabriela pracuje ako časníčka vo Švajčiarsku: Za štyri mesiace práce si môžeš priniesť domov aj 10-tisíc eur (Rozhovor)
20. 12. 2025 9:00
3
Jano a Karolína majú slovenskú reštauráciu vo Frankfurte: Máme menšie náklady ako v Prešove (Rozhovor)
25. 12. 2025 12:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
Filmy a Seriály
pred 2 hodinami
refresher+
Žiaden Avatar, Superman či komiksovky. Toto je TOP 10 filmov roka 2025, ktoré ťa položia emóciami, akciou aj hororom
pred 2 hodinami
Vybrali sme 10 najlepších filmov, ktoré sme videli na streamingových službách a v kinách.
OUTFIT CHECK: Štýl, ktorý hreje. Tieto zimné vzhľady od Sloveniek a Češiek chceme nosiť hneď
OUTFIT CHECK: Štýl, ktorý hreje. Tieto zimné vzhľady od Sloveniek a Češiek chceme nosiť hneď
pred 3 hodinami
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle. Pozri si prvý náhľad nového monopostu
Audi vstupuje do Formuly 1 vo veľkom štýle. Pozri si prvý náhľad nového monopostu
dnes o 13:01
REFRESHNI SI PLAYLIST: Nová Doechii a SZA, NobodyListen s klubovým hitom či HARD RICO, ktorý rapuje o realite života vo väzení
REFRESHNI SI PLAYLIST: Nová Doechii a SZA, NobodyListen s klubovým hitom či HARD RICO, ktorý rapuje o realite života vo väzení
dnes o 11:00
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovanie
Ego predstavil nový album MIER. Čaká ťa 28 trackov, silné featy a osobné venovanie
dnes o 09:27
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
20. 11. 2025 8:00
VYSVETĽUJEME: Chudnutie s liekom Mounjaro? Má silnejší účinok ako Ozempic, na Slovensku je už niekoľko mesiacov
refresher+
VYSVETĽUJEME: Chudnutie s liekom Mounjaro? Má silnejší účinok ako Ozempic, na Slovensku je už niekoľko mesiacov
4. 2. 2025 19:00
4
Rasťo nie je jediný, kto po šou našiel lásku. Ružičky sa rozhodli ukázať svojich partnerov
Rasťo nie je jediný, kto po šou našiel lásku. Ružičky sa rozhodli ukázať svojich partnerov
dnes o 10:59
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
refresher+
Kyra schudla vyše 50 kíl: Moja hlava nové telo nedokázala prijať, ľudia ma upodozrievali, že mi pomohol Ozempic
pred 2 dňami
Koľko zarába princ William? Vojvodstvo zverejnilo reálne čísla jeho príjmov
Koľko zarába princ William? Vojvodstvo zverejnilo reálne čísla jeho príjmov
pred 2 dňami
1
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
refresher+
Prečo si v Dánsku bežný človek nekupuje investičné byty, ale Slovák áno? Simona o živote v Dánsku
28. 12. 2025 12:00
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
29. 12. 2025 13:16
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
pred 3 dňami
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
Vémola pred zadržaním skupoval nehnuteľnosti. Kúpil 21 bytov
27. 12. 2025 16:57
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
refresher+
Veronika sa narodila s tetracyklínovými zubami: Zubárka mi kedysi povedala, že si nikdy nikoho nenájdem
26. 12. 2025 12:00
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
15. 12. 2025 12:35
2
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
17. 12. 2025 7:20
1
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
refresher+
TEST majonéz: V šaláte chutili najlepšie tie najlacnejšie, legendárna značka nepresvedčila
19. 12. 2025 8:00
1
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
16. 12. 2025 9:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia