5 destinácií, kam sa oplatí vycestovať v apríli. Uži si grécke slnko či taliansky vibe, niektoré letenky ťa vyjdú menej ako 50 €

Jar patrí medzi najlepšie obdobia na cestovanie – počasie je príjemné, ceny bývajú priaznivejšie a obľúbené miesta ešte nie sú preplnené. Navyše, v apríli je aj Veľká noc, ktorá prináša ideálnu príležitosť vyraziť na predĺžený víkend a vymeniť tradičné sviatky doma za objavovanie nových miest.
Či už túžiš po slnečných uličkách historických miest, rozkvitnutej prírode alebo oddychu pri mori, práve jarné mesiace ponúkajú perfektnú kombináciu atmosféry, pohodlia a zážitkov.
Vybrali sme pre teba destinácie, ktoré ti nielen vyrazia dych, ale prinesú aj zážitky, na ktoré budeš ešte dlho spomínať. Aby sme ti plánovanie čo najviac uľahčili, pri každej krajine nájdeš aj konkrétny tip na letenku a ubytovanie. Stačí si vybrať, zbaliť kufor a vyraziť za jarnými zážitkami.
Ceny a dostupnosť ponúk sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Bratislava → Korfu, Grécko
✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair
💶 Cena jednosmernej letenky: od 20 € (apríl)
⌛ Dĺžka letu tam: 1 hodina, 50 minút
Ostrov sa v tomto období zahalí do sviežej zelene a rozkvitnutých kvetov, vďaka čomu pôsobí ešte čarovnejšie než počas horúceho leta. Úzke kamenné uličky hlavného mesta lákajú na pokojné prechádzky, posedenia v kaviarňach a objavovanie miestnej architektúry s benátskym nádychom.
Teploty sú ideálne na spoznávanie pamiatok, výlety po pobreží aj turistiku v kopcovitom vnútrozemí. Pláže sú tichšie, takže si môžeš vychutnať výhľady na tyrkysové more v oveľa pokojnejšej atmosfére.
@ritsastav Spring in Corfù #fyp#fy#fypシ#greece#corfu♬ πρωτότυπος ήχος - LyricsGreekSongs🎶
Bratislava → Bari, Taliansko
✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair
💶 Cena jednosmernej letenky: od 24,49 € (apríl)
⌛ Dĺžka letu tam: 1 hodina, 35 minút
Bari je ideálnou vstupnou bránou do regiónu Apúlia, najmä ak chceš zažiť pravú južanskú atmosféru Talianska bez masového turizmu. Historické centrum Bari ťa očarí úzkymi uličkami, kde miestne babičky vyrábajú cestoviny orecchiette priamo pred domami.
Mesto je skvelým základom na výlety po okolí, preto sa určite oplatí požičať si auto a vyraziť objavovať ďalšie poklady regiónu. Len kúsok odtiaľ nájdeš malebné pobrežné mestečko Monopoli s bielymi domami a tyrkysovým morom, či ikonické Polignano a Mare s dramatickými útesmi. Za návštevu stojí aj Matera, preslávená unikátnymi kamennými obydliami vytesanými do skál, ktorá patrí medzi najfotogenickejšie miesta v Taliansku.
@travelluxemoments Planning a trip to Puglia, Italy? Here are the must-see spots! 🏛🌊 🍽 Grotta Palazzese – Dine in a breathtaking cave. 🏡 Alberobello – Wander through a fairy-tale village of trulli houses. 🏚 Matera – Explore an ancient cave city. 🏖 Polignano a Mare – Swim in crystal-clear waters beneath cliffs. 🌊 Monopoli – Experience a charming coastal town. 🌅 Torre Canne – Watch stunning seaside views. ✈️ Fly into Bari Airport & rent a car for the best experience! 👉 Save this pin & follow for more travel inspo! ✨ #TravelGuide #VisitItaly #HiddenGems #BucketListTravel #EuropeanDestinations#TravelInspo#ExploreItaly ♬ original sound - elliesluxetravel
Viedeň → Rím, Taliansko
✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair
💶 Cena jednosmernej letenky: od 26,49 € (apríl)
⌛ Dĺžka letu tam: 1 hodina, 45 minút
Rím je na jar ideálny – nie je tam ešte neznesiteľné teplo a mesto sa dá pohodlne prechodiť pešo. Medzi pamiatkami sa netlačia také davy ako v lete, takže si Koloseum či Fontanu di Trevi užiješ bez čakania pred turniketom.
Príjemné je len tak sa túlať uličkami, zastaviť sa na kávu či Aperol a sledovať bežný život miestnych. Večer má mesto úplne inú energiu – posedíš na námestí, dáš si cestoviny a pohár vína. Ak chceš spojiť históriu s oddychom a dobrým jedlom, Rím je na jarný výlet stávka na istotu.
@whatalifetours April in Rome, Italy 🇮🇹💐 Ready to elevate your next Italian getaway? Secure your spot on one of our top-rated guided tours—we can't wait to share the magic of Rome with you! #whatalifetours #aprilinrome #romeinapril #springinrome #rome #italy #travel #travelguide #romeguide #foryoupage #4upage #4u #fyp #fypシ #whatalife #tourrome #rometour #rometours ♬ End of beginning by djo - Toria
Viedeň → Trapani, Taliansko
✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair
💶 Cena jednosmernej letenky: od 24,49 € (apríl)
⌛ Dĺžka letu tam: 2 hodiny, 10 minút
Trapani má presne ten pravý sicílsky vibe – pomalý, slnečný a trochu chaotický. Stačí sa prejsť úzkymi kamennými uličkami historického centra, kde sa medzi starými domami suší bielizeň a z malých pekární rozvoniavajú čerstvé cannoli.
Mesto leží priamo pri mori, takže si vieš deň rozdeliť medzi objavovanie pamiatok a oddych pri vode. Na každom rohu nájdeš malú kaviareň či trattoriu, kde ochutnáš lokálne špeciality a s pohárom vína si vychutnáš deň podľa filozofie dolce far niente.
@taya.traveler 📍Trapani is a small town on the north-west coast of Sicily, right where the Tyrrhenian Sea meets the Mediterranean🌊 It’s known as one of the windiest cities in Italy🌬️🌬️🌬️#trapani #sicily #travel #architecture #vacation ♬ La Mentira - Luis Miguel
Bratislava → Barcelona, Španielsko
✈️ Letecká spoločnosť: Ryanair
💶 Cena jednosmernej letenky: od 29,49 € (apríl)
⌛ Dĺžka letu tam: 2 hodiny, 35 minút
Gaudího rukopis dáva Barcelone nezameniteľný charakter – farebné mozaiky, zvlnené línie a hravé detaily robia z každej prechádzky malý vizuálny zážitok. Večer sa život presúva na námestia a terasy, kde sa mieša smiech, hudba a vôňa čerstvo pripravovaných tapas.
Mesto chutí rovnako dobre, ako vyzerá – od jednoduchých pintxos a patatas bravas až po paellu či čerstvé morské plody na trhu La Boqueria. K tomu pohár sangrie alebo vína a máš dokonalý barcelonský večer.
@ranaelenax barcelona is the ultimate citybreak🥝🍉🍇 . . . . . #citybreak #barcelonacity #barcelonatiktok #girlsholiday #springcitybreak #springholiday #citybreakideas #europetravel #spaintravel #spainholiday #holidayideas ♬ Soso - Kabusa Oriental Choir