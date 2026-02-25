Ak si fanúšikom virálneho seriálového hitu, môžeš si splniť sen o prenocovaní v chate Barlochan.
Zaži atmosféru seriálu Heated Rivalry, v ktorom hviezdia Hudson Williams a Connor Storrie, na vlastnej koži – cez Airbnb je k dispozícii chata Barlochan pri jazere, známa z finále 1. série, ktorá si získala priazeň milovníkov dizajnu aj prírody.
Luxusné moderné útočisko, ktoré v seriáli vlastní postava Shane Hollander, stojí na západnom brehu jazera Muskoka, v jednej z najvyhľadávanejších rekreačných oblastí v Kanade. Medzinárodné letisko v Toronte je vzdialené približne 90 minút jazdy autom.
Chata veľmi vkusne a funkčne prepája potreby moderného životného štýlu s typickou krajinou vyhľadávanej lokality Walkers Point. Skalnaté pobrežie dopĺňa piesočnatá pláž s plytkým vstupom do vody, čo vytvára ideálne podmienky pre rodiny aj romantické pobyty vo dvojici.
Orientácia na severozápad zabezpečuje veľkolepé západy slnka, ktoré si môžeš vychutnať z terasy s ikonickými kreslami alebo pri ohnisku priamo pri vode.
Interiér je navrhnutý v otvorenom koncepte s vysokými stropmi a veľkými oknami, ktoré vpúšťajú do priestoru množstvo prirodzeného svetla. Dominantou hlavnej obytnej časti je priestranná kuchyňa s ostrovom, jedáleň a obývacia časť s krbom, ktorú môžeš poznať zo seriálu. Obľúbenou miestnosťou v chate je tzv. „Muskoka room“ s priamym vstupom na terasu.
Nižšia úroveň ponúka oddychovú zónu s veľkou televíziou a domácim kinom, ako aj menšiu posilňovňu. K dispozícii sú 3 priestranné spálne a 3 kúpeľne vrátane hlavnej spálne s vlastnou kúpeľňou.
K dokonalému zážitku prispievajú aj aktivity v prírode – k dispozícii sú kajaky, kanoe aj súkromné ohnisko. Chata Barlochan je miestom, kde sa luxus stretáva s autentickou atmosférou života pri jazere.
Pozri si galériu pre lepšiu predstavu a v prípade, že chceš zažiť atmosféru atraktívnej chaty blízko Toronta z virálneho seriálu Heated Rivalry na vlastnej koži, voľné dátumy nájdeš cez Airbnb. Rezervácie sú otvorené od 3. marca.