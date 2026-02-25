Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. februára 2026 o 13:45
Čas čítania 1:14
Richard Balog

Teraz sa môžeš ubytovať v chate z Heated Rivalry. Luxusná rezidencia je v ponuke na Airbnb

Teraz sa môžeš ubytovať v chate z Heated Rivalry. Luxusná rezidencia je v ponuke na Airbnb
Zdroj: Airbnb
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ak si fanúšikom virálneho seriálového hitu, môžeš si splniť sen o prenocovaní v chate Barlochan.

Zaži atmosféru seriálu Heated Rivalry, v ktorom hviezdia Hudson Williams a Connor Storrie, na vlastnej koži – cez Airbnb je k dispozícii chata Barlochan pri jazere, známa z finále 1. série, ktorá si získala priazeň milovníkov dizajnu aj prírody.

Luxusné moderné útočisko, ktoré v seriáli vlastní postava Shane Hollander, stojí na západnom brehu jazera Muskoka, v jednej z najvyhľadávanejších rekreačných oblastí v Kanade. Medzinárodné letisko v Toronte je vzdialené približne 90 minút jazdy autom.

Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
Odporúčané
Šesť rokov práce a dokonalý wow efekt. Pozri si poetickú rekonštrukciu luxusnej pražskej vily z 30. rokov Šesť rokov práce a dokonalý wow efekt. Pozri si poetickú rekonštrukciu luxusnej pražskej vily z 30. rokov 21. februára 2026 o 11:00
Chata Barlochan, známa zo seriálu Heated Rivalry, je v ponuke na prenájom cez Airbnb.
Chata Barlochan, známa zo seriálu Heated Rivalry, je v ponuke na prenájom cez Airbnb. Zdroj: Airbnb

Chata veľmi vkusne a funkčne prepája potreby moderného životného štýlu s typickou krajinou vyhľadávanej lokality Walkers Point. Skalnaté pobrežie dopĺňa piesočnatá pláž s plytkým vstupom do vody, čo vytvára ideálne podmienky pre rodiny aj romantické pobyty vo dvojici.

Orientácia na severozápad zabezpečuje veľkolepé západy slnka, ktoré si môžeš vychutnať z terasy s ikonickými kreslami alebo pri ohnisku priamo pri vode.

Interiér je navrhnutý v otvorenom koncepte s vysokými stropmi a veľkými oknami, ktoré vpúšťajú do priestoru množstvo prirodzeného svetla. Dominantou hlavnej obytnej časti je priestranná kuchyňa s ostrovom, jedáleň a obývacia časť s krbom, ktorú môžeš poznať zo seriálu. Obľúbenou miestnosťou v chate je tzv. „Muskoka room“ s priamym vstupom na terasu.

Nižšia úroveň ponúka oddychovú zónu s veľkou televíziou a domácim kinom, ako aj menšiu posilňovňu. K dispozícii sú 3 priestranné spálne a 3 kúpeľne vrátane hlavnej spálne s vlastnou kúpeľňou.

Odporúčané
Dom, ktorý ide v rytme krajiny. Casa Al Pradet je príkladom modernej katalánskej architektúry bez kompromisov Dom, ktorý ide v rytme krajiny. Casa Al Pradet je príkladom modernej katalánskej architektúry bez kompromisov 7. februára 2026 o 11:00
Chata Barlochan, Heated Rivalry, Kanada, Muskoka
Zdroj: Airbnb

K dokonalému zážitku prispievajú aj aktivity v prírode – k dispozícii sú kajaky, kanoe aj súkromné ohnisko. Chata Barlochan je miestom, kde sa luxus stretáva s autentickou atmosférou života pri jazere.

Pozri si galériu pre lepšiu predstavu a v prípade, že chceš zažiť atmosféru atraktívnej chaty blízko Toronta z virálneho seriálu Heated Rivalry na vlastnej koži, voľné dátumy nájdeš cez Airbnb. Rezervácie sú otvorené od 3. marca.

Chata Barlochan, známa zo seriálu Heated Rivalry, je v ponuke na prenájom cez Airbnb. Chata Barlochan, Heated Rivalry, Kanada, Muskoka Chata Barlochan, Heated Rivalry, Kanada, Muskoka Chata Barlochan, Heated Rivalry, Kanada, Muskoka
Zobraziť galériu
(10)
Odporúčané
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS 14. februára 2026 o 11:00
Odporúčané
Šesť rokov práce a dokonalý wow efekt. Pozri si poetickú rekonštrukciu luxusnej pražskej vily z 30. rokov Šesť rokov práce a dokonalý wow efekt. Pozri si poetickú rekonštrukciu luxusnej pražskej vily z 30. rokov 21. februára 2026 o 11:00
Odporúčané
Dom, ktorý ide v rytme krajiny. Casa Al Pradet je príkladom modernej katalánskej architektúry bez kompromisov Dom, ktorý ide v rytme krajiny. Casa Al Pradet je príkladom modernej katalánskej architektúry bez kompromisov 7. februára 2026 o 11:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS ARCHITEKTÚRA ZAHRANIČIE
Odporúčame
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
Refresher Club
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
dnes o 10:35
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
Našiel som najlacnejšie obedové menu v centre Košíc: Na tomto mieste sa naješ aj za menej ako 6 eur (Reportáž)
Refresher Club
Našiel som najlacnejšie obedové menu v centre Košíc: Na tomto mieste sa naješ aj za menej ako 6 eur (Reportáž)
včera o 10:30
Tetovania pieh zaplavujú sociálne siete: Slovenky sú stále opatrné. Ide o trvalý zásah?
Refresher Club
Tetovania pieh zaplavujú sociálne siete: Slovenky sú stále opatrné. Ide o trvalý zásah?
včera o 11:30
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
pred 2 dňami
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
Sponzorovaný obsah
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
včera o 14:00
Storky
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Supreme predáva rakvu: Streetwear značka zaradila do kolekcie truhlu
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľnosť
Vizážistka, DJ-ka a folklóristka. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom š...
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre...
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd Grapeu
Pitbull chce pokoriť svetový rekord. Chystá najväčší zraz ľudí s „plešinkou“
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
Spolupracoval s Bieberom a MGK. Teraz mieri The Kid LAROI prvýkrát do Prahy
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nový set so Snoopym
AstralKid22 vydáva nový album po troch rokoch. Objavia sa v ňom aj známe mená
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Lifestyle news
Šmolki prijal ďalšiu výzvu vo Fight Night Challenge. Hviezdu z 13K čaká zápas dvojíc
pred 15 minútami
Robert De Niro sa rozplakal v podcaste. Prehovoril o strachu a rozdelenej Amerike
pred hodinou
Teraz sa môžeš ubytovať v chate z Heated Rivalry. Luxusná rezidencia je v ponuke na Airbnb
pred hodinou
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
pred 2 hodinami
VIDEO: GTA po turecky. Muž v Kayseri vykradol zlatníctvo a ušiel na oslovi
dnes o 11:19
VIDEO: Klasika od Jane Austen ožíva v novej adaptácii Netflixu. Pozri si prvý teaser na Pýchu a predsudok
dnes o 10:19
Olympionička Alysa Liu je hviezdou na ľade. Na jar sa vydá na špeciálne turné
dnes o 09:11
Prelom v britskej medicíne: Žena porodila dieťa z transplantovanej maternice od zosnulej darkyne
včera o 16:21
Trump si počas gratulácie mužskej hokejovej reprezentácii ZOH rýpol do ženského tímu. Tie mu poslali jasný odkaz
včera o 15:53 1
Do večného života štýlovo: Supreme nečakane zaradil do kolekcie oceľovú rakvu
včera o 15:18
Spravodajstvo
Slovensko Doprava Politika Zahraničie
Viac
Voľby mimo Slovenska: Čaká občanov zmena pravidiel? Fico pripúšťa zrušenie voľby poštou
pred 48 minútami
Matúš Šutaj Eštok: Pád strechy budovy mohlo spôsobiť aj nedávne zemetrasenie
pred 52 minútami
Rusko posiela do Európy vlny migrantov. Prechádzajú cez podzemné tunely z Bieloruska, tvrdí Varšava
pred hodinou

Viac z Cestovanie & Voľný čas

Všetko
VIDEO: GTA po turecky. Muž v Kayseri vykradol zlatníctvo a ušiel na oslovi
VIDEO: GTA po turecky. Muž v Kayseri vykradol zlatníctvo a ušiel na oslovi
dnes o 11:19
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
pred 2 dňami
Lietajúce rakvy, sauna nad priepasťou či jazda na streche konštrukcie: Tieto európske lanovky sú len pre silné žalúdky
Lietajúce rakvy, sauna nad priepasťou či jazda na streche konštrukcie: Tieto európske lanovky sú len pre silné žalúdky
19. 2. 2026 11:10
Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov zaviedla tvrdý zákaz. V tomto chorvátskom meste si už alkohol večer nekúpiš
Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov zaviedla tvrdý zákaz. V tomto chorvátskom meste si už alkohol večer nekúpiš
17. 2. 2026 14:51
Chceš vlastniť súkromný švédsky ostrov? Krajina ich rozdáva až päť a striktne odmieta miliardárov
Chceš vlastniť súkromný švédsky ostrov? Krajina ich rozdáva až päť a striktne odmieta miliardárov
20. 2. 2026 10:28
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
Refresher Club
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
17. 2. 2026 17:00
1
Viac z Silné príbehy Všetko
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
Refresher Club
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
20. 2. 2026 19:30
4
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
2
Autá za státisíce eur aj výnimočné kúsky postavené na mieru. Toto skrývajú vo vozovom parku známi Slováci
19. 5. 2025 15:00
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
Refresher Club
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
8. 2. 2026 18:00
Slovenky prehovorili o rozchodoch priateľstva: „Kamarátka dva roky kryla neveru môjho partnera,“ hovorí Stela
pred 2 dňami
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
pred 2 dňami
Viac z Krimi a true crime Všetko
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
15. 2. 2026 19:30
Vysvetľujeme kauzu Jeffreyho Epsteina. Prečo odstúpil Lajčák, čo je Lolita Express a bola Epsteinovou pravou rukou Slovenka?
2. 2. 2026 12:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Bezchybný vzhľad pri každom kroku. Pozri si 10 najviac sexi čiernych tenisiek do 200 eur
Móda
pred 2 hodinami
V spolupráci
Bezchybný vzhľad pri každom kroku. Pozri si 10 najviac sexi čiernych tenisiek do 200 eur
pred 2 hodinami
Vyber si svoj nový obľúbený pár a využi aj našu zľavu.
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
pred 2 hodinami
PRIESKUM: Využívaš donášky jedla? Podeľ sa o svoje preferencie a získaj 100 € kredit na ďalšie objednávky
PRIESKUM: Využívaš donášky jedla? Podeľ sa o svoje preferencie a získaj 100 € kredit na ďalšie objednávky
21. 1. 2026 16:00
Autentickosť im nie je cudzia a žánre neriešia: Títo českí a slovenskí umelci si nás získali unique soundom (ARTIST SPOTLIGHT)
Autentickosť im nie je cudzia a žánre neriešia: Títo českí a slovenskí umelci si nás získali unique soundom (ARTIST SPOTLIGHT)
dnes o 11:00
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
Refresher Club
22-ročná Alexandra pracuje ako sous-chef v Micheline: Ak ma niekto nerešpektuje, opýtam sa ho, prečo tu je
dnes o 10:35
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Trump si počas gratulácie mužskej hokejovej reprezentácii ZOH rýpol do ženského tímu. Tie mu poslali jasný odkaz
Trump si počas gratulácie mužskej hokejovej reprezentácii ZOH rýpol do ženského tímu. Tie mu poslali jasný odkaz
včera o 15:53
1
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
Refresher Club
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
pred 2 dňami
Americká influencerka si pre podobnosť s Ficom založila nový profil. Vystupuje na ňom ako kráľovná Slovenska
Americká influencerka si pre podobnosť s Ficom založila nový profil. Vystupuje na ňom ako kráľovná Slovenska
včera o 09:17
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
pred 2 dňami
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
Refresher Club
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
19. 2. 2026 16:00
1
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
20. 2. 2026 6:00
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
Refresher Club
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
20. 2. 2026 19:30
4
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
20. 2. 2026 11:19
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
15. 2. 2026 9:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Domov
Zdieľať
Diskusia