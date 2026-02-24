Influencerka Gwen McMullen sa po vlnách reakcií na jej podobnosť s Robertom Ficom rozhodla, že si založí nový instagramový profil, na ktorom si zo situácie robí satiru.
Americká influencerka Gwen McMullen opäť reaguje na komentáre o svojej podobnosti s premiérom Robertom Ficom. Najnovšie tak urobila prostredníctvom nového instagramového účtu s názvom @tmz_slovakia.
Na profile zatiaľ zverejnila dva príspevky. V popise účtu sa označuje ako „Royal Highness Gwen“ a dodáva „McMullen and her royal shenanigans.“
V najnovšom príspevku pridala fotku s textom: „Nová transexuálna kráľovná Slovenska je podozrievaná z romániku s vysoko postaveným európskym úradníkom.“ Okrem fotky pridala aj video, v ktorom sa prechádza po meste, zrejme ide o San Diego, no Gwen sa tvári, že ide o Slovensko.
Muž za kamerou začína rozhovor tým, že sa Gwen ospravedlní, že ju obťažuje. Ďalej pokračuje: „Ako si užívaš Slovensko?“ na čo odpovedá influencerka: „Milujem to, cítim sa ako doma v Kalifornii. Je to tu nádherné. Všetci sú úžasní a takí priateľskí.“ Na otázku, čo by chcela odkázať obyvateľom Slovenska, odpovedá: „Chápem, že je tu veľa rozdielov. Musíme si uvedomiť, že sme bratia a sestry Slovenskej republiky.“
Pred pár dňami to vyzeralo, že influencerka zavíta aj k nám, na Slovensko. Vyzerá to však tak, že šlo čisto o žart. Vo videu, kde sedela v lietadle, oznámila, že plánuje prísť na Slovensko. „Ďakujem mojim novým štedrým daňovým poplatníkom za letenku! Kiežby ste tu boli so mnou, ale keby ste boli, možno by som letela aj ekonomickou triedou.“