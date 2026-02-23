V kritickej chvíli vás podrží partner, nie „papier“

Niekedy stačí sekunda nepozornosti a domov, ktorý ste si roky budovali, sa zahalí do hustého dymu. Ak máte poistenie nastavené ako živú a flexibilnú službu, aj koniec príbehov, ktoré sa začínajú drámou, môže byť šťastný.
Pani Eva si život na dôchodku užíva: „Ja stále niečo tvorím, nedokážem len tak sedieť,“ hovorí s úsmevom. Našťastie, donedávna nemusela riešiť žiadnu poistnú udalosť... až prišiel moment, na ktorý sa nedá pripraviť.
Varí a pečie často, vybehla však skontrolovať štekajúceho psa. V priebehu okamihu už letnú kuchyňu pohlcovali plamene a štipľavý dym. V takýchto chvíľach človek premýšľa len nad tým, ako zachrániť svoj domov.
Dobre nastavené poistenie oceníte v kritických chvíľach
Záchranné zložky zasiahli promptne, no skutočná výzva prišla potom. Ako vyčistiť priestory znehodnotené vodou, dymom a sadzami? „To, že prišla sanačná firma a dala nám to do poriadku, bol pre mňa zázrak z neba,“ spomína pani Eva.
Nebol to však zázrak, ale výsledok správne nastaveného poistenia a práce profesionálov. Práve tu sa ukázal najmarkantnejší rozdiel – vďaka kvalitnej poisťovni pani Eva nemusela zažívať žiaden stres navyše: hľadať kontakty, riešiť dekontamináciu, sušenie či zháňať kontajner na odvoz sutín.
„V Colonnade nie sme klasický retailový gigant. Sme partner, ktorý je spoľahlivou oporou vo chvíľach, keď sa ľuďom vplyvom nečakanej udalosti podlomia kolená. Nesnažíme sa získať konkurenčnú výhodu nižšou cenou. Naši klienti majú pocit bezpečia vďaka silnému a hlavne ľudskému spojencovi, ktorý s nimi vyrieši aj naoko neriešiteľné,“ vysvetľuje Viktória Piatková, riaditeľka úseku správy a likvidácie z poisťovne Colonnade.
VIVA: Poistenie, ktoré rastie s vami
Moderné bývanie si vyžaduje modernú ochranu. Či už bývate v podnájme, vlastníte starší rodinný dom, staviate nehnuteľnosť, či prenajímate investičný byt, poistenie VIVA je navrhnuté tak, aby sa prispôsobilo vašim potrebám.
„Trh s nehnuteľnosťami sa mení a staré zmluvy často nestačia. VIVA je flexibilná – kryje rekonštrukciu, spotrebiče aj solárne panely bez nutnosti hlásiť každú drobnú zmenu,“ hovorí Martin Bajla, riaditeľ odboru poistenia spotrebiteľov. Navyše, Colonnade motivuje ľudí, ktorí jej zveria vo forme poistného svoj nenahraditeľný majetok a spomienky, aj k prevencii. Klienti, ktorí používajú senzory, získajú zľavu na poistnom.
Odborník, ktorý vám kryje chrbát
Príbeh pani Evy by možno skončil inak, nebyť jej sprostredkovateľa, ktorý ju motivoval k aktualizácii poistnej zmluvy. „Dnes viem, že v sekunde sa vám zmení život a netušíte, kedy budete pomoc potrebovať,“ dodáva Eva.
Vďaka kvalitnému poisteniu vám poisťovňa zabezpečí overených odborníkov a preplatí náklady, ktoré by inak zruinovali rodinný rozpočet.
Či už ide o vyhorenú kuchyňu alebo inú nečakanú udalosť, filozofia zostáva rovnaká: „Let’s be brave“. V Colonnade nechýba odvaha pri živelných katastrofách, krádežiach, ani ďalších udalostiach.
Ak príde nejaká nečakaná, spomeňte si na príbeh pani Evy – len málokto má bez poistenia dosť prostriedkov na pokrytie veľkých škôd. Majte s Colonnade istotu, že môžete žiť a byť odvážni aj vďaka partnerovi, ktorý sa o vás v ťažkých časoch postará ako o člena rodiny.
Viac o rozumnom poistení VIVA nájdete na www.colonnade.sk.