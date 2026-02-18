Hlavné témy
dnes 18. februára 2026 o 11:04
Sofia Angušová

VIDEO: Turista bol len kúsok od tragédie. V Tatrách sa kvôli sekundám nepozornosti šmýkal desiatky metrov

VIDEO: Turista bol len kúsok od tragédie. V Tatrách sa kvôli sekundám nepozornosti šmýkal desiatky metrov
Zdroj: Ig /@elevatedmoose
Zimná túra v Tatrách sa pre poľského turistu takmer skončila tragicky.

Krátka pauza pod vrcholom sa zmenila na nekontrolovaný pád. Skúsený turista sa rozhodol zdolať poľské Rysy aj v zimných podmienkach, no nečakal, aké krušné chvíle mu tento výstup prinesie. O incidente informoval poľský web Tvn24.pl.

Ako neskôr ukázal na sociálnej sieti, stačilo len pár sekúnd a situácia sa z pokojného výstupu dramaticky zmenila na boj o prežitie. Tesne pod vrcholom, vo výške približne 2 450 metrov nad morom, si chcel na chvíľu oddýchnuť, no začal padať.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa ZŁOsiu Stępkowski (@elevatedmoose)

„Ľadový sekáč sa vôbec nedotýkal zeme, takže brzdenie ním nemalo žiadny účinok. Jediné, čo som mohol urobiť, bolo zdvihnúť mačky a dúfať v to najlepšie,“ napísal. Skĺzol až sto metrov po svahu, kým sa mu podarilo zastať.

V kritickej chvíli mu neostávalo nič iné, len sa snažiť udržať výstroj nad povrchom a veriť, že sa pád skončí bez vážnych následkov. Napokon mal obrovské šťastie. Hoci situácia vyzerala dramaticky, vyviazol bez vážnych zranení a nikomu z ďalších turistov sa nič nestalo. 

