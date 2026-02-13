Olympijská dedina hlási kuriózny výpadok. Športovci minuli kondómy za tri dni

Zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo riešia nečakanú logistickú krízu, ktorá sa netýka snehu ani dopravy. Zásoby kondómov, ktoré sú na hrách už desaťročia štandardom, sa minuli rekordnou rýchlosťou.
Približne 10 000 prezervatívov, ktoré boli špeciálne brandované logom olympijských kruhov a regiónu Lombardsko, zmizlo z pultov prakticky okamžite, informuje TA3. Hoci na hrách štartuje približne 2 900 športovkýň a športovcov, pripravené množstvo antikoncepcie sa ukázalo ako žalostne nedostatočné. Situácia zašla tak ďaleko, že niektorí účastníci hier začínajú byť netrpezliví a verejne sa pýtajú na nápravu.
„Zásoby sa minuli už za tri dni. Sľúbili nám, že prídu ďalšie. Ale kedy?“ citovala agentúra DPA jedného z nemenovaných športovcov.
Distribúcia kondómov v olympijských dedinách má pritom dlhú tradíciu, ktorá siaha až do letných hier v Soule v roku 1988. Odvtedy sa počty rozdaných kusov neustále zvyšujú a stávajú sa predmetom štatistík aj zberateľskej vášne. Napríklad na poslednej letnej olympiáde v Paríži 2024 bolo k dispozícii až 300 000 kusov, čo sa ukázalo ako dostatočná poistka.
Zdá sa, že v Taliansku tento rok neodhadli situáciu správne. Či už ide o suveníry, ktoré si športovci chcú odniesť domov, alebo o reálnu potrebu, dopyt vysoko prevýšil ponuku.