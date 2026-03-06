Hlavné témy
dnes 6. marca 2026 o 14:00
Čas čítania 0:54
Helena Lučivňáková

Prežili sme 24 hodín v lese v mínusových teplotách len s primitívnymi nástrojmi (REPORTÁŽ)

Žiadny komfort, len les, zima a pár primitívnych nástrojov. Zvládli sme 24 hodín v mínusových teplotách – otázka je, zvládol by si to aj ty?

Do lesa vyrazila naša reporterka Karin a kameraman Jakub spolu so sprievodcom Filipom. Nemali ani stan, len spacák a pár primitívnych nástrojov.

Karin nemá s podobnými zážitkami žiadne skúsenosti, dokonca nikdy nespala ani v spacáku. Jakub občas chodí na výlety a prespáva v aute, takže oproti Karin má aspoň nejaké základy. Dynamika medzi nimi je preto celkom zaujímavá a každý vnímal tento zážitok trochu inak. 

Karin s Jakubom zmapovali celých 24 hodín vo videoreportáži, tak sa poď pozrieť, ako to zvládli a ako ich noc v lese prebiehala. Čaká ťa aj veľa tipov od ich sprievodcu Filipa – na čo dávať pozor, aké miesta hľadať a oveľa viac.

Tu sú hlavné momenty, ktoré vo videu uvidíš: 

  • Minimálna výbava: Do lesa vyrazili len so survival batohom. K dispozícii sme mali len spacák a základné nástroje. Žiadny stan, žiadne moderné vymoženosti ani obyčajné zápalky.
  • Založenie ohňa: Museli si poradiť len s vlhkou trávou, nožom a kresadlom.
  • Stavba prístrešku a extrémny mráz: Z napíleného dreva a lístia postavili prístrešok. Celé sa to zdramatizovalo, keď začalo snežiť. Všetko drevo bolo mokré, rukavice okamžite premokli a pocitová teplota klesla na -30°C, (teda, tak to tvrdila naša Karin).
  • Nečakaná večera: Priamo nad naším ohňom sme si na panvici spravili dokonalé burgre so slaninkou.

Viac o Filipovi a o tom, ako prebieha takýto zážitok, ale aj ako prebiehalo samotné natáčanie, nájdeš v tomto článku. 

CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS REPORTÁŽE ZO SLOVENSKA
