dnes 31. decembra 2025 o 18:00
Karina Kováčová

Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov

V reportáži ti ukážeme, ako vyzerá život v psychiatrickej liečebni Predná Hora.

Už si pravdepodobne o psychiatrickom ústave v Prednej Hore počul. My sme sa chceli pozrieť dovnútra a zistiť, ako to tam naozaj funguje. Strávili sme čas priamo v liečebni, rozprávali sme sa s lekármi a psychiatrami o tom, čo liečba v realite znamená, ale hlavne s pacientmi, ktorí nám otvorene povedali svoje príbehy a dôvody, prečo tam skončili.

Ukázali nám svoje izby, spoločné priestory, jedli sme rovnaké jedlo a videli, ako vyzerá ich bežný deň. Je to prostredie, kde sa riešia veci, ktoré si veľa ľudí nechce priznať, ako napríklad závislosti a zlyhania ľudí, ktorí chcú niečo vo svojom živote konečne zmeniť. Viac sa dozvieš v našej reportáži.

