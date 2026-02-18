Hlavné témy
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti TnUAD.
dnes 18. februára 2026 o 13:00
Čas čítania 1:52
Sponzorovaný obsah

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov

Ak ťa vždy lákalo skúmanie technológií do hĺbky, tento program je pre teba.

Končíš tento rok strednú školu a rozmýšľaš, kam by tvoje cesty mohli viesť ďalej? Ak ťa vždy zaujímala strojarina, technológie a automobilový priemysel, odpoveď môže byť napríklad Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka – moderná univerzita, ktorá spája kvalitné vzdelávanie s nárokmi súčasného trhu.

Tvoria ju štyri fakulty: Fakulta priemyselných technológií, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulta zdravotníctva a Fakulta špeciálnej techniky – na ktorej pribudol nový bakalársky študijný program Automobilová technika (študijný odbor strojárstvo).

Čo ťa program naučí?

Študijný program automobilová technika je navrhnutý pre všetkých, ktorí chcú spojiť štúdium s praxou, rozumieť technike do hĺbky a uplatniť sa v odvetví, ktoré sa neustále vyvíja a potrebuje ľudí.

Počas štúdia získaš technické vedomosti a praktické skúsenosti potrebné pre riešenie konštrukčných a technologických úloh, úloh z oblasti diagnostiky automobilov, kvality, automatizácie, logistiky, renovácií a celkových technických zmien a riešení automobilov.

TnUAD
Zdroj: TnUAD

„Pre univerzitu je prioritou zvyšovanie konkurencieschopnosti našich absolventov a zvyšovanie kvality výučby, prenášaním požiadaviek praxe do vyučovacieho procesu,“ uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

Dodáva: „Absolventi profesijného študijného programu automobilová technika sa uplatnia v manažmente starostlivosti o automobilovú techniku a vo všetkých dopravných podnikoch. Môžu pracovať v oblasti služieb a obchodu s automobilmi a náhradnými dielmi, ale môžu pôsobiť aj ako samostatní podnikatelia v oblasti údržby, servisu a predaja automobilov.“

Čiže inak povedané, nebude to len o vysedávaní na prednáškach, ale naberieš reálne skúsenosti, ktoré ti pomôžu naštartovať kariéru.

TnUAD
Zdroj: TnUAD

Štúdium je postavené na štyroch logických pilieroch:

  • Vedomosti: Aby si sa naučil/-a, ako veci fungujú, neminie ťa matematika, fyzika a základy mechaniky či elektrotechniky. Zistíš, ako sa stroje konštruujú a z akých materiálov sa vyrábajú.
  • Odbornosť: Riešiš bezpečnosť a spoľahlivosť áut, učíš sa modernú autodiagnostiku a ako zabezpečiť hladkú technickú prevádzku vozidiel.
  • Kompetencie: Zručnosti získané v odbornej praxi preklopíš do bakalárskej práce.
  • Schopnosti: Škola ťa pripraví aj na život vo firme. Zlepšíš sa v cudzom jazyku, práci s PC softvérmi, naučíš sa prezentovať svoje nápady, pracovať v tíme a pochopíš, ako funguje firemná kultúra.

Ako absolvent máš možnosť uplatniť sa ako odborný pracovník v oblastiach aplikovanej mechatroniky, automatizácie riadiacich systémov, v oblasti kvality, logistiky, údržby a komplexnej starostlivosti automobilovej výroby.

tnuad
Zdroj: tnuad
Pozri si študijný plán Automobilovej techniky tu.

Takto prebiehajú prijímačky

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Žiadne prijímacie skúšky ťa nečakajú.

K prihláške pošleš poštou kópie koncoročných vysvedčení z 1. – 4. ročníka strednej školy. Ak končíš strednú tento rok, kópiu vysvedčenia z posledného ročníka a kópiu maturitného vysvedčenia zašli ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium. 

Výberové konanie sa začína doručením tvojej prihlášky. To, či je úspešne zaevidovaná, si skontroluješ v e-prihláške.

Termín podania prihlášky je do 30. 4. 2026.

Pozor: Na FŠT TnUAD si môžeš podať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť len jeden študijný program. V prípade nekompletnosti vyžadovaných údajov nebude tvoja prihláška zaradená do výberového konania.
Podaj si prihlášku
 
