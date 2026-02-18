Raperka Luisa sa vyjadrila k bolestnej skúsenosti z minulosti. Po tom, ako udala svojho ex priateľa za pasáctvo a týranie, si myslela, že zlyhala.
Raperka Luisa, ktorá je známa aj vďaka jej účasti v reality show Ruža pre nevestu, na Instagrame spomínala na čas, keď pred dvoma rokmi udala svojho bývalého priateľa za to, že ju týral a za pasáctvo. Myslela si, že tak v rapovej komunite zlyhala.
Sedela som tu a hanbila sa jak pes, pretože komunita, v ktorej som existovala (rap), mi vravela, že toto je snitchovanie, že to neni loyal a že som potkan a môžem si ísť pískať.
Luisa taktiež píše, že išla do Ruže, lebo si myslela, že už nemá čo stratiť, no zistila, že stále má podporu od áčkových raperov a známych, ktorí Ružu pozerali aj vďaka nej.
Spomína aj na to, ako vďaka svojim kolegom, ako je Pil C, Luca Brassi10x či Annet X, zistila, že v rape má stále svoje miesto.
Nemusíte sa báť, že ste krehké a prídete o svoje miesto v mužskom svete. Sme sestry, dcéry, matky a sme tu na to, aby nás chránili a naše miesto tu bude vždy.
Fotky s modrinami na Times Square
Nakoniec Luisa odhalila, že fotky, ktoré svietili na populárnom Times Square v New Yorku v rámci Spotify kampane Equals fotila čerstvo po tom, ako ju ex-partner fyzicky napadol.
„Moje vydavateľstvo mi napísalo, že ma Spotify chce ako ambasadora Equal," píše Luisa. "S 0 eurami na účte, zmlátená som nafotila fotky u mňa v obývačke, vyretušovala modriny a poslala to do New Yorku."
– Bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566
– Online poradňa Ligy za duševné zdravie
– Online poradňa pre mladých IPčko
– Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie a pre ľudí, ktorí im chcú pomôcť: 0800 212 212
– Nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550, Adresár Koordinačno-metodického centra obsahuje kontakty pre každý kraj
– Poradenské centrum ALEJ: 0911 417 778
– V prípade ohrozenia volaj 158 alebo 112, na číslo 112 môžeš poslať aj sms správu.