dnes 18. februára 2026 o 13:58
Čas čítania 1:21
Michaela Kedžuchová

Luisa spomína na nepríjemné skúsenosti s domácim násilím: „Myslela som si, že mi padol streetcredit, keď som ho udala"

Luisa spomína na nepríjemné skúsenosti s domácim násilím: „Myslela som si, že mi padol streetcredit, keď som ho udala“
Zdroj: Instagram/@fkaluisa
Raperka Luisa sa vyjadrila k bolestnej skúsenosti z minulosti. Po tom, ako udala svojho ex priateľa za pasáctvo a týranie, si myslela, že zlyhala.

Raperka Luisa, ktorá je známa aj vďaka jej účasti v reality show Ruža pre nevestu, na Instagrame spomínala na čas, keď pred dvoma rokmi udala svojho bývalého priateľa za to, že ju týral a za pasáctvo. Myslela si, že tak v rapovej komunite zlyhala.

Sedela som tu a hanbila sa jak pes, pretože komunita, v ktorej som existovala (rap), mi vravela, že toto je snitchovanie, že to neni loyal a že som potkan a môžem si ísť pískať.

Luisa taktiež píše, že išla do Ruže, lebo si myslela, že už nemá čo stratiť, no zistila, že stále má podporu od áčkových raperov a známych, ktorí Ružu pozerali aj vďaka nej.

luisa luisa luisa
Zobraziť galériu
(3)

Spomína aj na to, ako vďaka svojim kolegom, ako je Pil C, Luca Brassi10x či Annet X, zistila, že v rape má stále svoje miesto.

Nemusíte sa báť, že ste krehké a prídete o svoje miesto v mužskom svete. Sme sestry, dcéry, matky a sme tu na to, aby nás chránili a naše miesto tu bude vždy.

Luisa.
Luisa. Zdroj: TV Markíza

Fotky s modrinami na Times Square

Nakoniec Luisa odhalila, že fotky, ktoré svietili na populárnom Times Square v New Yorku v rámci Spotify kampane Equals fotila čerstvo po tom, ako ju ex-partner fyzicky napadol.

 

„Moje vydavateľstvo mi napísalo, že ma Spotify chce ako ambasadora Equal," píše Luisa. "S 0 eurami na účte, zmlátená som nafotila fotky u mňa v obývačke, vyretušovala modriny a poslala to do New Yorku."

Luisa dúfa, že jej príbeh inšpiruje ostatných, ktorí si prechádzajú podobne náročným období, aby nemlčali a nevzdávali sa. „Ďakujem za trpezlivosť všetkým. We are doing our best.“
V rámci globálnej iniciatívy s názvom EQUAL, za ktorou stojí hudobný streamovací gigant Spotify, sa na newyorskom Times Square objavil billboard so slovenskou raperkou.
V rámci globálnej iniciatívy s názvom EQUAL, za ktorou stojí hudobný streamovací gigant Spotify, sa na newyorskom Times Square objavil billboard so slovenskou raperkou. Zdroj: Instagram/@fkaluisa
Psychologickú a ďalšiu pomoc poskytuje:
– Bezplatná 24-hodinová linka dôvery Nezábudka: 0800 800 566
Online poradňa Ligy za duševné zdravie
Online poradňa pre mladých IPčko
– Národná bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie a pre ľudí, ktorí im chcú pomôcť: 0800 212 212
– Nonstop krízová linka Aliancie žien Slovenska: 0903 519 550, Adresár Koordinačno-metodického centra obsahuje kontakty pre každý kraj
– Poradenské centrum ALEJ: 0911 417 778
– V prípade ohrozenia volaj 158 alebo 112, na číslo 112 môžeš poslať aj sms správu.
