V poslednej epizóde Ruže pre nevestu sa raperka Luisa otvorila svojím súperkám o svojom predchádzajúcom vzťahu. Povedala, že doteraz mala vždy mužov, ktorí boli považovaní skôr za „bad boyov“, no v jej poslednom vzťahu si prešla doslova peklom. Opísala jej skúsenosti s domácim násilím, o ktorých sme už v minulosti informovali, keď na Instagrame obvinila svojho vtedajšieho priateľa z týrania.

Vzťah, o ktorom hovorila, bol vraj veľmi turbulentný a jej bývalý partner nemal úplne legálnu prácu. „V podstate robil pasáka,“ priznala Luisa. To, že na ňu pôsobil ako „bad boy“, sa jej na začiatku páčilo. Nakoniec to však skončilo tým, že Luisa začala prichádzať na veci, ktoré pred ňou tajil.

Raperka sa priznala, že práca jej bývalého partnera bola plná násilia a že v určitom momente sa to premietlo aj do ich vzťahu. Skončilo to teda domácim násilím, ktoré sa riešilo aj na polícii a informovali o ňom aj médiá .

Na Luisin príbeh reagovali ostatné ružičky zdesene a s hrôzou v očiach. Luisa povedala, že „vždy mala nos na zlých chlapcov a chcela by už partnera s čistým registrom trestov.“ Snáď jej účasť na vile prinesie šťastie. Pre viac horúcich noviniek z Ruže sleduj náš web.

Ak si sa ocitol/a v situácii a si obeťou násilia, neváhaj využiť bezplatnú linku pomoci na čísle 0800 212 212. Môžeš sa tiež obrátiť na odborné organizácie, napríklad na webovú stránku bezmodrin.sk, kde nájdeš potrebnú podporu a pomoc.