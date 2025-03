Daniela z Ruže pre nevestu: Hejty na moju dcéru ma šokovali, reakcia Michaely ma prekvapila. Asi ma brala ako oporu (Rozhovor)

Do show nakoniec nastúpila namiesto Daniely jej dcéra Zuzana. V rozhovore si prečítaš, čo ju motivovalo k účasti, ako sa vyrovnávala s hejtmi na vzhľad jej dcéry a ako na ňu pôsobil ženích Rasťo.

Daniela Draganová sa objavila v tretej sérii reality show Ruža pre nevestu a okamžite zmiatla divákov svojím vekom. Má totiž 50 rokov. Mnohých prekvapila a v komentároch sa rozprúdila debata o výraznom vekovom rozdiele medzi ňou a ženíchom Rasťom. Nakoniec sa však ukázalo, že všetko bolo inak. Do show namiesto Daniely nastúpila jej dcéra Zuzana.





Energická a usmievavá matka troch detí žije 15 rokov v španielskej Marbelle a jej dobrodružná povaha ju doviedla až do show Ruža pre nevestu. „Najkôr som si pomyslela, preboha, čo to je za bláznivý nápad. Ja v 50 rokoch, toto určite nie. (smiech),“ hovorí Daniela pre Refresher.

Nakoniec bol jej odchod z vily veľmi emotívny a za Danielou smútili niektoré ružičky, ktoré dokonca tvrdili, že sa na ňu citovo naviazali. Keď v prvej epizóde všetko vyplávalo na povrch, hejteri si zgustli v komentároch práve na jej dcére Zuzane.

V tomto článku si prečítaš: Ako Daniela znášala kritiku vzhľadu jej dcéry.

Či si dokáže predstaviť vzťah s väčším vekovým rozdielom.

Ako sa cítila medzi mladými dievčatami vo vile a či by tam s nimi dokázala stráviť niekoľko mesiacov.

Koho to bol nápad prihlásiť sa do reality show.

Ako na ňu pôsobil Rasťo.

Daniela, keď sa odhalilo na sociálnych sieťach, že budeš jedna z ružičiek, v komentároch sa objavovali veľmi príjemné reakcie na tvoju osobu. Opakovali sa slová sympatická, či príjemná. Čakala si také niečo?

Tieto pozitívne reakcie ma naozaj prekvapili a potešili, boli veľmi milé. Či som ich čakala, to neviem, ale myslím si, že do istej miery zodpovedám týmto hodnoteniam, som veselá a pozitívna, takže tieto reakcie ma tešia a sedia. (smiech)

Áno, pozitívne reakcie sú príjemné. Človek sa však nevyhne ani hejtom, čo nedokážem pochopiť. Potom si skôr všíma len tie zlé komentáre.

K hejtom sa ešte dostaneme. Keď nebolo jasné, prečo si do show naozaj prišla, našli sa aj poznámky o väčšom vekovom rozdiele medzi tebou a bachelorom Rasťom. Aký máš názor na takéto vzťahy, vieš si predstaviť vzťah s oveľa mladším partnerom?

Som veľmi tolerantný človek a naozaj nechávam ľudí žiť tak, ako chcú. Neodsudzujem, ak je medzi partnermi väčší vekový rozdiel, pokiaľ im to obom vyhovuje. Vtedy im naozaj prajem šťastie.

Osobne si však nemyslím, že by som dokázala žiť s výrazne mladším partnerom. Mám rada svoju vekovú skupinu, teda maximálne o dva až štyri roky mladšieho partnera. A ak už je rozdiel väčší, tak do desiatich rokov, to je pre mňa ešte v poriadku. Ale to je len môj pohľad, každý sme iný a každý by mal žiť podľa vlastných pocitov.

Myslíš si, že reality shows môžu naozaj priniesť skutočnú lásku?

Ťažko povedať, ale vidíme aj v iných shows, že niektoré páry si naozaj veľmi dobre rozumejú a padnú si do oka. Samozrejme, nie je to pravidlom, že to takto vždy skončí. Podľa mňa je to veľmi náročné, ako pre bachelora, tak aj pre dievčatá, nájsť si lásku v takom krátkom čase. Ale určite je to možné.