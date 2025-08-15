V odľahlejšej časti mesta Revúca zvanej Strmá sa v posledných dňoch odohrávajú zvláštne a desivé udalosti, ktoré vyvolali v obyvateľoch skutočnú paniku.
Miestni hovoria o neznámom nahom mužovi, ktorý sa po nociach pohybuje po meste a privádza strach jeho bezradným obyvateľom. Podľa vystrašenej čitateľky, ktorá sa obrátila na Nový Čas, muž chodí do osady nahý a kradne im psy, potom uteká do lesa.
O prípade informovala aj TV JOJ. Svedkovia opisujú neznámeho muža ako vysokého, štíhleho a úplne nahého. Jeho správanie je podľa nich mimoriadne neobvyklé. „Prvýkrát sme o ňom počuli asi pred dvomi týždňami, ale každý si myslel, že si to niekto vymýšľa. Hovorí sa, že kým človek neuvidí, neuverí. Ale keď som ho uvidel, tak som uveril,“ opísal obyvateľ Ján.
Podľa Jánových slov príbehu uveril približne pred tromi dňami. „Skákal cez dvojmetrový plot bez toho, aby sa ho čo i len dotkol. Do tváre som mu nevidel, len na zadnú časť tela. Bol nahý, chudý. Normálne vyzeral ako človek, len sa čudne pohyboval. Správal sa ako zver. Akoby žil v lese,“ pokračoval obyvateľ.
Ďalší miestny, pán Simon, opísal pre televíziu jedno zo stretnutí: „Išli sme okolo bytoviek a tam stál, čupel na štyroch a pozeral sa na nás. Mal celkom biele telo a do tváre sme mu nevideli,“ hovorí obyvateľ Simon. Fotku ani video sa však nikomu z nich nepodarilo vyhotoviť. „Kým vytiahnete telefón a začnete fotiť, zmizne,“ doplnil Simon.
Na sociálnych sieťach sa už objavujú špekulácie o možnej spojitosti s podobnými prípadmi z Košíc, kde sa pred rokom objavil nahý muž prosíkajúci o pomoc pre svojho psa, či dokonca s bizarným incidentom z pohoria Tribeč, kde vyľakal turistky exhibicionista s kuklou a sexuálnou pomôckou.
Polícia prípad preverila
Hoci sa obyvatelia viackrát obrátili na políciu, zatiaľ neprišli k žiadnemu konkrétnemu výsledku. „Vykonaným preverovaním miesta udalosti nebola spozorovaná žiadna podozrivá osoba. Oznámenie nebolo potvrdené ani preverením kamerových záznamov,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
Kým sa situácia nevyrieši, obyvatelia Revúcej si pomáhajú sami. Každý večer sa skupiny mužov zhromažďujú v okolí lesa a polí. „Pred desiatou sa chlapi zverbujeme, rozostavíme sa okolo lesa a na poliach, a čakáme, či sa niečo neudeje,“ opísal Ján miestnu iniciatívu.
Kým sa podarí odhaliť identitu „revúckeho naháča“, zostáva situácia otvorená a verejnosť v napätí. Polícia vyzýva občanov na ostražitosť a odporúča nezasahovať na vlastnú päsť.