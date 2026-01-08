Aj keď sa v poslednej dobe udialo množstvo spravodajských udalostí, v lifestyle sekcii rozhodne nie je sucho.
Čaute, kamoši, šťastný nový rok a tak. Už som to priala ľuďom stokrát, tak sa nečudujme, že nemám čo viac povedať. Ale nová Scrolláda je tu a s ňou aj plno cool noviniek a aj menej... cool... noviniek.
Začneme mojou obľúbenou témou (už by si mohol vedieť, o čo ide, keďže toto dúfam, že nie je tvoja prvá Scrolláda). Ale tak... Hudba!
„MILION +, WLVS zm*di majú výtlak“
Z rapového súdka sa nám za posledný čas dostalo viac noviniek. Karlo a Hasan dropli album Room Service, na ktorom nájdeš aj Wena, Separa či Buku (aka Lil Buca Near aka Viktor Sheen aka Viktor Dundych aka manžel Kristýny). Milujem prepojenie češtiny a slovenčiny na trackoch a celý album? To je presne podľa môjho gusta.