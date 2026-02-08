Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 8. februára 2026 o 9:00
Čas čítania 7:53

Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život

Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
Zdroj: Olha Komich
Adriana Královičová
Adriana Královičová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ukazuje, že úspech si vyžaduje nielen talent, ale aj obetu, vytrvalosť a schopnosť zladiť kariéru s osobným životom.

Keď si Olha Komich požičiavala peniaze od otca na svoje prvé make-up kurzy, nebol nadšený. Ona mu však sľúbila, že mu všetko vráti. Dlhé roky líčila zadarmo, začiatky ju stáli veľa času aj peňazí a učila sa, že byť vizážistkou znamená byť zároveň marketérkou, administrátorkou aj psychologičkou.

Na Slovensko sa z Ukrajiny presťahovali s rodinou v čase covidu. Prišla bez kontaktov, zázemia a bez istoty. Denne oslovovala desiatky modeliek na Instagrame, mnohé jej ani neodpísali, a predsa sa nevzdala.

Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr 25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr 20. novembra 2025 o 8:00
Odporúčané
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor) Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor) 18. septembra 2025 o 11:00
Odporúčané
Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje? Kruhy pod očami trápia aj známe influencerky. Čo na ne podľa lekárky naozaj funguje? 29. augusta 2025 o 17:00

O Zuzane Plačkovej snívala dlho. Písala jej správy, dúfala, že jedného dňa sa jej podarí ju nalíčiť. A nakoniec to vyšlo. „Keď prišla Zuzka do môjho kresla, zmenilo sa všetko, nielen klientela, ale aj spôsob, ako sama vnímam svoju prácu,“ hovorí v rozhovore pre Refresher Olha. Dnes líči známe tváre, vedie školenia a ukazuje, že úspech nie je len o talente, ale o obetovanom čase, vytrvalosti a schopnosti zladiť kariéru s osobným životom. „Certifikát ti nezaručí klientov. Certifikát je len začiatok,“ dopĺňa.

Refresher ti pravidelne prináša rozhovory s úspešnými Slovákmi. Prečítaj si napríklad o Veronike a Martinovi, ktorí odišli do dôchodku v 30-tke, či o 20-ročnej Aline, ktorá žije a pracuje v Dubaji. Ak ťa naša tvorba baví, staň sa ešte dnes členom klubu Refresher+ a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity.

olha komich, make up, celebrity, líčenie, beauty, krása, influenceri, zuzana plačková olha komich, make up, celebrity, líčenie, beauty, krása, influenceri, zuzana plačková olha komich, make up, celebrity, líčenie, beauty, krása, influenceri, zuzana plačková olha komich, make up, celebrity, líčenie, beauty, krása, influenceri, zuzana plačková
Zobraziť galériu
(9)

Máš za sebou dlhé roky skúseností. Ako vyzerali tvoje začiatky?

Líčenie bolo moja druhá voľba, nie úplne sen, ku ktorému som smerovala. Po univerzite som hľadala svoju cestu, lákalo ma napríklad herectvo alebo moderovanie, dokonca som vo voľnom čase moderovala svadby. Chvíľu som pracovala aj ako novinárka, ale nevyšlo to podľa očakávaní a ponuky boli zle platené.

Odporúčané
Fungujú čaje, prášky a žuvačky na chudnutie? „Aj ja som v minulosti propagovala spaľovač tukov“ vraví Tereza Fungujú čaje, prášky a žuvačky na chudnutie? „Aj ja som v minulosti propagovala spaľovač tukov“ vraví Tereza 7. januára 2026 o 11:00

Rozhodla som sa teda dať šancu make-up kurzom. Bolo to veľmi drahé. Školenia, kozmetika, štetce. Chcela som si požičať peniaze od otca, no on nebol práve nadšený. Sľúbila som mu, že mu všetko vrátim a stálo ma to veľa odhodlania.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Či influencerky platia za jej služby.
  • Oslovujú ju známe tvráre sami, alebo ich kontaktuje ona?
  • Ako zmenila pohľad na svoj biznis po stretnutí so Zuzanou Plačkovou.
  • Ako kariéra ovplyvnila jej osobný život?
  • Koľko stojí jej líčenie?
  • Majú ženy na kurzoch v súčasnosti iný prístup, než keď začínala ona?
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 196451 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
SHOWBIZ & ZÁBAVA BEAUTY INFLUENCERI
Odporúčame
Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty
refresher+
Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty
pred 2 dňami
VYSVETĽUJEME: Jednotky ICE spôsobujú rozruch v USA. Prečo vznikli, aké majú právomoci a čo robia s ľuďmi, ktorých zatknú?
refresher+
VYSVETĽUJEME: Jednotky ICE spôsobujú rozruch v USA. Prečo vznikli, aké majú právomoci a čo robia s ľuďmi, ktorých zatknú?
4. 2. 2026 10:40
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
dnes o 08:20
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
4. 2. 2026 14:00
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
refresher+
Tino ukazuje svoje vietnamské bistro východniarom: Najviac to vadilo mojej mame, kuchyňu zo zásady netočím (Reportáž)
4. 2. 2026 11:30
Storky
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncept...
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieria veľké hviezdy aj klubová špi...
Takto vyzerá vila novej série šou Ruža pre nevestu. Pozri sa na prvé zábery
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami ...
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Patrí medzi nich aj výherca Love Islandu
Poznáme dátum premiéry nového Rýchlo a zbesilo. Kedy dorazí Forever Fast do kín?
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Justin Bieber mieri na Grammys a po rokoch sa vracia na pódium
Black Eyed Peas sa vracajú po 20 rokoch na Slovensko
Valve čelí žalobe v hodnote 760 miliónov eur. Steam vraj zneužíva svoje postaven...
Hriešny tanec dostane pokračovanie. Baby sa vracia na miesto legendárneho leta
Lifestyle news
Režisérka Tereza Nvotová získala prestížne filmové ocenenie v Čechách: V príhovore poslala tvrdý odkaz slovenskej vláde
dnes o 11:54
Zomrel spevák rockovej kapely 3 Doors Down. Mal 47 rokov
dnes o 10:31
Slovenskí fanúšikovia majú dôvod na radosť: Petra Vlhová bude štartovať na ZOH 2026
dnes o 09:13
McDonald’s bude rozdávať exkluzívny valentínsky McNugget Caviar set. Ako ho získať?
včera o 17:14
ZOH 2026: Kompletný prehľad zápasov a súťaží slovenskej výpravy na olympiáde
včera o 15:54
VIDEO: Veľké prepúšťanie a rušenie hier. Čo sa deje s herným štúdiom Ubisoft?
včera o 15:35
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili album ESS2. Na túto show Subdeck a ani Bratislava tak skoro nezabudnú
včera o 12:02
Spravodajstvo
Zahraničie Slovensko News Polícia SR
Viac
VIDEO: Rozhodovali minúty. Policajti zachránili mladú ženu po páde do Dunaja
pred 14 minútami
ZOH 2026: Česko má prvú zlatú medailu. Snowboardistka Zuzana Maděrová vyhrala obrovský slalom
pred 54 minútami
Zabúdaš, kedy máš vyniesť smeti? Táto aplikácia ti pošle notifikáciu a ustráži všetky termíny odvozu odpadu
pred hodinou

Viac z Showbiz & Zábava

Všetko
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
refresher+
Tantrická masérka ma naučila, ako dosiahnuť orgazmus bez ejakulácie. Od slasti sa mi chvelo celé telo
25. 1. 2026 17:00
1
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Ema Fajnor o chudnutí, ako jej to zmenilo život, začínajúcej láske a Nákupných maniačkách (MAKE UP & GOSSIP)
refresher+
Ema Fajnor o chudnutí, ako jej to zmenilo život, začínajúcej láske a Nákupných maniačkách (MAKE UP & GOSSIP)
pred 2 hodinami
Flotily, Bolt a nahnevaní taxikári: Prečo nás vozí toľko cudzincov?
refresher+
Flotily, Bolt a nahnevaní taxikári: Prečo nás vozí toľko cudzincov?
1. 2. 2026 15:50
1
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
refresher+
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
27. 1. 2026 19:30
Tieto celebritné páry majú najdlhšie vzťahy. Niektoré dvojice sú spolu viac ako 30 rokov
Tieto celebritné páry majú najdlhšie vzťahy. Niektoré dvojice sú spolu viac ako 30 rokov
27. 1. 2026 11:00
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
14 cool valentínskych darčekov, ktoré potešia tvojho frajera. Za niektoré nedáš viac ako 20 €
14 cool valentínskych darčekov, ktoré potešia tvojho frajera. Za niektoré nedáš viac ako 20 €
pred 2 dňami
Rozdiely medzi tvrdým a násilným sexom: Kristíne raz ušiel muž z postele, Patrik sa učil rešpektovať hranice
14. 1. 2026 16:00
Prehrala 5-tisíc v online kasíne, kým on šetril na byt. Slováci opisujú, ako im finančná nevera zničila vzťahy
14. 1. 2026 8:30
Viac z Šport Všetko
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
pred 2 dňami
VIDEO: Lyžiarka riskovala život pre selfie. Nebezpečná šelma na ňu nečakane zaútočila
28. 1. 2026 8:43
Zdravotný update Michaela Schumachera: Po rokoch vraj prišiel prvý výraznejší posun
27. 1. 2026 11:38
Viac z Silné príbehy Všetko
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
Slovensko
19. 11. 2025 9:00
refresher+
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
1
Odborníčka na vizáž Lucid zhodnotila make-up influenceriek. Úprimne prezradila, koho líčenie patrí do minulosti
23. 1. 2025 18:00
Autá za státisíce eur aj výnimočné kúsky postavené na mieru. Toto skrývajú vo vozovom parku známi Slováci
19. 5. 2025 15:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Ema Fajnor o chudnutí, ako jej to zmenilo život, začínajúcej láske a Nákupných maniačkách (MAKE UP & GOSSIP)
Osobnosti
pred 2 hodinami
refresher+
Ema Fajnor o chudnutí, ako jej to zmenilo život, začínajúcej láske a Nákupných maniačkách (MAKE UP & GOSSIP)
pred 2 hodinami
Ema v rozhovore s Lindou otvorene prehovorila o novinkách zo svojho života a zároveň prezradila, ako vyzerá jej každodenný make-up, ktoré produkty miluje a bez čoho jej kabelka nikdy nie je úplná.
Peaky Blinders a 9 ďalších lákavých filmov na Netflixe, ktoré v roku 2026 musíš vidieť
Peaky Blinders a 9 ďalších lákavých filmov na Netflixe, ktoré v roku 2026 musíš vidieť
dnes o 11:00
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
refresher+
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
dnes o 09:00
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
dnes o 08:20
RECENZIA: Marty Supreme... a budú pršať Oscary
RECENZIA: Marty Supreme... a budú pršať Oscary
včera o 18:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
McDonald’s bude rozdávať exkluzívny valentínsky McNugget Caviar set. Ako ho získať?
McDonald’s bude rozdávať exkluzívny valentínsky McNugget Caviar set. Ako ho získať?
včera o 17:14
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
Od USA po Mongolsko či Island. Pozri si najlepšie kolekcie oblečenia pre športovcov na ZOH 2026
pred 2 dňami
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
4. 2. 2026 13:00
ZOH 2026: Kompletný prehľad zápasov a súťaží slovenskej výpravy na olympiáde
ZOH 2026: Kompletný prehľad zápasov a súťaží slovenskej výpravy na olympiáde
včera o 15:54
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
refresher+
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
2. 2. 2026 18:30
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
Chceš pracovať na Antarktíde? Výskumníci otvorili pozíciu s platom od 3000 eur mesačne a nepotrebuješ k tomu vysokú školu
2. 2. 2026 16:21
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Domov
Zdieľať
Diskusia