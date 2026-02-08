Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život

Ukazuje, že úspech si vyžaduje nielen talent, ale aj obetu, vytrvalosť a schopnosť zladiť kariéru s osobným životom.
Keď si Olha Komich požičiavala peniaze od otca na svoje prvé make-up kurzy, nebol nadšený. Ona mu však sľúbila, že mu všetko vráti. Dlhé roky líčila zadarmo, začiatky ju stáli veľa času aj peňazí a učila sa, že byť vizážistkou znamená byť zároveň marketérkou, administrátorkou aj psychologičkou.
Na Slovensko sa z Ukrajiny presťahovali s rodinou v čase covidu. Prišla bez kontaktov, zázemia a bez istoty. Denne oslovovala desiatky modeliek na Instagrame, mnohé jej ani neodpísali, a predsa sa nevzdala.
O Zuzane Plačkovej snívala dlho. Písala jej správy, dúfala, že jedného dňa sa jej podarí ju nalíčiť. A nakoniec to vyšlo. „Keď prišla Zuzka do môjho kresla, zmenilo sa všetko, nielen klientela, ale aj spôsob, ako sama vnímam svoju prácu,“ hovorí v rozhovore pre Refresher Olha. Dnes líči známe tváre, vedie školenia a ukazuje, že úspech nie je len o talente, ale o obetovanom čase, vytrvalosti a schopnosti zladiť kariéru s osobným životom. „Certifikát ti nezaručí klientov. Certifikát je len začiatok,“ dopĺňa.
Máš za sebou dlhé roky skúseností. Ako vyzerali tvoje začiatky?
Líčenie bolo moja druhá voľba, nie úplne sen, ku ktorému som smerovala. Po univerzite som hľadala svoju cestu, lákalo ma napríklad herectvo alebo moderovanie, dokonca som vo voľnom čase moderovala svadby. Chvíľu som pracovala aj ako novinárka, ale nevyšlo to podľa očakávaní a ponuky boli zle platené.
Rozhodla som sa teda dať šancu make-up kurzom. Bolo to veľmi drahé. Školenia, kozmetika, štetce. Chcela som si požičať peniaze od otca, no on nebol práve nadšený. Sľúbila som mu, že mu všetko vrátim a stálo ma to veľa odhodlania.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Či influencerky platia za jej služby.
- Oslovujú ju známe tvráre sami, alebo ich kontaktuje ona?
- Ako zmenila pohľad na svoj biznis po stretnutí so Zuzanou Plačkovou.
- Ako kariéra ovplyvnila jej osobný život?
- Koľko stojí jej líčenie?
- Majú ženy na kurzoch v súčasnosti iný prístup, než keď začínala ona?