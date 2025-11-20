Táňa sa investovaniu venuje tri roky. So snúbencom si kúpili už aj prvý investičný byt, aktuálne premýšľajú o druhej nehnuteľnosti.
Táňa pochádza z Bratislavy. Istý čas žila v Londýne, kde študovala medzinárodné vzťahy. V Amsterdame zase politickú ekonómiu. Práve v Londýne prvýkrát začala premýšľať o investovaní, aj vďaka bývalému priateľovi. Pre Refresher však spomína, že vždy mala dobrú disciplínu v šetrení.
„Ak mi babka dala 50 eur, aspoň 10% som si dala do úspor. Prvých 1000 eur som si našetrila ešte na strednej. Investovanie však nebolo pre mňa nejakou témou, u nás doma sa o tom nehovorilo. Keď som žila v Londýne, bola to súčasť skoro každej diskusie. Rodičia vyrastali v prostredí, kde sa investície vnímali ako podvody a niečo, čomu sa treba vyhnúť. Myslím si, že je to tak na Slovensku zaužívané.“
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako a kedy Táňa začala investovať.
- Do čoho konkrétne investuje.
- Koľko percent z príjmu si šetrí.
- Aké má overené tipy na efektívne šetrenie.
- Aký je jej cieľ, čo sa týka investícií.