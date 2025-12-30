Vieme, kedy sú služby najvyťaženejšie, kam najčastejšie Slováci smerujú a čo patrí medzi naše najobľúbenejšie objednávky.
Koniec roka tradične prináša rôzne prehľady o našom správaní a výnimkou nie je ani platforma Bolt, ktorá zverejnila štatistiky o svojich používateľoch na Slovensku. Tie ukazujú, ako sa počas roka 2025 presúvame, čo jeme a kedy sú služby najvyťaženejšie.
Podľa údajov Boltu Slováci spolu prešli vzdialenosť, ktorá zodpovedá 140 cestám na Mesiac a späť. Najviac jázd smerovalo z kľúčových dopravných bodov – bratislavskej Hlavnej stanice, Autobusovej stanice Nivy a Letiska M. R. Štefánika. Najvyťaženejším časom bola 18. hodina a najsilnejším dňom piatok.
Rekordy padali aj medzi používateľmi. Najaktívnejší zákazník absolvoval počas roka 1 685 jázd. Zároveň výrazne vzrástol počet jázd realizovaných elektroautami, čo poukazuje na rastúci záujem o ekologickejšie formy dopravy.
Veľký záujem bol aj o elektrické kolobežky. Slováci na nich v roku 2025 najazdili viac než 1,03 milióna kilometrov. Najrušnejším časom bola 17. hodina, opäť dominoval piatok. Najaktívnejší používateľ zvládol 1 505 jázd a najdlhšia trasa mala 14 kilometrov, pričom viedla výlučne po Bratislave.
Čo sa týka jedla, Bolt Food mal v roku 2025 najvyťaženejší deň tradične v piatok a najčastejší čas objednávania bol okolo 11:00 dopoludnia. Najobľúbenejším jedlom zostal cheeseburger a medzi najväčšie objednávky patrila tá z Bratislavy s celkovým počtom 60 položiek.