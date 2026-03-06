Hlavné témy
dnes 6. marca 2026 o 18:00
Čas čítania 6:45

Marek má v Bardejove malú remeselnú pekáreň: Tí, ktorí najprv nadávali na vysokú cenu, sa neskôr vrátili

Marek má v Bardejove malú remeselnú pekáreň: Tí, ktorí najprv nadávali na vysokú cenu, sa neskôr vrátili
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Ako dokázal niekdajší stavbár vybudovať silnú remeselnú pekáreň v Bardejove?

Fenomén remeselných pekární v posledných rokoch opantal Slovensko. Vo väčších mestách vznikajú nové prevádzky tohto zamerania na pravidelnej báze, no postupne sa to už rozšírilo aj do menších lokalít, kde to ľudia ocenili.

„Chcel som priniesť niečo, čo tu nebolo a dať ľuďom to, čo si zaslúžia. Ak by som chcel biznis a peniaze, ostal by som robiť v Nemecku, toto je moja vízia, je to o niečom inom,“ hovorí majiteľ a pekár v jednej osobe.

Ideálnym príkladom je pekáreň Marko Bakery v Bardejove, za ktorou stojí Marek Varjan. Nie je vyučený kuchár ani pekár, desiatky rokov makal v stavebníctve, bol v zahraničí, na gastro ako také si nikdy neveril.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako dokázal z nápadu vybudovať fungujúcu a obľúbenú prevádzku.
  • Aké rodinné problémy musel riešiť popri biznise a ako ich to spojilo.
  • Koľko peňazí do toho v začiatku investoval a ako je na tom dnes. 

Po rokoch v zahraničí sa však rozhodol vrátiť domov a postupne začal budovať svoj biznis, malú útulnú pekárničku v suteréne jedného z mestských domov na Radničnom námestí.

Bakery
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER

Najprv piekol doma a pečivo predával len občas, skôr skúšal recepty, dolaďoval detaily a svoje výrobky rozdával ľuďom, aby dostal ten správny feedback.

Refresher ti pravidelne prináša rozhovory z gastropriemyslu. Prečítaj si napríklad o Tinovi zo Zaga, najlepších prešovských podnikoch či o manželoch, ktorí si otvorili v Nemecku reštauráciu.

Bakery Bakery Bakery Bakery
Zobraziť galériu
(33)
