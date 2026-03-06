Ako dokázal niekdajší stavbár vybudovať silnú remeselnú pekáreň v Bardejove?
Fenomén remeselných pekární v posledných rokoch opantal Slovensko. Vo väčších mestách vznikajú nové prevádzky tohto zamerania na pravidelnej báze, no postupne sa to už rozšírilo aj do menších lokalít, kde to ľudia ocenili.
„Chcel som priniesť niečo, čo tu nebolo a dať ľuďom to, čo si zaslúžia. Ak by som chcel biznis a peniaze, ostal by som robiť v Nemecku, toto je moja vízia, je to o niečom inom,“ hovorí majiteľ a pekár v jednej osobe.
Ideálnym príkladom je pekáreň Marko Bakery v Bardejove, za ktorou stojí Marek Varjan. Nie je vyučený kuchár ani pekár, desiatky rokov makal v stavebníctve, bol v zahraničí, na gastro ako také si nikdy neveril.
- Ako dokázal z nápadu vybudovať fungujúcu a obľúbenú prevádzku.
- Aké rodinné problémy musel riešiť popri biznise a ako ich to spojilo.
- Koľko peňazí do toho v začiatku investoval a ako je na tom dnes.
Po rokoch v zahraničí sa však rozhodol vrátiť domov a postupne začal budovať svoj biznis, malú útulnú pekárničku v suteréne jedného z mestských domov na Radničnom námestí.
Najprv piekol doma a pečivo predával len občas, skôr skúšal recepty, dolaďoval detaily a svoje výrobky rozdával ľuďom, aby dostal ten správny feedback.
Makal na tom, aby mohol otvoriť prevádzku a doniesť remeselné a kváskové pečivo ľuďom v Bardejove a blízkom okolí. Dnes je jeho pekáreň jedným z najznámejších podnikov v meste a keď sa začne debata o kvalitnom chlebe, drvivá väčšina ľudí si hneď spomenie na Mareka a jeho pekáreň.
Stačí otvoriť dvere, zísť pár schodov a hneď ti do nosa udrie prenikavá vôňa čerstvého pečiva, ktoré má Marek vo vitríne.
„Jasné, že prídu ľudia, ktorí sa otočia na päte a frflú, že je to veľmi drahé, nikoho nepresviedčam, len skúsim vysvetliť, aby tomu dali aspoň šancu, a napokon sa vrátia,“ hovorí Marek.
Ako dokázal navnadiť Bardejovčanov na to, aby si kupovali drahší, no kvalitnejší chlieb či jeho ďalšie výrobky ako sladké a slané koláče, bagety a foccacie?
S Marekom sme sa stretli v jeho prevádzke na námestí, ktorá síce fičí, no zároveň má s ňou stále veľké plány. „Servus, vitaj, poď sa usadiť tu do miestnosti, ktorá je zatiaľ ako taká naša šatňa, ale chcem tu spraviť kaviarničku, veď všetko ti poviem,“ načal Marek ako vždy s úsmevom a nadšením v hlase.
Ako si s tým vlastne začal? Čo si robil pred touto érou?
Chcel som ísť na kuchárčinu, no skončil som ako vyučený stolár, aspoň si dnes viem veľa vecí v podniku spraviť sám. Venoval som sa stavbárčine, ale bol som stále hobby kuchár, fascinuje ma to už 40 rokov a vlastne vždy som sa v tom aj vzdelával. V roku 2017 som si povedal, že chcem ísť domov a následne som robil v Bardejove rok pekára v jednej pekárni.
