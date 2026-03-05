On má dve deti a tvrdí, že z toho nevie odísť kvôli nim. S manželkou žijú len ako spolubývajúci.
Gréta, 37 rokov:
„Mám vzťah so ženatým mužom. Žiaľ, zamotala som sa do toho viac, ako by som sama chcela. Trvá to už rok. Chcela som od toho už neraz odísť, aj som mu to napísala, aby sme to nechali tak, lebo to aj tak nikam nevedie, a aby ma už nekontaktoval. No on sa stále ozýval, nerešpektoval moje hranice a zase som sa tam s ním dostala.
On má dve deti a tvrdí, že z toho nevie odísť kvôli nim. S manželkou žijú len ako spolubývajúci. Momentálne som ho nestretla dva mesiace, držím sa, aj keď je to pre mňa ťažké, lebo sa mi veľmi zapáčil. Dlho som odolávala, ale nakoniec ma zlomil.
On mi píše každý deň, aký má deň, čo robí a podobne. Je to veľmi inteligentný muž, aj tým ma veľmi zaujal, ale...
Prosím, poraďte mi, ako z toho von alebo čo robiť. Aký je váš pohľad?
Ďakujem pekne.“
Zdravím Gréta, z toho, čo opisuješ, je zrejmé, že si sa v tomto vzťahu neocitla pre slabosť či nerozhodnosť, ale preto, že v tebe zasiahol veľmi silné psychologické mechanizmy.
To, čo prežívaš, má znaky intenzívnej zamilovanosti, ktorá je posilňovaná nedostupnosťou partnera.