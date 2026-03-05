Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. marca 2026 o 17:30
Čas čítania 2:51

Mám vzťah so ženatým mužom, ktorý tvrdí, že z manželstva nevie odísť kvôli deťom. Chcem to ukončiť, ale on sa stále ozýva

Mám vzťah so ženatým mužom, ktorý tvrdí, že z manželstva nevie odísť kvôli deťom. Chcem to ukončiť, ale on sa stále ozýva
Zdroj: Refresher
Radka Klučárová
Radka Klučárová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

On má dve deti a tvrdí, že z toho nevie odísť kvôli nim. S manželkou žijú len ako spolubývajúci.

V poradni Safe Space odpovedajú experti na otázky čitateľov Refresheru o duševnom a fyzickom zdraví či vzťahoch. Ak máš otázku, pošli nám ju cez formulár a my ju posunieme odborníkovi – psychológovi, lekárovi alebo špecialistovi, ktorý sa tejto téme venuje.
POŠLI OTÁZKU DO SAFE SPACE

Gréta, 37 rokov:

„Mám vzťah so ženatým mužom. Žiaľ, zamotala som sa do toho viac, ako by som sama chcela. Trvá to už rok. Chcela som od toho už neraz odísť, aj som mu to napísala, aby sme to nechali tak, lebo to aj tak nikam nevedie, a aby ma už nekontaktoval. No on sa stále ozýval, nerešpektoval moje hranice a zase som sa tam s ním dostala.

On má dve deti a tvrdí, že z toho nevie odísť kvôli nim. S manželkou žijú len ako spolubývajúci. Momentálne som ho nestretla dva mesiace, držím sa, aj keď je to pre mňa ťažké, lebo sa mi veľmi zapáčil. Dlho som odolávala, ale nakoniec ma zlomil.

On mi píše každý deň, aký má deň, čo robí a podobne. Je to veľmi inteligentný muž, aj tým ma veľmi zaujal, ale...

Prosím, poraďte mi, ako z toho von alebo čo robiť. Aký je váš pohľad?

Ďakujem pekne.“

Odpovedá psychologička Barbora Brzáková Krelová z platformy ksebe.sk.

Zdravím Gréta, z toho, čo opisuješ, je zrejmé, že si sa v tomto vzťahu neocitla pre slabosť či nerozhodnosť, ale preto, že v tebe zasiahol veľmi silné psychologické mechanizmy.

To, čo prežívaš, má znaky intenzívnej zamilovanosti, ktorá je posilňovaná nedostupnosťou partnera.

Pridaj sa do Refresher Clubu
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (150 kreditov)
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Polročné - 23 %
32,5 € 25 €
Účtuje sa každých 6 mesiacov
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (900 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Ročné - 23 %
65 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (2 000 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Úplne bez reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Všetky možnosti členstva Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do Refresher Clubu
Dočítať článok
Máš už členstvo?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 198918 a aktivuj si členstvo na celý mesiac.
Cena SMS členstva je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Pridaj sa do Clubu a získaj
Refresher bez reklám
Prístup k exkluzívnemu obsahu (články, videá)
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Možnosť zdieľať obsah kamošom a kamoškám
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
RODINA, VZŤAHY, SEX SAFE SPACE
Odporúčame
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
Sponzorovaný obsah
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
24. 2. 2026 14:00
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
pred 3 dňami
Policajti našli v pivnici 54 polonahých chlapcov so zaviazanými očami. Ako funguje organizovaná šikana medzi študentmi?
Refresher Club
Policajti našli v pivnici 54 polonahých chlapcov so zaviazanými očami. Ako funguje organizovaná šikana medzi študentmi?
dnes o 08:30
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
Refresher Club
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
dnes o 12:00
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
Refresher Club
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
pred 2 dňami
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
Storky
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
Herečka, študentka, módna diva a podnikateľka. Aj tieto ružičky zabojujú o Adria...
Zvrat v Survivore: Show prepisuje pravidlá, vrátili sa dve ikony minulých sérií
Poď s nami na premietanie Ruže pre nevestu. Bývalé ružičky porovnali Adriana s R...
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
Zendaya a Tom Holland sú svoji. O svadbe informoval herečkin dlhoročný stylista
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showr...
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či As...
Kendall Jenner sa vracia k značke Adidas. Čaká nás nová éra Superstar
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Lea DiCapria a Jennifer Lawren...
ECK a Gašperov mlyn sa na jeden večer spojili. Boli sme na ich four hands večeri
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Supreme predáva rakvu: Streetwear značka zaradila do kolekcie truhlu
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľnosť
Vizážistka, DJ-ka a folklóristka. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom š...
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre...
Lifestyle news
Britney Spears zadržali za jazdu pod vplyvom alkoholu. Nejde o jej prvé porušenie zákona
pred hodinou
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
pred 3 hodinami
Selena Gomez odhalila, že ju roky nesprávne diagnostikovali. Na ochorenie prišla až po štyroch liečebných pobytoch
dnes o 14:23
Harry Styles prvýkrát prehovoril o smrti Liama Payna. Strata priateľa mu zmenila pohľad na život
dnes o 13:28
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
dnes o 11:19
Hitmaker Pitbull príde do Bratislavy. Fanúšikovia plánujú doraziť s falošnými pleškami
dnes o 10:07
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
dnes o 09:19
Do vily prichádzajú nové ružičky. O Adrianovo srdce zabojujú herečka, študentka, módna diva a podnikateľka
dnes o 06:15
Apple predstavil prelomový MacBook Neo. Jeho cena ťa veľmi príjemne prekvapí
včera o 16:59
Warner Bros pripravuje ďalší trhák: Fanúšikovia sa môžu tešiť na filmový prequel k seriálu Game of Thrones
včera o 15:43
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Ekonomika Veľká Británia
Viac
Konflikt na Blízkom východe môže zdvihnúť ceny na Slovensku. Toto všetko podľa odborníkov zdražie
pred 5 minútami
Tehotenská dávka bude vyššia o desiatky eur: Pozri sa, koľko môžu budúce mamy dostať od roku 2027
pred 33 minútami
Na slovenskom trhu predávali nebezpečný sprchový gél: Obsahuje baktérie, ktoré môžu spôsobiť podráždenie pokožky
pred hodinou

Viac z Rodina, Vzťahy, Sex

Všetko
MDŽ je o niekoľko dní. Toto je 12 originálnych darčekov, ktorými potešíš každú ženu
MDŽ je o niekoľko dní. Toto je 12 originálnych darčekov, ktorými potešíš každú ženu
pred 3 dňami
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
Refresher Club
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
23. 2. 2026 11:30
Slovenky prehovorili o rozchodoch priateľstva: „Kamarátka dva roky kryla neveru môjho partnera,“ hovorí Stela
Refresher Club
Slovenky prehovorili o rozchodoch priateľstva: „Kamarátka dva roky kryla neveru môjho partnera,“ hovorí Stela
23. 2. 2026 15:30
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
Refresher Club
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
16. 2. 2026 12:00
„Sprostredkovával som sexbiznis a odsúdili ma za kupliarstvo," hovorí Andy. (Hlbiny)
Refresher Club
„Sprostredkovával som sexbiznis a odsúdili ma za kupliarstvo," hovorí Andy. (Hlbiny)
26. 2. 2026 7:30
Zmrazená „poistka“ na rodičovstvo má svoje limity. Čo sa deje s vajíčkami a embryami, ktoré už nikto nepotrebuje?
Zmrazená „poistka“ na rodičovstvo má svoje limity. Čo sa deje s vajíčkami a embryami, ktoré už nikto nepotrebuje?
17. 2. 2026 10:42
Viac z Beauty Všetko
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
Refresher Club
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
13. 2. 2026 10:00
Diskvalifikácia zo súťaže krásy pre botox a silikóny? Aj toto je realita v niektorých krajinách
včera o 12:40
Výber najlepších pánskych dezodorantov a antiperspirantov: Nezanechávajú škvrny a zvládnu aj tréning v gyme
15. 2. 2026 9:00
Viac z Gastro Všetko
Chutné spoty, ktoré stojí za to vyskúšať: raňajky po celý deň, novinka v Kruhu a kebab len za 5,90 €
Chutné spoty, ktoré stojí za to vyskúšať: raňajky po celý deň, novinka v Kruhu a kebab len za 5,90 €
1. 3. 2026 8:00
Ochutnali sme najhoršie a najlepšie hodnotený vyprážaný syr. Našli sme skutočné klenoty ale aj miesta, ktorým sa oplatí vyhnúť
21. 2. 2026 12:00
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
19. 2. 2026 16:00
1
Viac z Zdravie Všetko
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
Refresher Club
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
pred 3 dňami
Malá chuť na sex, strata svalov aj únava. Takto zistíš, či máš nízku hladinu testosterónu
28. 2. 2026 13:00
Koľko kalórií denne prijať? Väčšina ľudí rieši čísla, no ignoruje jednu kľúčovú vec v strave
26. 2. 2026 16:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Novinky z internetu: Ruža je späť a Selena Gomez bozkáva špinavé nohy. Bizár týždňa získava... (SCROLLÁDA)
Osobnosti
pred 7 minútami
Refresher Club
Novinky z internetu: Ruža je späť a Selena Gomez bozkáva špinavé nohy. Bizár týždňa získava... (SCROLLÁDA)
pred 7 minútami
Slovensko má svoju kráľovnú, Ruža pre nevestu aj Mama, ožeň ma mali svoju premiéru a to nie je všetko, čo sa stalo za posledný týždeň na internete…
Mám vzťah so ženatým mužom, ktorý tvrdí, že z manželstva nevie odísť kvôli deťom. Chcem to ukončiť, ale on sa stále ozýva
Refresher Club
Mám vzťah so ženatým mužom, ktorý tvrdí, že z manželstva nevie odísť kvôli deťom. Chcem to ukončiť, ale on sa stále ozýva
pred hodinou
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
pred 3 hodinami
Boli sme na otváracej párty Let's Dance: Gabika Marcinková a Jaro Ihring prezradili, že si spolu sambu zatancovali už v minulosti
Boli sme na otváracej párty Let's Dance: Gabika Marcinková a Jaro Ihring prezradili, že si spolu sambu zatancovali už v minulosti
dnes o 13:59
Lýdia Ondrušová je spoluzakladateľka nezávislého divadla NUDE: „Zmeny v kultúre sme už pocítili, škrtli nám 85% z grantu"
Lýdia Ondrušová je spoluzakladateľka nezávislého divadla NUDE: „Zmeny v kultúre sme už pocítili, škrtli nám 85% z grantu"
dnes o 14:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
pred 2 dňami
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
dnes o 11:19
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
dnes o 09:19
Do vily prichádzajú nové ružičky. O Adrianovo srdce zabojujú herečka, študentka, módna diva a podnikateľka
Do vily prichádzajú nové ružičky. O Adrianovo srdce zabojujú herečka, študentka, módna diva a podnikateľka
dnes o 06:15
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
pred 2 dňami
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
Refresher Club
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
pred 3 dňami
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
Refresher Club
Hemoroidy v 21 rokoch: Keď Ajlin oznámili, že musí ísť na operáciu, cítila úzkosť a strach. Pacienti chodia neskoro, vraví lekár
pred 3 dňami
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
Refresher Club
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
Refresher Club
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
19. 2. 2026 16:00
1
Späť
Zdieľať
Diskusia