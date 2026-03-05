Hlavné témy
dnes 5. marca 2026 o 19:00
Helena Lučivňáková

Novinky z internetu: Ruža je späť a Selena Gomez bozkáva špinavé nohy. Bizár týždňa získava... (SCROLLÁDA)

Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
 Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
15. 2. 2026 12:02
Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky
 Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky
14. 1. 2026 18:00
CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
 CLOSE FRIENDS s Rytmusom: Prečo všetkých blokuje na Instagrame?
13. 1. 2026 18:00 2
Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami
 Na tomto mieste by ste rozhodne nečakali špičkové gastro. Michalovce naozaj prekvapili svojimi reštauráciami
9. 1. 2026 18:00
Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
 Daniela Vojtasová: Obdobie Miss bolo pre mňa toxické. Musela som si uvedomiť, že svet sa nezrúti, keď priberiem #TBH s Hanou
9. 1. 2026 17:00
Laura Vrbičanová v novoročnom Makeup & Gossip prezradí motiváciu k cvičeniu a tipy na trblietavý make-up
 Laura Vrbičanová v novoročnom Makeup & Gossip prezradí motiváciu k cvičeniu a tipy na trblietavý make-up
4. 1. 2026 14:00 1
Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
 Naozaj sa protiklady priťahujú? Adam a Diana si tento mýtus vyskúšali na vlastnej koži a výsledok ťa poriadne prekvapí
3. 1. 2026 14:00
Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
 Strávila som deň v psychiatrickej liečebni na Prednej Hore: Takto vyzerá bežný deň pacientov
31. 12. 2025 18:00
Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
 Kedy treba absolvovať prehladku u urológa a čo najdivnejšie našiel urológ Švihra tam dole?
30. 12. 2025 18:00
Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
 Thia Vittek: V škole som prežívala najťažšie obdobie. Šikana ma donútila hanbiť sa za moje priezvisko #TBH s Hanou
26. 12. 2025 17:00

Slovensko má svoju kráľovnú, Ruža pre nevestu aj Mama, ožeň ma mali svoju premiéru a to nie je všetko, čo sa stalo za posledný týždeň na internete…

Začali sme Ružou pre nevestu 4, lebo ta tento týždeň zaplavila slovenský internet. V šou sú výrazné účastníčky ako napríklad Mercedes a Sandy, čakajú nás aj bombshellky, tentoraz oveľa skôr ako v minulej sérii. Z obrazovky to vyzerá, že prekvapenia tejto série dali zabrať aj ženíchovi, nielen babám. Sme zvedaví, ako to celé Adrián zvládne, no dúfam, že si vyberie tú pravú a nájde lásku, ktorú hľadá – veľkú ako Burj Khalifa.

Jojka nezaostáva a tiež mala premiéru prvého dielu ich realityšou Mama, ožeň ma. Zatiaľ to bolo len v kine, takže si ešte musíme počkať. Čo už ale vieme, je, kto sú noví účastníci. Kiku najviac zaujal účastník Tomáš, ktorý je taký Adrián z Wishu. Zaujíma ťa prečo? Vo videu sa to dozvieš.

Kika samozrejme udelila aj cenu Bizár týždňa, ktorú si zaslúžila Gwyneth, ktorá na internete pôsobí ako „kráľovná Slovenska“. Táto influencerka je reálny doppelgänger pána Fica a týmto výzorom si získala veľa slovenských followerov. Na svojom účte už pridáva aj kontent so slovenskými popismi, slovenskou vlajkou a dokonca sa niekde snaží aj rozprávať po slovensky. You go, girl.

Aj olympionici sú len ľudia: Biatlonista predviedol, ako neriešiť rozbité vzťahy v priamom prenose Aj olympionici sú len ľudia: Biatlonista predviedol, ako neriešiť rozbité vzťahy v priamom prenose 12. februára 2026 o 18:00

To ale nie je všetko. Vo videu sme prebrali aj začiatok Let's Dance, svadbu Zendaye a Seleninu lásku k Bennymu Blancovi, ktorému doslova bozkáva aj jeho špinavé nohy.

Policajti našli v pivnici 54 polonahých chlapcov so zaviazanými očami. Ako funguje organizovaná šikana medzi študentmi?
Policajti našli v pivnici 54 polonahých chlapcov so zaviazanými očami. Ako funguje organizovaná šikana medzi študentmi?
dnes o 08:30
Mám vzťah so ženatým mužom, ktorý tvrdí, že z manželstva nevie odísť kvôli deťom. Chcem to ukončiť, ale on sa stále ozýva
Mám vzťah so ženatým mužom, ktorý tvrdí, že z manželstva nevie odísť kvôli deťom. Chcem to ukončiť, ale on sa stále ozýva
pred hodinou
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
dnes o 12:00
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
pred 3 dňami
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
24. 2. 2026 14:00
