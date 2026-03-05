Slovensko má svoju kráľovnú, Ruža pre nevestu aj Mama, ožeň ma mali svoju premiéru a to nie je všetko, čo sa stalo za posledný týždeň na internete…
Začali sme Ružou pre nevestu 4, lebo ta tento týždeň zaplavila slovenský internet. V šou sú výrazné účastníčky ako napríklad Mercedes a Sandy, čakajú nás aj bombshellky, tentoraz oveľa skôr ako v minulej sérii. Z obrazovky to vyzerá, že prekvapenia tejto série dali zabrať aj ženíchovi, nielen babám. Sme zvedaví, ako to celé Adrián zvládne, no dúfam, že si vyberie tú pravú a nájde lásku, ktorú hľadá – veľkú ako Burj Khalifa.
Jojka nezaostáva a tiež mala premiéru prvého dielu ich realityšou Mama, ožeň ma. Zatiaľ to bolo len v kine, takže si ešte musíme počkať. Čo už ale vieme, je, kto sú noví účastníci. Kiku najviac zaujal účastník Tomáš, ktorý je taký Adrián z Wishu. Zaujíma ťa prečo? Vo videu sa to dozvieš.
Kika samozrejme udelila aj cenu Bizár týždňa, ktorú si zaslúžila Gwyneth, ktorá na internete pôsobí ako „kráľovná Slovenska“. Táto influencerka je reálny doppelgänger pána Fica a týmto výzorom si získala veľa slovenských followerov. Na svojom účte už pridáva aj kontent so slovenskými popismi, slovenskou vlajkou a dokonca sa niekde snaží aj rozprávať po slovensky. You go, girl.
To ale nie je všetko. Vo videu sme prebrali aj začiatok Let's Dance, svadbu Zendaye a Seleninu lásku k Bennymu Blancovi, ktorému doslova bozkáva aj jeho špinavé nohy.