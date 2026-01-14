Kategórie
dnes 14. januára 2026 o 18:00
Petra Nižnanská

Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky

Prinášame ti skvelý rozhovor, v ktorom sa dozvieš všetko dôležité ale aj nepodstatné o práci profesionálneho fotografa.

Patrikovi stálo pred objektívnom už mnoho neznámych, ale aj známych osobností. V tomto videu ti prezradí, kto mu ako prvý zaplatil za fotku, s kým sa mu spolupracuje najlepšie ale aj to, koľko si vie zarobiť fotograf v Bratislave. 

Takisto sa podelil o svoje skúsenosti s nudes, či nechutnými lokačkami, prezradil, ktorá časť jeho vybavenia je najdrahšia a bonzol, kto je jeho najnáročnejší klient. 

Sleduj super video so sympatickým Patrikom. 

