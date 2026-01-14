Ako vyzerá zákulisie práce známeho slovenského fotografa? Patrik Matejčík zodpovedal všetky (ne)vhodné otázky

Pridaj sa do klubu Refresher+ už od 1€
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 196495 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódyZobraziť všetky
Ďalšie videá
30. 12. 2025 18:00
18. 9. 2025 18:00
14. 8. 2025 19:30
19. 5. 2025 15:00
3. 4. 2025 18:00
13. 3. 2025 18:33
13. 2. 2025 18:00 1
6. 2. 2025 18:00 2
30. 1. 2025 18:00
Prinášame ti skvelý rozhovor, v ktorom sa dozvieš všetko dôležité ale aj nepodstatné o práci profesionálneho fotografa.
Patrikovi stálo pred objektívnom už mnoho neznámych, ale aj známych osobností. V tomto videu ti prezradí, kto mu ako prvý zaplatil za fotku, s kým sa mu spolupracuje najlepšie ale aj to, koľko si vie zarobiť fotograf v Bratislave.
Takisto sa podelil o svoje skúsenosti s nudes, či nechutnými lokačkami, prezradil, ktorá časť jeho vybavenia je najdrahšia a bonzol, kto je jeho najnáročnejší klient.
Sleduj super video so sympatickým Patrikom.