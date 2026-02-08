Hlavné témy
dnes 8. februára 2026 o 18:00
Čas čítania 6:30

„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela." Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom

„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
Zdroj: Gemini AI
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Otvorene sme sa porozprávali s ľuďmi, ktorí si so svojimi partnermi pravidelne užívajú túto sexuálnu praktiku. Jej prípadné riziká nám zase priblížila certifikovaná sexkoučka Zuzana Křížová.

Mnohí ľudia, ktorí nabrali odvahu a dali rimmingu šancu hovoria, že väčšiu rozkoš v živote nezažili.

Rimming – alebo teda orálna stimulácia análnej oblasti, patrí v našich končinách stále medzi tabu praktiky. Tento druh sexu však prináša množstvu ľudí veľmi príjemné pocity.

O svoje osobné skúsenosti s rimmingom sa s nami podelili viacerí naši čitatelia. Napríklad Peter si túto praktiku so svojou partnerkou vyskúšal rovno z oboch strán – ako dávajúci aj prijímajúci. Prezradil nám však, že rimming oveľa radšej dáva než prijíma.

Ilustračná fotografia. sex, zdravie, intímny život sex, pár, nohavičky Ilustračná fotografia.
Zobraziť galériu
(7)

„Pravdepodobne to súvisí s mojou submisívnou stránkou. Vzrušuje ma lízať partnerke jej najviac spicy časť tela a byť v pozícii jej sluhu, ktorý robí tú najšpinavšiu prácu,“ zveril sa pre Refresher Peter.

 

Katka si naopak túto praktiku užíva iba v roli prijímajúcej: „Stimulovať jazykom partnerov zadok mi nie je úplne príjemné. Nedokážem sa odosobniť od toho, že cezeň vylučuje. Neustále nad tým musím premýšľať. Chvalabohu, partner to odo mňa nevyžaduje. Vyskúšali sme to a zostali pri tom, že rimming bude robiť iba on mne.“

O tom, ako na túto praktiku bezpečne a pohodlne, sme sa porozprávali so Zuzanou Křížovou, certifikovanou sexkoučkou a zakladateľkou projektu Rozkoššš, ktorý pomáha ženám budovať zdravý vzťah ku svojej sexualite.

„Rimming môže byť veľmi intenzívny zážitok, ale je fér vedieť, že pri tejto praktike hrozí prenos črevných infekcií a hepatitídy typu A a B. Sexuálni partneri by určite nemali zabúdať na hygienu a ideálne používať bariérové pomôcky,“ upozorňuje odborníčka.

V Refresheri pravidelne otvárame témy, ktoré sú pre spoločnosť tabu. Jednou z nich je aj sexualita, a preto o nej píšeme otvorene, fakticky a bez predsudkov. Napriek tomu, že je súčasťou života každého z nás, len málokedy sa o nej hovorí nahlas a prirodzene. Tvorbou kvalitných textov chceme docieliť, aby sa to zmenilo.

Naposledy sme napríklad vyskúšali, či fungujú cviky na zlepšenie erekcie a vyspovedali tantrickú masérku Luciu. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo sa Viktor bál povedať svojim sexuálnym partnerkám o tom, že túži zažiť rimming a čo mu nakoniec pomohlo k tomu, aby sa jednej z nich otvoril.
  • Akú prípravu musí Katka absolvovať pred touto praktikou, a kedy by za žiadnych okolností na rimming nepristúpila.
  • Aké hygienické zásady by si mal podľa sexkoučky dodržiavať pred rimmingom.
  • Akú chybu podľa odborníčky robíme pri skúmaní análnej oblasti, pre ktorú sa tomu veľa partneriek neskôr vyhýba.
  • Návod od sexkoučky ako na prvý rimming.
„Bál som sa, že budem za úchyla.“

Viktor nám prezradil, že sa o tejto pikantnej praktike dozvedel ešte pred rokmi z porna. „Roccovi nejaká herečka lízala konečník a veľmi ma vzrušovala predstava, že by som bol na jeho mieste. Povedal som si, že to raz musím vyskúšať,“ zaspomínal si.

Zo zvedavosti začal googliť a zistil, že ide o praktiku prezývanú rimming. Keďže bol vtedy nezadaný, experimentovať nemal s kým.

„Mal som len nejaké one night stands, na tie sa to však nehodilo. Myslím si, že keby som sa spýtal nejakého dievčaťa pri našom prvom a poslednom sexe, či by mi jazykom nezašla medzi polky, pravdepodobne by zutekala a celému mestu vyrozprávala, aký som úchyl,“ zasmeje sa.

Rimming.
Rimming. Zdroj: Gemini AI

Rimming na vlastnej koži vyskúšal prvýkrát asi až o štyri roky neskôr, keď mal 29 rokov:

RODINA, VZŤAHY, SEX SEX
