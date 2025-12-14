Kategórie
dnes 14. decembra 2025 o 17:00
Čas čítania 8:19

23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)

23-ročná Merry let's playuje pornohry: Dabujem postavy a vzdychám, niektorí diváci si urobia dobre (Rozhovor)
Zdroj: Archív/Locorory
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Česká Onlyfans tvorkyňa a streamerka nás zasvätila do sveta erotického gamingu.

Erotické hry sú vo svete stále populárnejšie. Mnohé majú obstojnú grafiku, zaujímavý príbeh a nechýbajú im ani pikatné necenzurované scény, vďaka ktorým ich niektorí ľudia uprednostňujú pred pornom. Potenciál takýchto hier si všimla aj 23-ročná česká Onlyfans tvorkyňa a streamerka Merry alias Locorory, ktorá na ne točí let's playe.

V rozhovore pre Refresher sme sa s ňou porozprávali o tom, prečo vidí budúcnosť v spojení porna a gamingu, aké najlepšie erotické hry hrala, či ju takéto hry vzrušujú a prezradila nám tiež, v čom sa líši „let's playovanie" klasických hier a porno hier.

„Až tak veľký rozdielne to nie je. Ja osobne však veľmi rada popisujem všetky sexuálne akty a dabujem ženské postavy. Vzdychám a podobne. Snažím sa do nich vcítiť a popísať, čo prežívajú," prezradila Locorory.

locorory porno gaming locorory porno gaming locorory porno gaming locorory porno gaming
Zobraziť galériu
(14)

Hovorí, že tento formát videí muži obľubujú z viacerých dôvodov. Niektorých zaujíma samotný gameplay, iných jej komentáre a zopár fanúšikov ich dokonca pozerá namiesto porna. „Nájdu sa aj takí muži, ktorí si pri mojich let's playoch dokázali urobiť dobre, čo ma teda veľmi teší," povedala Locorory.

V Refresheri ti pravidelne prinášame rozhovory so zaujímavými ľuďmi.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako sa Locorory dostala k let's playovaniu porno hier.
  • Či ich niekedy uprednostnila pred pozeraním porna.
  • O jej špeciálnom let's playi LoL-ka, pri ktorom si za každú prehru vyzliekla jeden kus oblečenia.
  • Aké najlepšie pornohry hrala a prečo v erotickom gamingu vidí budúcnosť.
  • O čom je „Nut November Challenge“ a „Destroy d*ck december“ a aké videá točí počas týchto mesiacov pre svojich fanúšikov.
  • Či má pre gamingový obsah mladších fanúšikov ako ostatné OnlyFans tvorkyne. 
Kto je Locorory? OnlyFans tvorkyňa, let's playerka, cosplayerka alebo streamerka?

Tak trochu všetko. (smiech) Je to taký môj niche.

Robím cosplaye, rada hrám hry a občas streamujem – hoci v súčasnosti už nie tak často ako kedysi, ale chcela by som sa k tomu zase vrátiť. Zároveň sa rada fotím a točím videá, čiže som to spojila všetko dohromady.

Ako by si sa teda zadefinovala?

Povedzme, že som content creatorka. (smiech)

locorory porno gaming
Zdroj: Archív/Locorory

Let's playovanie a streamovanie pornohier je v zahraničí čoraz populárnejšie. V našich končinách však zatiaľ tvoríš takýto obsah iba ty. Ako si sa k tomu dostala?

Diskusia