Pred viac než desiatimi rokmi zmizol let Malaysia Airlines MH370 so 239 ľuďmi na palube a dodnes ide o jednu z najväčších záhad letectva.
Strach z lietania patrí medzi pomerne časté obavy, no zmiznutie lietadla posúva tento strach na úplne inú úroveň. Pred viac než desiatimi rokmi, v marci 2014, bez stopy zmizol let Malaysia Airlines MH370 so 239 ľuďmi na palube. Najnovšie informácie hovoria o tom, že sa pátranie opäť obnovuje a ide možno o poslednú šancu odhaliť pravdu.
Pátranie má na starosti Ocean Infinity, ktorá plánuje 55-dňovú misiu v Indickom oceáne. Využiť chce moderné podmorské technológie v nádeji, že sa podarí nájsť trosky lietadla a získať nové dôkazy.
Hlavným cieľom celej operácie je priniesť odpovede rodinám cestujúcich a objasniť jednu z najväčších záhad v dejinách letectva. Od zmiznutia lietadla sa objavilo množstvo konšpiračných teórií — od úmyselného odklonenia pilotom, cez únos, až po zostrelenie.
To, čo sa v skutočnosti stalo, však dodnes nie je oficiálne vysvetlené. Ako informuje britský portál The Mirror, pátranie prebiehalo aj tento rok, no v apríli bolo z nešpecifikovaných dôvodov pozastavené.