Silvester môže byť pre ľudí oslavou, no pre domácich miláčikov často znamená stres, strach a paniku.
Silvester je oslavou príchodu nového roka, no nie pre všetkých je večerom plným zábavy. Zle ho znášajú najmä domáci miláčikovia, ale aj seniori, malé deti, ľudia s úzkosťami, PTSD, hypersenzitívni ľudia a iné skupiny. Myslime preto aj na nich a snažme sa dnešný večer zvládnuť čo najohľaduplnejšie.
My ti prinášame tipy, ako pomôcť práve domácim miláčikom. Psov je vhodné vziať na prechádzku ešte pred hlavnou „paľbou“ pyrotechniky a mať ich vždy na vôdzke. Počas noci pomôže zatemniť miestnosť, zapnúť televízor alebo rádio, aby tlmili hluk zvonku, a najmä zostať so psom doma — prítomnosť majiteľa mu dodáva pocit bezpečia.
Podľa Komory veterinárnych lekárov SR (KVL) existuje aj množstvo prípravkov na zmiernenie strachu, ako sú obojky, spreje, gély, difuzéry či tabletky. Ich použitie a dávkovanie je však vhodné konzultovať s veterinárom. Niektorým psom môže pomôcť aj jemné zabalenie tela látkou, ktoré navodzuje pocit istoty.
Mačkám veterinári odporúčajú vytvoriť tiché a bezpečné útočisko, kde sa budú môcť skryť. Pomôcť môžu aj feromóny alebo bylinky, napríklad kocúrnik či valeriána. Mačky, ktoré zvyknú chodiť von, by mali počas Silvestra zostať v interiéri.
Veterinári zároveň pripomínajú, že strach z ohňostrojov sa dá zmierniť postupným tréningom mimo silvestrovského obdobia. Zvieratá sa pyrotechniky boja najmä pre citlivejší sluch a silné svetelné podnety, ktoré vnímajú ako hrozbu — no s trpezlivým prístupom sa ich reakcie dajú aspoň čiastočne zmierniť.