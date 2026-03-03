Barcelona hlási architektonický triumf. Po 144 rokoch od začiatku výstavby sa ikonická Sagrada Familia dočkala historického momentu
Dielo geniálneho architekta Antoniho Gaudího sa nezadržateľne blíži k svojmu finále. Posledným dielikom do skladačky centrálnej veže sa stal masívny, 17 metrov vysoký kríž vyrobený z ocele a skla, ktorý bol precízne daný na svoju pozíciu, píše The Guardian.
Týmto momentom barcelonská dominanta oficiálne prekonala nemecký Ulm Minster a definitívne si pripísala svetové prvenstvo vo výške sakrálnych stavieb.
Táto inštalácia potvrdzuje začiatok najočakávanejšej záverečnej fázy výstavby hlavnej budovy. Hoci jadro stavby bude tento rok hotové, stavebný ruch na detailoch potrvá ešte asi desaťročie.
Načasovanie tohto úspechu je pre katalánsku metropolu priam dokonalé, keďže dokončenie veže sa plynule prekrýva s obdobím, kedy Barcelona hrdo nesie titul Svetové hlavné mesto architektúry UNESCO pre rok 2026. Pre všetkých nadšencov dizajnu a cestovania je tu aj ďalšia dôležitá správa - oficiálna slávnostná ceremónia na počesť dokončenia centrálnej veže sa uskutoční už 10. júna priamo v Barcelone.