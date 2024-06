Rozprávala som sa s migrantmi v Barcelone: Majú svojich „pasákov", keď neprinesú peniaze, nejedia aj dva dni (Reportáž)

Španielsko podľa organizácie Save the Children patrí medzi štáty s najväčšou migráciou ľudí z Afriky. Keď mi jeden z nich chcel predať na pláži v Barcelone deku, rozhodla som sa, že o jeho živote zistím viac.

Ak si už niekedy bol na preplnenej verejnej pláži, určite si sa stretol s ľuďmi, ktorí sa prechádzajú medzi ležadlami a ponúkajú rôzne služby. Väčšinou predávajú slnečné okuliare, náramky, deky, inokedy zasa nápoje, kukuricu či kokosy. Mohol si sa dokonca stretnúť aj s masážami celého tela či chodidiel.

Medzi vrcholy rebríčkov v preplnenosti určite za mňa patrí aj najväčšia pláž v Barcelone – La Barceloneta. Toto miesto praská vo švíkoch aj mimo sezóny, keďže si tam ľudia idú len tak sadnúť a nasať prvé lúče slnka. V čase, keď som túto pláž navštívila, bolo vonku len 23 stupňov, no vyzeralo to tam ako v čase vrcholiacej sezóny.

Migranti predávajú rôzny tovar, od nápojov až po deky. Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Plážoví predavači nie sú typickí obyvatelia Španielska. Sú to spravidla migranti, utečenci a ľudia, ktorí hľadajú lepšie miesto na život. Pri predstave oddychovania na slnečnej pláži a šumení morských vĺn je otravný človek, ktorý ti za každú cenu vnucuje nejaký zbytočný výrobok, veľmi nepríjemným zážitkom. Predavač sa nenechá odradiť ani po niekoľkých „No, thank you“. Začne zjednávať cenu, ponúkať ešte viac, len aby niečo predal. Niekedy uberie aj 70 % z ceny, ktorú pôvodne žiadal. Niekedy musíš byť naozaj zlý, aby si ho od seba odohnal.

Za ten čas, čo som ležala na svojom ležadle a užívala si prvé teplé lúče slnka, sa pri mne pristavilo asi 12 obchodníkov. Niekedy dokonca prišli aj viackrát s otázkou, či som si to nerozmyslela. Nakoniec som sa dala presvedčiť na masáž.

Po troch dňoch siahodlhých prechádzok po meste som túžila zveriť sa do rúk niekomu, kto mi pomôže zbaviť sa bolesti. Keď ku mne prišla milá pani ázijského pôvodu s ponukou thajskej masáže, povedala som si, že to skúsim. Keď ma začala masírovať, všimla som si, že je nervózna a stále sa obzerá okolo seba. Keď išla okolo policajná hliadka, bez rozmýšľania si sadla na moju deku a tvárila sa ako moja kamarátka. Predtým som nikdy nerozmýšľala nad tým, čo sú títo ľudia zač a či je to, čo robia, legálne. Čo vlastne robia, ak nič nepredajú? Rozhodla som sa preto, že si ich budem všímať viac.

Majú svoje skupiny

Na to, aby som o nich zistila niečo viac, som mala len dva dni. Zistila som však, že nikdy nejdú sami za seba. Zvyčajne sú to 5- až 6-členné skupiny, ktoré sa vo svojich rajónoch striedajú. Pravdepodobne preto, aby mohli pokračovať v práci aj v prípade, že by polícia jedného z nich chytila. Nikdy pri sebe nemajú veľa tovaru, aby im ho policajti nemohli veľa zadržať. Videla som aj to, ako si polícia od jednej africkej ženy pýtala doklady, no keď sa rozplakala, pustili ju ďalej. Veci, ktoré predávala, jej však zhabali.

Good to know

Ceny majú plážoví predavači dosť „prestrelené“. Napríklad obyčajnú nekvalitnú deku mi chcel jeden z obchodníkov predať za 35 eur. Ako som však spomínala vyššie, nikdy pri sebe nemajú viac tovaru, ako treba. V prípade deky to bol vždy len jeden kus. Tie ostatné si schovávajú v zákutiach pláže.

V košoch, pod chodníkmi, v rôznych škárach a dokonca som videla, ako si ich zahrabávajú v piesku. Otázkou však stále zostáva, kde bývajú, odkiaľ majú tovar a čo sa stane, ak ho nepredajú.

Nielen prostitútky majú svojich „pasákov“

Keďže sa tieto organizované skupinky striedajú a predajcovia sa medzi sebou často vymieňajú, rozhodla som sa, že sa poprechádzam a možno uvidím, kam stále odbiehajú. Sledovala som preto jedného z nich až do mesta. Bol dosť rýchly a nechcel byť na očiach, takže som sa cítila ako Sherlock Holmes v prestrojení a celkom som sa zadýchala. Keď som však uvidela, kam smeroval tento človek, prebehol mi mráz po chrbte.

Na frekventovanej ulici si vybral jeden z opustených domov, ku ktorému viedla dlhá úzka ulička plná odpadkov. Stratil sa v provizórnych bočných dverách domu, a keď som sa k nim priblížila, počula som mužský krik.