Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt
dnes 15. augusta 2025 o 16:42
Čas čítania 1:42
Zdenka Hvolková

Na nože sa vracia. Martin Novák bude v novej sérii čeliť poriadnej dráme aj silným príbehom

Na nože sa vracia. Martin Novák bude v novej sérii čeliť poriadnej dráme aj silným príbehom
Zdroj: TV Markíza
GASTRO GASTROPRIEMYSEL NA NOŽE REALITY ŠOU
Obľúbený šéfkuchár sa vracia s novými príbehmi plnými emócií, drámy aj veľkých prekvapení.

Už od 3. septembra 2025 sa na obrazovky televízie Markíza opäť vracia obľúbená kulinárska reality šou Na nože. Slovenský šéfkuchár Martin Novák sa vydáva na ďalšiu cestu naprieč Slovenskom, aby pomohol reštauráciám v kríze a s nekompromisnou úprimnosťou, odborným know-how a ľudským prístupom opäť rozhýbal kuchyne aj emócie.

martin novákna nože
Zdroj: TV Markíza
Päť nových príbehov o boji, premene a nádeji

Môžeš sa tešiť na päť premiérových epizód, ktoré budú vysielané každú stredu o 20:30 na TV Markíza, prípadne v exkluzívnom týždňovom predstihu na Voyo. Každá časť prinesie nový príbeh, jedinečnú atmosféru a neraz aj dramatický vývoj, ktorý divákov vtiahne do reality reštauračného biznisu.

„Formát Kitchen Nightmares si po celom svete získal obrovskú popularitu a veľmi nás teší, že aj slovenská verzia Na nože si dlhodobo udržiava silnú divácku priazeň. Sme radi, že môžeme naďalej spolupracovať so skvelým Martinom Novákom, ktorý prináša do relácie nielen kulinárske know-how, ale aj úprimnú snahu pomáhať ľuďom,“ hovorí Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.



Ak by si chcel informácie vopred, môžeme ti prezradiť, že v otváracej časti zamieri Martin Novák do obce Ľubietová, kde sa pokúsi pomôcť rodinnej reštaurácii Tri groše. Manželia, ktorí podnik vedú, sa nevedia dohodnúť na smerovaní prevádzky, čo vyvoláva hádky a rodinné napätie. Situácia je natoľko vyhrotená, že ich dcéra sa rozhodla osloviť Nováka, aby situáciu pomohol vyriešiť. Príbeh ukáže, že za každou nefunkčnou kuchyňou sa často skrýva viac než len zlé jedlo - aj bolestivé medziľudské vzťahy.

martin novákna nože
Zdroj: TV Markíza
Emócie, premeny a historický moment

Nové časti ponúknu všetko, čo fanúšikovia od šou očakávajú - napätie, konflikty, silné osobnosti aj nečakané zvraty. Niektorí majitelia budú voči radám odporovať, iní sa rozhodnú zabojovať a ukázať, že sa dokážu zmeniť. Na konci každej epizódy šéfkuchár navštívi podnik opäť a podľa výsledku ho ohodnotí na škále od 0 do 5 nožov.

Tentoraz sa však diváci dočkajú aj niečoho výnimočného - Martin Novák prvýkrát v histórii šou udelí plný počet bodov. „Prišiel som do podniku, kde boli skvelí ľudia, vyzeralo to tam fajn, chceli sa zlepšiť, ale nevedeli ako na to. Keď som sa po mesiaci vrátil, padla mi sánka a som rád, že to konečne vyšlo,“ prezrádza šéfkuchár.

martin novákna nože
Zdroj: TV Markíza
Slovenská verzia Kitchen Nightmares si drží svoju silu

Reality šou Na nože je slovenskou adaptáciou svetoznámeho formátu Kitchen Nightmares, ktorý preslávil Gordon Ramsay. Slovenská verzia si našla svoj vlastný štýl, no zachováva všetko podstatné - úprimnú kritiku, reálne emócie a snahu o reálnu zmenu.

Ak ťa zaujíma, čo všetko sa môže skrývať za kuchynskými dverami, Na nože je späť v plnej sile. Príbehy, ktoré chytia za srdce, jedlá, ktoré konečne chutia, a šéfkuchár, ktorý si neberie servítku pred ústa.

GASTROPRIEMYSEL NA NOŽE REALITY ŠOU
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: TV Markíza
