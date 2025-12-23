Kategórie
dnes 23. decembra 2025 o 14:00
Čas čítania 6:06

Cestovala som do Thajska: Čo ukáže Phuket, keď vyjdeš mimo rezortov? Kde nájdeš slony a opice?

Cestovala som do Thajska: Čo ukáže Phuket, keď vyjdeš mimo rezortov? Kde nájdeš slony a opice?
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová
Karina Kováčová
Karina Kováčová
Išla som mimo rezorty. Videla som tradičné dedinky, modlila som sa s mníchmi a videla som najstaršie domy ostrova Koh Yao Yai.

Phuket a jeho okolie je oveľa komplexnejšie miesto, než sú prvé predstavy o dovolenkovej destinácii. Nejde len o pláže a oddych, ale najmä o krajinu plnú kontrastov, tradícií a situácií, ktoré v človeku zostanú ešte dlho po návrate domov. 

Vďaka programu zostavenému cestovnou kanceláriou Čedok sme videli rôzne podoby Thajska v krátkom čase, od ranných buddhistických rituálov cez miestne trhy a rybárske komunity až po menej turistické ostrovy a tradičný vidiek. 

Už let Boeingom 787 Dreamliner bol prekvapivo pohodlný. Dlhý presun pôsobil kratšie, než sme čakali. Keď sa po otvorení dverí lietadla do tváre oprel teplý a vlhký phuketský vzduch, chvíľku sme si naň museli zvykať.

Rýchlo sme pochopili, že počas nasledujúcich dní budeme fungovať v úplne inom rytme než doma. Auto nás odviezlo do Khao Lak, ktorý sa nachádza na pevnine Thajska. Tam sme strávili prvé štyri noci a už počas prvých hodín sa ukázalo, že pokoj tejto oblasti je perfektným začiatkom celej cesty, pretože na Phukete to je oveľa rušnejšie.

Viac podobných článkov, ktoré sa venujú cestovaniu a autentickým zážitkom z ciest, nájdeš na Refresheri v rámci predplatného Refresher+.

Khao LakKhao Lak pôsobí ako alternatívny svet oproti turistickému Phuketu. Je tu tichšie, pokojnejšie, menej komerčne a viac autenticky. Po ubytovaní sme si dopriali prvú thajskú masáž, čo je v tejto krajine úplne bežná súčasť dňa. Pri cenách okolo ôsmich eur je prirodzené, že si ju ľudia doprajú pravidelne. Masážne salóny sú na každom kroku a určite odporúčam využiť ich.

thajsko thajsko thajsko thajsko
Zobraziť galériu
(43)

Skoré ráno s buddhistickými mníchmi

Prvý plný deň sa začal ešte pred východom slnka. Čedok mal v programe návštevu buddhistických mníchov, ktorí každý deň prijímajú jedlo od miestnych obyvateľov. Mnísi nevlastnia peniaze, nemôžu si kupovať potraviny a sú úplne závislí od toho, čo im ľudia ráno darujú. Nie je to charita, skôr výmena. Jedlo za požehnanie, fyzická potrava za duchovnú.

thajsko
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Keď sme im odovzdali pripravené balíčky, nasledovala krátka spoločná modlitba. Ticho bolo tak intenzívne, akoby sme ani nedýchali. Mnísi sedeli pokojne, s absolútnou prirodzenosťou, ktorá človeku pripomenie, ako nepodstatné je všetko ostatné, čo rieši doma. Tento ranný rituál bol jedným z najsilnejších momentov celého výletu.

Khura Buri

Po rituáli sme pokračovali na trh v meste Khura Buri. Nebol to turistický trh, skutočne tam nakupovali len miestni a pripadalo nám, že skôr my sme pre nich atrakcia, nakoľko sme mali svetlejšiu farbu pleti. Stánky boli plné ovocia, rýb, sladkostí a korenín, ktoré rozvoniavali na desiatky metrov. Za pár eur sa tu dá ochutnať všetko od manga až po kokosové dezerty či rôzne vyprážané snacky.

thajsko
Zdroj: Refresher/Karina Kováčová

Mango a ananás tu chutili tak, ako nič podobné v Európe. Predavači boli usmievaví a zvedaví, deti pobehovali medzi stánkami a z každého človeka bolo cítiť niečo iné, ako u nás. Usmievali sa na nás a dali ti jasne najavo, ako sú radi, že si prišiel.

CESTOVANIE CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS CESTOVNÝ RUCH THAJSKO
