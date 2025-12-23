Išla som mimo rezorty. Videla som tradičné dedinky, modlila som sa s mníchmi a videla som najstaršie domy ostrova Koh Yao Yai.
Phuket a jeho okolie je oveľa komplexnejšie miesto, než sú prvé predstavy o dovolenkovej destinácii. Nejde len o pláže a oddych, ale najmä o krajinu plnú kontrastov, tradícií a situácií, ktoré v človeku zostanú ešte dlho po návrate domov.
Vďaka programu zostavenému cestovnou kanceláriou Čedok sme videli rôzne podoby Thajska v krátkom čase, od ranných buddhistických rituálov cez miestne trhy a rybárske komunity až po menej turistické ostrovy a tradičný vidiek.
Už let Boeingom 787 Dreamliner bol prekvapivo pohodlný. Dlhý presun pôsobil kratšie, než sme čakali. Keď sa po otvorení dverí lietadla do tváre oprel teplý a vlhký phuketský vzduch, chvíľku sme si naň museli zvykať.
Rýchlo sme pochopili, že počas nasledujúcich dní budeme fungovať v úplne inom rytme než doma. Auto nás odviezlo do Khao Lak, ktorý sa nachádza na pevnine Thajska. Tam sme strávili prvé štyri noci a už počas prvých hodín sa ukázalo, že pokoj tejto oblasti je perfektným začiatkom celej cesty, pretože na Phukete to je oveľa rušnejšie.
Khao LakKhao Lak pôsobí ako alternatívny svet oproti turistickému Phuketu. Je tu tichšie, pokojnejšie, menej komerčne a viac autenticky. Po ubytovaní sme si dopriali prvú thajskú masáž, čo je v tejto krajine úplne bežná súčasť dňa. Pri cenách okolo ôsmich eur je prirodzené, že si ju ľudia doprajú pravidelne. Masážne salóny sú na každom kroku a určite odporúčam využiť ich.
Skoré ráno s buddhistickými mníchmi
Prvý plný deň sa začal ešte pred východom slnka. Čedok mal v programe návštevu buddhistických mníchov, ktorí každý deň prijímajú jedlo od miestnych obyvateľov. Mnísi nevlastnia peniaze, nemôžu si kupovať potraviny a sú úplne závislí od toho, čo im ľudia ráno darujú. Nie je to charita, skôr výmena. Jedlo za požehnanie, fyzická potrava za duchovnú.
Keď sme im odovzdali pripravené balíčky, nasledovala krátka spoločná modlitba. Ticho bolo tak intenzívne, akoby sme ani nedýchali. Mnísi sedeli pokojne, s absolútnou prirodzenosťou, ktorá človeku pripomenie, ako nepodstatné je všetko ostatné, čo rieši doma. Tento ranný rituál bol jedným z najsilnejších momentov celého výletu.
Khura Buri
Po rituáli sme pokračovali na trh v meste Khura Buri. Nebol to turistický trh, skutočne tam nakupovali len miestni a pripadalo nám, že skôr my sme pre nich atrakcia, nakoľko sme mali svetlejšiu farbu pleti. Stánky boli plné ovocia, rýb, sladkostí a korenín, ktoré rozvoniavali na desiatky metrov. Za pár eur sa tu dá ochutnať všetko od manga až po kokosové dezerty či rôzne vyprážané snacky.
Mango a ananás tu chutili tak, ako nič podobné v Európe. Predavači boli usmievaví a zvedaví, deti pobehovali medzi stánkami a z každého človeka bolo cítiť niečo iné, ako u nás. Usmievali sa na nás a dali ti jasne najavo, ako sú radi, že si prišiel.
