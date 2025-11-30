Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 30. novembra 2025 o 10:00
Čas čítania 5:41

Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)

Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
Zdroj: Archív Jakuba Bendzalu
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Keď sa pár metrov od člna vynorila veľryba, nebolo mu všetko jedno.

Antrarktída je najchladnejšie miesto Zeme, kde teplota niekedy klesá pod hranicu -80 stupňov Celzia. Je to miesto, na ktorom nenájdeš obchody, odpadky, autá ani semafóry.

Antarktída patrí k najčarovnejším a najzaujímavejším miestam na tejto planéte. Žiť tu dlhodobo nemôžeš, no môžeš sa vydať na expedíciu so sprievodcom a zažiť neopakovateľné dobrodružstvo.

„Nevidíš žiadne autá, smog, odpadky alebo ľudí. Len ľad, oceán, ľadovce, skaly, tučniaky a veľryby. Je to ako ľadové pohorie, ktoré rastie priamo z oceánu,“ opisuje Jakub Antarktídu. 

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako sa musíš správať k tučniakom a prečo sa ich nemôžeš dotknúť.
  • Čo cítil v momente, keď sa dva metre od jeho člnu vynorila 10-metrová veľryba.
  • Koľko výlet stojí a aké náročné je to celé naplánovať.

Niečo také má čerstvo za sebou Jakub Bendzala (31), ktorý dal v úvode roka 2025 výpoveď v práci a rozhodol sa precestovať svet. Navštívil Vietnam, Austráliu aj Nový Zéland, no cieľom bola práve niekoľkodňová expedícia na Antarktíde, odkiaľ sa vrátil len pred niekoľkými dňami.

Odporúčané
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž) Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž) 28. novembra 2025 o 17:00

S Jakubom sme sa spojili tesne po návrate z Antarktídy do Argentíny, kde zároveň jeho trip na najchladnejšie miesto začínal. Ako priznal, najnáročnejší bol prechod cez obávaný Drakeov prieliv. „V noci skoro nespíš, loď sa kolíše z jednej strany na druhú, veci sa posúvajú cez celú izbu, je to 48 hodín na rozbúrenom mieste, kde sa stretávajú tri oceány,“ opisuje mrazivú skúsenosť Jakub.

Ako sa rodí takýto trip?

Existujú rôzne firmy, ktoré ti vyskladajú expedíciu na Antarktíde formou all inclusive. Je viacero alternatív, buď taká luxusnejšia plavba, alebo niečo viac dobrodružné, čo som zvolil ja.

Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž) Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž) 19. novembra 2025 o 9:00
Odporúčané
Broňa je chirurgička v Karlových Varoch: Pacienti si často myslia, že som sestra. Nezarábame tu tisíce (Rozhovor) Broňa je chirurgička v Karlových Varoch: Pacienti si často myslia, že som sestra. Nezarábame tu tisíce (Rozhovor) 15. novembra 2025 o 8:00
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest) Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest) 8. novembra 2025 o 19:00

Refresher ti pravidelne prináša rozhovory so Slovákmi, ktorí žijú, prípadne na isté obdobie navštívili tie najzaujímavejšie miesta sveta. Prečítaj si o Peťovi zo severného Nórska, Matúšovi z Bruneja či Adamovi z Gruzínska.

Ak ťa baví náš obsah a chceš nás podporiť, staň sa členom klubu Refresher+ a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj množstvo benefitov. Ďakujeme za tvoju podporu!

Antarktída Antarktída Antarktída Antarktída
Zobraziť galériu
(73)
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Čo si musel na trip zabaliť.
  • Ako sa pripravoval na expedíciu.
  • Aká bola cesta cez Drakeov prieliv.
  • Aké mali počasie.
  • Čo musíš striktne dodržiavať voči tučniakom či tuleňom.
  • Ako sa prispôsobil na to, že tam nie sú ľudia, autá či chodníky.
  • Čo bolo na tripe najnáročnejšie.
  • Koľko za to celé zaplatil. 
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 193807 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ANTARKTÍDA ARGENTÍNA CESTOVANIE SLOVÁCI ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
Odporúčame
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
pred 3 dňami
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou e
Sponzorovaný obsah
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
22. 11. 2025 17:00
Fungujú tvárové masáže a gymnastika? Experti vysvetľujú, čo môžeš čakať a kde sú ich limity e
refresher+
Odporúčané
Fungujú tvárové masáže a gymnastika? Experti vysvetľujú, čo môžeš čakať a kde sú ich limity
pred 2 dňami
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 € e
Sponzorovaný obsah
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
pred 2 dňami
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
pred 2 dňami
Storky
VIANOČNÝ PROGRAM 2025: Klasiky aj nové filmy, ktoré potešia celú rodinu
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
Sponzorovaný obsah
V Bratislave odštartovali vianočné trhy. Boli sme sa pozrieť na prvý deň
Vráti sa Kevin zo Sám doma? Herec má nápad na pokračovanie filmu
Na svah už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je spoluprácou roka
Prvé reakcie na novú disneyovku ju označujú za animák roka
Tash Sultana prinesie kúsok džungle. Grape predstavil prvého headlinera
Cassie má mať účet na OnlyFans. Aj tretia séria Euphorie bude plná zvratov
Grape odhalil tému nasledujúceho ročníka. Letisko sa premení na mýtickú zoo
Horor Exorcista sa vracia. Zahrá si v ňom aj Scarlett Johansson
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu
Zayo oznámil jeho štvrtý album s názvom Klobúk Dole
Najkrajším mužom Európy je Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy: Stal sa najdrahším superšportovým autom
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila so známymi raperm...
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
Sponzorovaný obsah
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Lifestyle news
Vianoce na obrazovkách 2025: Klasiky aj filmové premiéry, ktoré nesmieš premeškať pred hodinou
Prelom v umelej inteligencii: AI vie na základe CT snímok rozpoznať dlhodobý stres v tele pred 3 hodinami
V novej sérii Stranger Things sa objavil herec s českými koreňmi. Zasmeješ sa, keď si prečítaš jeho meno včera o 16:46
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza? včera o 15:46
VIDEO: V Tescu v Plzni pobehoval diviak. Takmer zasiahol aj 5-ročného chlapca včera o 15:16
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“ včera o 11:11
Hit tohto roka prichádza na Voyo. Film o Karolovi Duchoňovi si pozrieš už tento víkend pred 2 dňami
Slovenská polícia baví internet. Spustila vianočnú kampaň, v ktorej upozorňuje na najhľadanejších Slovákov pred 2 dňami
Kúp si kúsok lesa. Originálnou alternatívou k Black Friday podporíš slovenskú prírodu pred 2 dňami
Spravodajstvo
Počasie Polícia SR Rebríček Vlaky
Viac
Ferenčák ostro kritizuje Šutaja Eštoka: Ako predseda Hlas-SD zlyhal
pred 21 minútami
Nákladný vlak v Česku zrazil skupinu pracovníkov. Jeden zahynul a ďalší dvaja utrpeli zranenia
pred hodinou
Slovák je podozrivý zo zabitia partnerky a dieťaťa v Nemecku. Polícia pokračuje vo vyšetrovaní
pred 2 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
Slovensko
pred 2 dňami
refresher+
Odporúčané
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
pred 2 dňami
VIDEO: Muž v Tatrách zachytil stret s rysom. Šelma sa nebezpečne priblížila k jeho psovi
VIDEO: Muž v Tatrách zachytil stret s rysom. Šelma sa nebezpečne priblížila k jeho psovi
pred 2 dňami
Slovenská polícia baví internet. Spustila vianočnú kampaň, v ktorej upozorňuje na najhľadanejších Slovákov
Slovenská polícia baví internet. Spustila vianočnú kampaň, v ktorej upozorňuje na najhľadanejších Slovákov
pred 2 dňami
Kávou proti starnutiu: Vedci odhalili, aké množstvo môže zabezpečiť dlhšiu biologickú mladosť
Kávou proti starnutiu: Vedci odhalili, aké množstvo môže zabezpečiť dlhšiu biologickú mladosť
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
včera o 15:46
Vedci prišli na to, kedy človek skutočne dospeje. Vek ťa prekvapí, je to neskôr, než sme si mysleli
Vedci prišli na to, kedy človek skutočne dospeje. Vek ťa prekvapí, je to neskôr, než sme si mysleli
pred 3 dňami
Viac z Tech Všetko
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
Gadgets
24. 11. 2025 9:00
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
24. 11. 2025 9:00
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
16. 11. 2025 17:00
Viac z Kultúra Všetko
FOTO: Malý apartmán z Poľska, kde každý detail dýcha luxusom. Pozri si 34 štvorcových metrov plných prekvapení
Architektúra
včera o 11:00
V spolupráci
FOTO: Malý apartmán z Poľska, kde každý detail dýcha luxusom. Pozri si 34 štvorcových metrov plných prekvapení
včera o 11:00
Slovenský pár si postavil vilu na Bali: Je tu lacnejšie, ale neurobíte dom v raji za pár tisíc
19. 11. 2025 17:00
Takto vyzerala TOP architektúra v roku 2025. Pozri si výnimočné domy, lofty a projekty zo Slovenska a z Česka
26. 11. 2025 11:00
Viac z Hudba Všetko
Toto je TOP 50 hip-hop album coverov všetkých čias. Nájdeš tam aj svojho favorita?
Zahraničné
26. 11. 2025 11:36
Toto je TOP 50 hip-hop album coverov všetkých čias. Nájdeš tam aj svojho favorita?
26. 11. 2025 11:36
REFRESHNI SI PLAYLIST: Central Cee predviedol surový drill, Calinov emotívny track aj tvrdý collab Nerieš x 13K
pred 2 dňami
Adonxs otvára dvere do sveta spomienok v novom singli Perfume aj vlastnou vôňou od Pigmentarium
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Vianoce na obrazovkách 2025: Klasiky aj filmové premiéry, ktoré nesmieš premeškať
Filmy a Seriály
pred hodinou
Vianoce na obrazovkách 2025: Klasiky aj filmové premiéry, ktoré nesmieš premeškať
pred hodinou
Nezmeškajte najlepšie vianočné filmy a rozprávky v slovenských TV
Šmolki z 13K: Maťov trash talk je slabý. Trénujem šesťkrát týždenne a stále som aj raper (OUT LOUD)
refresher+
Odporúčané
Šmolki z 13K: Maťov trash talk je slabý. Trénujem šesťkrát týždenne a stále som aj raper (OUT LOUD)
pred hodinou
December na Netflixe: Emily už nie je v Paríži a v Hawkins sa naposledy dejú Stranger Things, nezabudli sme ani na Vianoce
Odporúčané
December na Netflixe: Emily už nie je v Paríži a v Hawkins sa naposledy dejú Stranger Things, nezabudli sme ani na Vianoce
pred 2 hodinami
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
pred 3 hodinami
FOTO: Malý apartmán z Poľska, kde každý detail dýcha luxusom. Pozri si 34 štvorcových metrov plných prekvapení
V spolupráci
FOTO: Malý apartmán z Poľska, kde každý detail dýcha luxusom. Pozri si 34 štvorcových metrov plných prekvapení
včera o 11:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
včera o 11:11
V novej sérii Stranger Things sa objavil herec s českými koreňmi. Zasmeješ sa, keď si prečítaš jeho meno
V novej sérii Stranger Things sa objavil herec s českými koreňmi. Zasmeješ sa, keď si prečítaš jeho meno
včera o 16:46
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
včera o 15:46
V Košiciach rozdajú 1 000 cheeseburgerov zadarmo. Simon's Burger otvára prvú pobočku na Slovensku
V Košiciach rozdajú 1 000 cheeseburgerov zadarmo. Simon's Burger otvára prvú pobočku na Slovensku
pred 2 dňami
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
pred 2 dňami
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
včera o 11:11
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
24. 11. 2025 17:00
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
23. 11. 2025 10:00
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
24. 11. 2025 11:28
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
včera o 11:11
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia