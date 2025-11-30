Keď sa pár metrov od člna vynorila veľryba, nebolo mu všetko jedno.
Antrarktída je najchladnejšie miesto Zeme, kde teplota niekedy klesá pod hranicu -80 stupňov Celzia. Je to miesto, na ktorom nenájdeš obchody, odpadky, autá ani semafóry.
Antarktída patrí k najčarovnejším a najzaujímavejším miestam na tejto planéte. Žiť tu dlhodobo nemôžeš, no môžeš sa vydať na expedíciu so sprievodcom a zažiť neopakovateľné dobrodružstvo.
„Nevidíš žiadne autá, smog, odpadky alebo ľudí. Len ľad, oceán, ľadovce, skaly, tučniaky a veľryby. Je to ako ľadové pohorie, ktoré rastie priamo z oceánu,“ opisuje Jakub Antarktídu.
- Ako sa musíš správať k tučniakom a prečo sa ich nemôžeš dotknúť.
- Čo cítil v momente, keď sa dva metre od jeho člnu vynorila 10-metrová veľryba.
- Koľko výlet stojí a aké náročné je to celé naplánovať.
Niečo také má čerstvo za sebou Jakub Bendzala (31), ktorý dal v úvode roka 2025 výpoveď v práci a rozhodol sa precestovať svet. Navštívil Vietnam, Austráliu aj Nový Zéland, no cieľom bola práve niekoľkodňová expedícia na Antarktíde, odkiaľ sa vrátil len pred niekoľkými dňami.
S Jakubom sme sa spojili tesne po návrate z Antarktídy do Argentíny, kde zároveň jeho trip na najchladnejšie miesto začínal. Ako priznal, najnáročnejší bol prechod cez obávaný Drakeov prieliv. „V noci skoro nespíš, loď sa kolíše z jednej strany na druhú, veci sa posúvajú cez celú izbu, je to 48 hodín na rozbúrenom mieste, kde sa stretávajú tri oceány,“ opisuje mrazivú skúsenosť Jakub.
Ako sa rodí takýto trip?
Existujú rôzne firmy, ktoré ti vyskladajú expedíciu na Antarktíde formou all inclusive. Je viacero alternatív, buď taká luxusnejšia plavba, alebo niečo viac dobrodružné, čo som zvolil ja.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo si musel na trip zabaliť.
- Ako sa pripravoval na expedíciu.
- Aká bola cesta cez Drakeov prieliv.
- Aké mali počasie.
- Čo musíš striktne dodržiavať voči tučniakom či tuleňom.
- Ako sa prispôsobil na to, že tam nie sú ľudia, autá či chodníky.
- Čo bolo na tripe najnáročnejšie.
- Koľko za to celé zaplatil.