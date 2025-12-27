Keď sa minulosť stretne so súčasnosťou, výsledok môže vyzerať aj takto skvelo.
Michal Burák z ateliéru Atrium architekti oživil krásu horskej architektúry a výsledkom je atraktívny apartmánový dom Lebenski vo Vysokých Tatrách. Spoluautormi projektu, ktorý bol dokončený a skolaudovaný v roku 2024, sú architekti Dušan Burák, Jana Varchola Buráková, Matúš Gomolčák, Anton Lukáč, Martina Schmidt a Marek Dubiel.
Stavba stojí na okraji horského lesného pásma v Hornom Smokovci, v lokalite s príznačným názvom Pekná vyhliadka. Ponúka panoramatické pozadie tatranských štítov aj krásne výhľady na Poprad a okolie.
Ak ťa bavia články o zaujímavej architektúre a interiérovom dizajne, nezabudni dať odber tejto téme, aby ti neunikli žiadne nové projekty z domova ani zo zahraničia.
OdporúčanéMagická horská chata v srdci Krkonôš ponúka tradičný vzhľad a svetlom zaplavený interiér 20. decembra 2025 o 11:00
K tomuto obsahu máš prístup zadarmo
Vyber si jednu z možností a pokračuj v čítaní.