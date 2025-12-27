Kategórie
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Linka.
dnes 27. decembra 2025 o 11:00
Čas čítania 1:24
Richard Balog

Zabudnutá tatranská stavba dostala nový život. Apartmánový dom v Hornom Smokovci spája tradíciu s modernými prvkami

Zabudnutá tatranská stavba dostala nový život. Apartmánový dom v Hornom Smokovci spája tradíciu s modernými prvkami
Zdroj: Matej Hakár
Keď sa minulosť stretne so súčasnosťou, výsledok môže vyzerať aj takto skvelo.

Michal Burák z ateliéru Atrium architekti oživil krásu horskej architektúry a výsledkom je atraktívny apartmánový dom Lebenski vo Vysokých Tatrách. Spoluautormi projektu, ktorý bol dokončený a skolaudovaný v roku 2024, sú architekti Dušan Burák, Jana Varchola Buráková, Matúš Gomolčák, Anton Lukáč, Martina Schmidt a Marek Dubiel.

Stavba stojí na okraji horského lesného pásma v Hornom Smokovci, v lokalite s príznačným názvom Pekná vyhliadka. Ponúka panoramatické pozadie tatranských štítov aj krásne výhľady na Poprad a okolie.

Odporúčané
Magická horská chata v srdci Krkonôš ponúka tradičný vzhľad a svetlom zaplavený interiér Magická horská chata v srdci Krkonôš ponúka tradičný vzhľad a svetlom zaplavený interiér 20. decembra 2025 o 11:00
Michal Burák z ateliéru Atrium architekti oživil krásu horskej architektúry a výsledkom je atraktívny apartmánový dom Lebenski.
Michal Burák z ateliéru Atrium architekti oživil krásu horskej architektúry a výsledkom je atraktívny apartmánový dom Lebenski. Zdroj: Matej Hakár
ARCHITEKTÚRA VYSOKÉ TATRY
